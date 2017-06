Sep 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2690.00 NSE 13513.40 FIMMDA 23607.10 ============= TOTAL 39810.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07475 L & T FINANCE LTD 10.40% 08-Mar-13 99.5352 9.4600 250.00 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.40% 05-Mar-14 100.7599 9.8200 7.00 INE916D079W0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.40% 05-Jun-14 100.0433 10.1500 150.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.40% 11-Jul-14 100.1890 9.9300 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 10.40% 14-Mar-17 103.3461 7.0800 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 10.40% 21-May-17 100.6722 9.6400 250.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.40% 31-Jul-17 100.0000 11.2800 1.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 10.40% 27-Aug-17 100.9718 8.9200 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.40% 07-Sep-17 100.2264 9.5000 100.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.40% 31-Jan-21 45.1108 10.0000 106.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 10.40% 18-Mar-21 107.1500 11.0100 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD - 18-Jul-21 105.0481 9.5100 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 10.40% 01-Aug-21 101.7500 9.0600 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 07-Dec-21 100.0300 12.4900 1.50 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.40% 31-Jan-22 41.0116 10.0000 29.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 10.40% 01-Feb-22 103.5000 7.6500 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.40% 23-Feb-22 102.5000 7.6100 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 10.40% 05-Mar-22 102.5000 7.7100 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 10.40% 31-Mar-22 100.2200 9.6000 23.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 28-Jun-22 103.0000 10.9100 3.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.40% 03-Aug-22 100.4000 10.5700 3.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.40% 14-Sep-22 100.0818 9.2800 250.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-25 30.9000 9.9800 300.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 9.85% 27-Sep-31 106.2500 9.3300 600.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 10.40% 27-Jul-37 101.4700 9.2500 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.40% 21-Aug-72 103.0000 6.9500 3.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 10.40% 20-Sep-99 100.0000 12.7500 1.00 NSE === INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.2500 - 130.00 INE043D08BS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-Nov-12 99.0973 9.1006 250.00 INE136E07FO3 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 113.5200 11.6382 2.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.2676 9.4815 500.00 INE053F09GC6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-13 99.7044 8.9147 250.00 INE208A07281 ASHOK LEYLAND LIMITED 8.20% 22-Jul-13 98.8287 9.6816 500.00 INE136E07KM7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Aug-13 108.8000 0.1991 16.00 INE136E07KL9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Aug-13 109.3000 0.1982 5.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.6598 8.8671 100.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 102.3100 9.1816 4.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7619 8.8447 400.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.6948 7.8643 70.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.7018 9.0012 740.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.4049 9.5500 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.4384 9.3800 12.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.0069 9.5500 550.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.4936 9.1000 650.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.5475 9.1000 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.5475 9.1000 8.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.4161 9.5500 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0113 8.9872 250.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.7021 9.5250 30.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 98.7702 8.9300 25.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3203 - 11.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 97.6987 9.1400 50.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.5159 8.9400 25.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Jun-15 100.5884 9.0201 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 97.0884 9.5250 35.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.5163 9.1200 100.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 96.0805 8.9400 15.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.2261 8.9400 30.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.9408 8.9400 21.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-15 100.2397 9.4700 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7594 8.9400 30.00 INE039A09NI9 IFCI LIMITED 8.50% 20-May-16 96.6100 9.6151 14.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2302 8.9844 100.00 INE341E08033 MSRDC SR-12 13.50% 10-Sep-16 112.1900 9.5469 0.60 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 112.4400 - 0.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8569 8.9956 50.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.3546 - 1000.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 101.4337 9.2191 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8565 9.0451 350.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8565 9.0451 350.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4310 9.0000 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 99.9734 9.4900 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4207 8.9565 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0572 8.9800 200.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED 9.40% 22-Aug-17 100.3000 9.3119 73.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0275 8.9700 300.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.2728 - 12.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.7000 9.2016 0.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 78.80 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1020 8.9450 200.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 98.4500 0.0000 4.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 102.2000 0.0000 10.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 150.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0000 0.0000 0.50 INE752E07FO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-21 101.3096 8.9499 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.8900 9.2983 1.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 4.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.0622 9.0809 10.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.8696 9.0300 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.8696 9.0300 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.2639 9.0848 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.1500 7.7032 6.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 103.5000 9.6993 1.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.9500 - 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0283 9.0100 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0283 9.0100 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.0408 9.5250 1050.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.2500 - 10.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.3033 8.9200 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 101.5501 8.9900 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.2500 - 5.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.0638 8.9600 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.0638 8.9600 10.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.2854 9.5400 500.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2500 - 46.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0044 - 150.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.0100 - 66.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 30.9000 0.0000 300.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.6700 0.0000 13.20 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% - 98.4500 - 8.00 FIMMDA ====== INE043D08BS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-Nov-12 99.0973 8.7500 250.00 INE013A07KE3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.25% 16-Nov-12 100.0136 8.7933 120.00 INE535H07076 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.50% 07-Mar-13 100.6248 10.2750 250.