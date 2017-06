Nov 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2564.40 NSE 6038.90 FIMMDA 13492.70 ============= TOTAL 22096.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 99.9432 8.6000 1000.00 INE144H07CB4 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 06-Dec-12 106.7828 0.0000 22.60 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.2165 8.4600 150.00 INE031A09DU2 HUDCO TX SR-SD5 7.35% 31-Jul-13 97.8000 10.6600 4.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.2600 8.9500 50.00 INE138A07157 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Sep-17 100.0000 - 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6336 8.5200 6.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.5750 9.0100 2.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 59.8000 8.5300 1.60 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 96.7500 9.5000 8.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.8900 8.2100 1.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.9688 10.7300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 10.9500 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.3700 7.3700 4.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0785 9.3500 250.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.9023 9.3600 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 19-Nov-22 99.9200 8.9300 756.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0300 9.4400 20.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 105.0000 7.5700 0.70 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.5500 7.3600 30.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 20-Sep-99 100.7500 12.6400 1.00 NSE === INE976I07AS5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 16-May-13 110.6470 9.9754 200.00 INE976I07831 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 26-Jul-13 93.8252 9.8763 300.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5219 8.7034 50.00 INE521E07CE4 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 30-Jul-14 102.0000 0.0000 5.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.8835 9.0966 400.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.2600 8.9100 50.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.3891 9.4084 750.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 100.3512 9.2187 750.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1094 8.9183 150.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 96.5902 8.9000 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9630 8.9250 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0420 8.9200 450.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.8740 9.3600 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.6000 9.1338 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.4000 8.9354 1.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4395 9.3926 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7882 9.0475 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.3000 9.3021 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.0000 0.0000 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3618 9.0000 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8773 9.0100 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8842 8.9900 450.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7328 9.3500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9300 0.0000 50.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.7692 9.0487 750.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 100.8000 8.9832 5.00 INE538F07116 ESSAR POWER LIMITED 11.25% 31-Mar-18 100.0000 12.9902 59.40 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 99.8700 9.0567 4.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.6700 8.8987 100.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 100.2000 9.5419 5.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9000 8.9777 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2750 9.3044 56.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0184 0.0000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0900 - 6.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.5300 0.0000 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 - 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5000 9.1322 22.50 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 102.2700 8.9554 40.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4200 9.2008 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6700 - 6.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6000 0.0000 26.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6994 - 40.00 FIMMDA ====== INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 99.9432 8.4510 500.00 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.2165 8.8100 287.80 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.1908 10.1769 0.10 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.5871 8.6044 15.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5500 9.5300 1.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5219 8.7500 50.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0000 - 49.40 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.8835 8.5600 400.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.3891 8.9000 1250.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 100.3512 8.9000 500.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 100.3515 8.9000 250.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 - 98.10 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1094 9.0000 150.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 96.5902 8.9000 50.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.0598 10.1001 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9630 8.9250 50.00 INE296A07658 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-15 79.8576 9.9100 1.30 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0420 8.9200 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0430 8.9200 200.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.8740 9.3600 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0000 8.7500 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.3500 9.2200 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.4000 8.9600 1.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4395 9.5500 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7882 8.8800 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.2200 9.3200 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 103.2600 9.0100 1.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.1266 9.3500 300.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.9000 9.3200 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3618 9.0050 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8773 9.0100 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8842 8.9950 450.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7328 9.3500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9300 9.3000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6800 8.9848 3.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.7347 9.2810 750.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.0200 8.9871 750.00 INE138A07157 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-17 100.0000 - 5.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9200 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.0000 8.7800 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6336 8.5200 5.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.5500 8.9305 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4500 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.0200 9.0100 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.0200 9.0122 100.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 101.4986 8.9400 20.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 94.9700 8.0000 0.30 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.6700 8.9044 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.5500 8.9207 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.9500 9.3200 3.20 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.5500 8.9152 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.5613 7.3000 100.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.1900 8.9500 20.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9787 8.9600 52.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0785 9.0000 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0500 8.9700 37.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.9023 9.3574 250.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2750 9.3000 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 9.2800 6.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 500.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0184 8.7100 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 15-Nov-22 100.0000 9.2400 550.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2500 8.9761 1450.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0000 9.0150 200.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.4700 8.9200 30.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 101.9247 8.8700 20.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 22.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.1818 8.9500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3400 8.8200 22.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.2600 9.0247 7.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9500 10.9900 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.5930 8.9700 30.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.1515 8.9500 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 102.2700 8.9525 80.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 108.1800 7.3480 20.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8500 7.5100 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.0000 7.4900 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.5188 7.4746 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.7680 8.8749 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6994 9.2800 140.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.3900 12.8612 10.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET - 99.8700 9.0567 8.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.8200 9.2600 750.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6000 9.0323 6.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6000 10.9400 22.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 31-Dec-99 100.7500 12.5900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India