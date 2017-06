Sep 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 817.00 NSE 11046.70 FIMMDA 21964.80 ============= TOTAL 33828.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.4300 9.6900 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.6900 9.2100 20.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 96.9151 - 150.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 102.9000 12.1000 4.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.4300 12.1000 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.6400 9.4100 2.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 98.2513 8.0400 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.6905 9.5800 50.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 98.8800 11.5700 1.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2500 9.3500 5.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND 9.67% 01-Sep-22 100.4500 9.6000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0900 9.1300 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.6700 9.2300 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4600 10.6900 78.00 NSE === INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 108.9343 8.8999 490.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0586 9.1053 250.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.9852 9.3554 50.00 INE136E07KM7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Aug-13 108.7400 0.2574 244.00 INE136E07KL9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Aug-13 109.2400 0.2562 31.50 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 117.0964 9.4798 500.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7619 8.8440 350.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.1626 9.1522 250.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 98.0389 - 1.80 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.2320 8.9474 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.8603 8.8902 400.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0854 9.4115 60.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9284 9.0000 30.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.4467 9.5000 250.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.4252 8.9483 10.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0000 - 80.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.2400 8.9827 9.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.4387 8.9741 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2302 8.9844 1100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.7600 9.6249 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8120 9.0572 230.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4310 9.0000 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0121 9.4800 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0121 9.4800 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9427 9.0100 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9427 9.0100 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9515 8.9900 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9515 8.9900 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.4321 - 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.9489 9.2070 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 15.60 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.8729 8.9951 50.00 INE565A09207 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 29-Sep-19 99.1000 0.0000 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 265.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 2750.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 94.0500 8.7173 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.7824 9.1175 16.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.6908 9.0600 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.6908 9.0600 28.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.2639 9.0848 350.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.1220 9.0158 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.0000 7.7258 17.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.4300 11.0746 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5496 4.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2500 9.3591 5.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.7600 9.9251 3.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 102.6500 - 0.50 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.8054 9.0450 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.0414 9.5250 300.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5500 - 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.4924 9.0500 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.1618 9.5600 250.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.2019 9.0916 6.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 102.6300 9.5223 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0366 - 150.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.7500 - 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.7300 0.0000 1.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3500 9.2815 1.70 INE217K08024 - -- - 99.9500 - 186.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4750 - 59.00 FIMMDA ====== INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 108.9343 8.5894 490.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 100.0586 8.7500 250.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.9852 9.0000 50.00 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 98.9175 10.5209 0.20 INE136E07KM7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Aug-13 108.8687 11.0000 244.00 INE136E07KL9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Aug-13 109.3681 11.0000 29.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 117.0964 9.4500 500.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.9730 11.3921 40.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.4300 9.6774 250.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7619 8.6300 350.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.1626 9.4506 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.3000 8.0689 10.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 96.9151 12.1500 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.2320 8.9600 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.8603 8.9000 400.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0854 8.6000 60.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9284 9.0000 30.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.4467 9.5000 250.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Jun-15 102.4231 10.3500 11.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.4252 8.9500 10.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0941 9.5400 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0000 9.5400 80.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 73.0035 11.2500 750.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.1334 9.0200 50.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.1670 9.0000 9.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.4387 8.9800 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2302 8.9900 1050.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1996 9.0000 50.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 94.1864 8.0300 4.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.7600 9.6200 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8120 8.9200 230.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.6054 9.1700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4310 9.0000 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0121 9.4800 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 99.9375 9.5112 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8800 9.0400 155.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5269 9.1000 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8174 9.0250 210.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.0000 9.0600 400.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 99.8200 9.5300 5.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.0000 8.5200 0.40 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.8000 9.2400 10.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.8883 8.8081 50.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 98.2513 8.0300 250.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED 9.25% 13-Sep-19 100.2050 9.1912 100.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.7500 10.4758 129.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.2600 9.7000 65.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0900 10.6973 0.50 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 100.3675 10.9000 500.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.4998 9.5900 50.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 9.6115 7950.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 94.0500 7.8500 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.6905 9.5700 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.0376 9.6800 12.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.7500 9.0500 128.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.2639 9.0900 350.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.1220 9.0200 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1167 7.4222 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7500 7.7300 35.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.4300 11.0700 2.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 100.7020 10.5400 10.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 102.6500 11.0200 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.8054 9.0450 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.0000 9.5317 300.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.4500 9.3800 10.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.7500 9.0100 210.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.1618 9.5600 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.2854 9.5400 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.1300 9.0700 6.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 102.6300 9.7600 2.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND 9.67% 01-Sep-22 100.4500 9.8000 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0366 8.9800 150.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.0000 9.2982 200.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.0000 9.2981 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.6000 9.2600 10.00 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 95.2700 9.5000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3500 9.2200 3.70 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.2485 9.2800 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.2000 7.7200 1.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 101.8367 9.0000 150.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 97.2500 9.5000 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5850 9.2900 2250.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.9132 9.2000 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4750 9.2450 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3493 10.9200 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com