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.5352 9.4500 250.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.2676 9.2501 1350.00 INE958G07585 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.40% 25-Mar-13 99.8567 11.7000 1000.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.9720 9.2000 250.00 INE053F09GC6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-13 99.7044 8.9500 300.00 INE208A07281 ASHOK LEYLAND LIMITED 8.20% 22-Jul-13 98.8287 9.5999 500.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 10.20% 11-Sep-13 100.4550 9.6452 500.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.6598 9.2269 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5300 8.9500 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Jan-14 100.5135 9.1700 400.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7619 8.8800 400.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6948 7.8749 70.00 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 05-Mar-14 100.7599 10.5000 7.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.4049 9.5500 150.00 INE916D079W0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 05-Jun-14 100.0433 10.2500 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9400 9.0500 354.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.7600 9.0500 12.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9378 9.1200 500.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9284 9.1200 500.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 100.1890 9.9300 50.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 25-Jul-14 99.9392 9.5500 50.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.0069 9.5568 550.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.4936 9.0900 650.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.5475 9.1000 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.7483 9.1222 5.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.4161 9.5500 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.5163 9.1200 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.7021 9.5250 30.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.4800 9.4500 1.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3600 9.2300 100.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 98.7702 8.9304 25.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 97.6987 9.1400 50.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.5159 8.9400 25.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 100.5884 9.3970 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 97.0884 9.5250 35.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 96.0805 8.9400 15.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.2261 8.9400 30.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.9408 8.9400 21.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED LOA RESET 29-Jul-15 100.5195 9.5531 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.2397 9.4700 500.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0000 9.5400 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7594 8.9400 30.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4725 9.2300 300.00 INE341E08033 MSRDC SR-12 11.50% 10-Sep-16 112.1900 9.5469 0.60 INE341E08058 MSRDC SR-13 9.04% 23-Oct-16 112.4400 9.5469 0.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8569 9.0000 50.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.3546 9.7600 1000.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 9.71% 14-Mar-17 103.3461 9.5800 50.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 101.4337 8.9500 200.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 101.4352 8.9500 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.6722 9.6300 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4692 8.9900 100.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 9.70% 31-Jul-17 100.0000 11.2700 1.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 99.9734 9.5012 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4207 9.0122 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0572 8.9800 200.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED 9.40% 22-Aug-17 100.3000 9.3119 6.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0275 8.9749 300.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.20% 27-Aug-17 100.9718 8.9150 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.2264 9.5000 200.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Sep-17 100.0400 9.4857 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.40% 13-Sep-17 100.2728 9.5800 12.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.7500 8.8500 4.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1020 8.9500 200.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED 9.25% 13-Sep-19 100.2400 9.1800 250.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED 9.41% 13-Sep-19 100.2040 9.1911 150.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 9.5500 493.00 INE752E07FO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.20% 12-Mar-21 101.3096 9.0000 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.1000 8.8500 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 105.0481 9.5100 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.7500 9.0500 110.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.8696 9.0300 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5641 9.0400 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.2086 10.2000 200.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.3296 8.9500 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 9.95% 01-Feb-22 103.5000 7.6600 12.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5000 7.6200 12.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP RESET 05-Mar-22 101.9500 7.7800 2.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP RESET 05-Mar-22 102.5000 7.7000 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.2000 9.5988 10.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8000 9.3200 52.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8000 9.3200 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0283 9.0100 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0932 9.0000 55.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.0408 9.5250 1150.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.3033 8.9200 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 101.5501 8.9900 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.9355 8.9849 64.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.5351 9.5000 550.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.4405 9.5200 450.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 100.5000 10.1100 250.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 102.4200 9.8000 10.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.65% 01-Sep-22 100.2500 9.8500 21.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0044 8.9850 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.1646 8.9648 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.3992 9.2349 800.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.0000 9.2981 158.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.30% 14-Sep-22 100.9600 9.2000 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.00% 14-Sep-22 101.0100 9.1900 66.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.0000 9.0300 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.0000 9.0392 250.00 INE217K08032 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.48% 24-Sep-22 99.9600 10.4000 150.00 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 96.4500 9.2100 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.64% 04-Nov-25 102.6700 9.2100 7.20 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND RESET 25-Jan-27 105.5000 7.6500 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 23-Feb-27 102.9000 7.7600 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.2500 7.8033 13.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.2000 7.8100 5.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 101.8650 8.9965 300.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET - 98.4500 9.1500 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 1.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9665 7.2527 1200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4750 9.2450 16.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 8.20% 18-Sep-37 98.4500 10.1400 8.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 101.6835 9.3064 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 83.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 31-Dec-99 100.0000 12.7400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com