Nov 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2744.50 NSE 6952.10 FIMMDA 15239.00 ============= TOTAL 24935.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07CB4 DEUTSCHE INVST PRIVATE LTD 0.00% 06-Dec-12 106.7828 0.0000 0.50 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 99.0479 - 1.50 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.3000 12.8700 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.00% 17-Jul-17 101.5146 9.4300 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 9.00% 18-Jul-21 106.2417 9.3000 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF - 25-Jan-22 107.3800 7.0700 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.3000 7.1900 20.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LTD 11.00% 17-Nov-22 100.0000 11.0100 26.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.00% 19-Nov-22 99.9988 9.0200 1829.00 INE031A07840 HUDCO - 05-Mar-27 107.4275 7.5500 84.50 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-28 24.0560 9.8300 8.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 10.00% 18-May-30 103.0000 9.3300 18.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 27-Jul-42 103.2787 9.0400 200.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.00% 21-Aug-72 103.6800 1.2900 49.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 12.00% 18-Mar-99 107.2000 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 12.00% 11-May-99 105.1500 10.9000 6.00 NSE === INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8560 9.9067 1250.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5215 8.7039 150.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5523 9.3500 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4975 9.3500 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.3358 9.3500 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.1242 8.7500 325.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.3561 8.8550 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.0551 8.7983 250.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.5700 9.3124 50.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.0688 8.8784 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0205 8.9300 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.4016 9.3800 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1108 8.9941 200.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4253 9.3971 500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1500 9.3438 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2300 0.0000 15.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 100.1500 - 1.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 16-Aug-17 100.7223 8.7731 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9300 0.0000 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8455 9.0000 100.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.9884 700.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0000 - 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.0000 - 100.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.7600 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.9000 11.9720 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2834 9.2940 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.6237 9.0188 10.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.1500 8.2706 1.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.2933 9.7000 150.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.2100 8.9539 71.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1200 8.9944 12.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9724 9.3700 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.1700 9.0194 5.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7200 9.0147 1.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.6186 8.9000 50.00 INE872A08CL2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.70% 31-Oct-22 100.0000 - 1.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.0000 - 9.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1400 - 191.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 - 1.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 102.2400 8.9314 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.5500 0.0000 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.5500 0.0000 50.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.8000 - 26.10 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.5500 0.0000 50.00 INE306N07468 - -- - 102.0629 - 1.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.5000 - 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6000 0.0000 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.2500 10.0167 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6994 - 111.00 FIMMDA ====== INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8560 9.6500 1250.00 INE036A07054 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 5.60% 28-Jul-13 95.8154 11.9999 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5215 11.4500 250.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5215 11.4500 150.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5523 9.3500 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4975 9.3500 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.3358 9.3500 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.7296 8.8000 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.8794 8.8000 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.1242 8.7500 325.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.3561 8.8550 50.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.9847 9.3700 200.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.0551 9.0000 250.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.0688 8.7500 150.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.0798 10.0900 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0205 8.9300 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.5900 8.7300 1.00 INE660A07IF2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-15 100.4482 9.8500 250.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.4016 9.3800 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.5367 10.5896 400.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.0000 10.5100 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1108 9.0000 200.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4253 9.5500 500.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9700 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1500 9.3400 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2300 9.3200 15.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5146 9.4204 200.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 100.1500 11.2100 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9300 8.9902 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8455 9.0000 118.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.1100 8.9300 6.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.5500 9.4200 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6400 8.9950 8.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.0100 8.9900 400.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.9932 400.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0000 8.7400 150.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0000 8.7450 150.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 106.9499 9.3800 150.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.4000 9.3600 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 99.8802 9.0400 550.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 99.1966 10.3800 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 100.7290 9.0300 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.2379 9.0300 300.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.1198 9.0500 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2115 9.3000 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2834 9.2900 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.6237 9.0200 10.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.2933 9.0000 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3200 7.2300 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.1900 8.9500 31.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.3000 7.1900 20.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 88.0909 9.8700 15.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4000 9.2200 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0400 9.0000 12.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9724 9.3700 100.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.6500 9.8100 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.1500 9.1700 5.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4160 9.2800 20.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7200 9.2300 1.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.1835 8.8000 150.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.6186 8.9000 50.00 INE872A08CL2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.70% 31-Oct-22 100.0000 11.6900 1.00 INE787H07073 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.20% 15-Nov-22 100.0000 7.2000 100.00 INE787H07073 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.20% 15-Nov-22 99.9500 7.2086 22.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 99.9300 11.0000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.9988 9.0199 2698.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0000 9.0150 1346.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.2141 8.9557 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 1.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 102.2400 8.9314 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.5500 8.9000 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5000 8.8000 22.50 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.5500 8.9037 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.9400 7.3742 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.1000 7.6000 82.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.9000 7.5000 10.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.5500 8.9019 100.00 INE787H07081 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.38% 15-Nov-27 99.9800 7.3800 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% - 100.7500 9.2724 13.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2379 9.2201 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 103.6142 9.0307 2.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.4900 10.2500 30.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.36% 27-Jul-42 103.2258 9.0300 200.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 101.7000 9.3012 60.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6400 10.9300 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.3820 10.0106 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7500 9.0200 114.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.9000 10.8000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India