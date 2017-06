Sep 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4889.50 NSE 16642.40 FIMMDA 32202.90 ============= TOTAL 53734.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 87.2208 10.0100 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.6640 15.1800 738.20 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 99.6130 10.3000 50.00 INE417L07012 MADURA GARMENTS LIFESTYLE RETAIL 0.00% 26-Oct-14 100.0270 0.0000 3000.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.0335 9.0400 150.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 96.2000 9.0800 6.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 95.9200 9.0800 3.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.15% 07-Sep-17 100.8369 9.3400 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 50.9375 8.5600 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 7.58% 18-Jul-21 104.9844 9.5300 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 100.7000 10.1200 10.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2500 9.3500 6.50 INE752E07DV7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-22 107.0673 10.1000 21.30 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 101.8500 9.0800 20.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 100.0000 10.9800 7.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CO. 9.70% 17-Jul-22 99.5900 9.7600 60.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 102.2500 9.3200 3.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9500 9.0000 15.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.15% 31-Jan-24 34.2000 9.9200 205.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.0000 10.4200 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.9700 9.3200 6.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 102.2058 9.1800 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7800 4.3000 83.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 20-Sep-99 100.0000 12.7500 0.50 NSE === INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 101.4900 - 7.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 05-Nov-12 108.9384 9.0999 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.1326 9.4182 350.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 98.9500 - 100.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.4310 9.2283 250.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Jan-14 100.5362 9.1318 200.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Feb-14 100.3624 8.9885 250.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 87.2208 - 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5460 9.3500 100.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.6045 9.3500 50.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.4154 9.0000 1400.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1780 9.3500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.7800 9.1452 36.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.8791 - 100.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 06-Aug-14 100.3887 9.3300 1800.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1751 - 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.0100 13.2905 19.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 102.5500 19.4559 20.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 96.8000 8.7976 3.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.8837 9.0500 450.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 100.6505 9.3224 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.6470 - 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.1391 8.9050 453.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.4628 8.9000 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 28-May-15 100.9890 9.3700 150.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.3374 8.8800 650.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.5984 9.0153 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.6983 9.0300 350.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 19-Jul-15 97.5232 9.3700 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.8299 8.8600 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Aug-15 100.5145 9.3650 100.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.3800 9.5192 65.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 101.0629 8.8230 150.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 96.1400 8.9940 3.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 97.2700 10.3920 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2618 9.0000 650.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.70% 02-Sep-16 99.0000 11.0732 3.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0714 8.9939 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9272 8.9755 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9144 9.0290 2500.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.6084 8.8699 60.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5032 8.9800 800.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-17 100.5013 9.3500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0545 8.9800 217.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3533 8.9737 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0248 8.9700 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.7396 - 50.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 101.0000 13.0442 1.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.5000 9.0140 0.30 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 107.8500 9.0552 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.0553 8.9550 50.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.3401 8.9968 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 99.4000 8.7954 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.3200 0.0000 8.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 69.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.6800 0.0000 0.60 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 100.7950 9.0199 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.6500 9.1995 11.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.8673 9.0300 100.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 104.8000 11.0241 0.70 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1050 9.5100 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8700 - 14.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 103.4800 9.8084 53.00 INE752E07DV7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-22 107.4000 8.9152 11.30 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0265 9.0100 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.1324 9.5100 500.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4500 0.0000 4.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 101.6683 9.1074 250.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.7400 9.3368 5.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 100.5200 - 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5220 9.0400 750.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 102.7000 9.5106 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFR. 9.67% 01-Sep-22 100.1800 - 8.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 101.2269 - 150.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.3700 - 100.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 34.2000 0.0000 205.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.4000 11.1794 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.9700 9.3207 6.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8500 7.7550 4.50 FIMMDA ====== INE039A09LM5 IFCI LIMITED 8.95% 18-May-30 97.0000 10.0500 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.6650 9.2850 2250.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.3028 300.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 101.9100 9.2000 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9700 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 10.10% 31-Dec-99 105.3500 10.1000 2.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 05-Nov-12 108.9384 8.7766 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.1326 9.3700 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.0251 9.5000 50.00 INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 27-Sep-13 100.2089 9.9200 3.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.4310 9.2547 250.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.1531 9.9548 3.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5531 8.9100 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Jan-14 100.5366 9.1496 300.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.6956 15.9600 738.20 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Feb-14 100.3624 9.3000 250.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 87.1779 29.1225 50.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 87.2208 10.0200 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5460 9.3500 100.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.6045 9.3500 50.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.4154 9.0000 1400.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1780 9.3500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.1000 8.9393 376.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9534 9.1031 500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9628 9.1032 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 06-Aug-14 100.3887 9.3300 1800.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1751 10.6200 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.5466 9.1000 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.52% 12-Sep-14 100.1000 9.4587 250.00 INE417L07012 MADURA GARMENTS LIFESTYLE RETAIL 9.45% 26-Oct-14 100.0270 10.3800 950.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.0335 8.6900 650.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.7027 9.3900 50.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 96.8000 8.7976 3.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9644 9.0100 900.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.9496 8.8599 500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.8000 8.9400 200.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.6983 9.0300 350.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 98.7712 8.9892 42.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 100.6505 9.3300 250.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 96.2000 9.0800 6.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.6470 9.1000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.1391 8.9050 453.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.4628 8.9000 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 28-May-15 100.9890 9.3700 150.00 INE296A07609 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 01-Jun-15 105.0134 10.0000 3.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.3374 8.8800 600.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.3391 8.8800 100.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.5984 8.8900 250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 19-Jul-15 97.5232 9.3700 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.8299 8.8600 150.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.8313 8.8600 100.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.2341 8.8200 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Aug-15 100.5145 9.3650 100.00 INE261F09HX9 NABARD 11.00% 25-Sep-15 100.0000 8.8791 750.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 95.9200 9.0800 3.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 101.0629 8.8300 150.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 30-Dec-15 96.1400 8.9940 3.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2618 9.0000 950.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.70% 02-Sep-16 99.0000 11.0732 3.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2574 8.9800 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2107 8.9950 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0714 9.0000 250.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 100.5524 9.7500 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9272 8.9800 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9144 8.5357 2000.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9162 8.5376 500.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.6082 8.8700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5414 8.9712 900.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5428 8.9700 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-17 100.5013 9.3500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9800 9.0000 227.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3924 8.8975 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0248 8.9764 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.7396 8.8700 50.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.5308 10.5907 20.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 RESET 01-Aug-18 95.5000 9.0140 0.30 INE261F09EW8 NABARD 9.25% 01-Jan-19 58.9450 8.8018 0.80 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.0553 8.7777 50.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 99.8743 10.0071 1500.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 7.30% 13-Sep-19 100.5395 9.1025 350.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.5308 10.6191 27.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.3401 9.0000 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.20% 14-May-20 99.4000 8.8796 1.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 99.3000 10.3100 150.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD RESET 21-Sep-20 100.0600 9.3900 2000.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.95% 19-Oct-20 99.5861 8.9500 11.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.5308 10.6325 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 50.9375 8.5500 6.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 100.7950 9.0200 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.6500 9.1995 27.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.9844 9.5200 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.8673 9.0300 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 100.7000 10.1100 10.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.5105 8.9252 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.3200 9.0500 7.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.0500 7.6862 17.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1050 9.5100 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8500 9.3100 14.00 INE752E07DV7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-22 107.4000 8.9152 22.50 INE752E07DV7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-22 107.0673 8.9600 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0905 9.0000 205.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.1324 9.5100 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.1330 9.5100 250.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 101.6683 9.0300 250.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.7400 9.3368 10.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 100.0000 11.0000 7.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 29-Jun-22 101.7700 9.1800 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 01-Aug-22 101.1600 8.9500 1.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 101.1283 10.1000 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.4388 9.0150 753.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 102.7000 9.7509 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 101.2269 8.9500 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.24% 04-Aug-26 100.0000 11.1400 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.4600 9.3600 1500.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.4500 9.2546 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.4000 7.7900 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 10.75% 05-Mar-27 103.4500 7.7800 2.60 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India