Nov 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2757.10 NSE 6427.00 FIMMDA 14257.40 ============= TOTAL 23441.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LTD - 08-Sep-13 100.0000 12.1400 0.20 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.5900 8.6000 300.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD - 06-Feb-14 100.5900 - 0.80 INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.90% 23-Apr-14 100.0100 9.8000 250.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.9500 8.7900 2.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LTD 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.0900 0.10 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.8100 9.3800 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.8600 11.7400 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 99.7500 8.9700 8.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6600 8.5200 4.80 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 99.4500 10.2600 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.2500 7.4400 2.50 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 98.3500 8.8900 10.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 102.0700 9.3300 300.00 INE065L08025 GUJRAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.45% 01-Oct-22 102.5300 9.0400 20.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3500 9.3400 200.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 07-Nov-22 100.2500 9.6600 25.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 100.0200 9.2500 250.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LTD 11.00% 17-Nov-22 100.0000 11.0000 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.02% 19-Nov-22 99.9900 9.0200 1318.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 103.4000 9.0100 1.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 106.1000 7.4400 0.70 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 106.0000 7.4900 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.8000 10.5600 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 105.1200 0.0000 1.00 NSE === INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8021 10.2845 150.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 16-May-13 110.6620 9.9445 200.00 INE514E09603 EXIM SR-G8 6.35% 23-Jun-13 98.3300 0.0000 10.00 INE020B07BV9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-13 98.8700 0.0000 2.00 INE976I07831 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 26-Jul-13 93.8402 9.8504 300.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5415 0.0000 500.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5415 0.0000 300.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.7941 8.7915 100.00 INE947F08323 TRANSMISSION CORPORATION OF A.P. 8.40% 10-Feb-14 98.6100 9.6157 3.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4968 9.3500 100.00 INE084A09050 BANK OF INDIA 5.88% 30-Apr-14 95.8900 8.6398 10.00 INE040A08112 HDFC BANK LIMITED 5.90% 04-May-14 95.3200 8.3107 10.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.6194 9.3500 100.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 97.1200 9.4834 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.0558 9.3500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0000 8.9285 1.00 INE020B07BW7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-14 97.4800 9.0058 2.00 INE752E07702 POWERGRID SR14K 6.10% 17-Jul-14 95.6600 9.0078 10.00 INE206D09160 NPCIL TX-20 6.15% 14-Aug-14 95.7300 8.7465 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.8821 8.8675 200.00 INE008A08ZI0 IDBI BANK LIMITED 7.25% 04-Jan-15 96.6000 0.0000 10.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 101.1031 8.9487 750.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.8200 8.8448 40.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 96.6200 9.5975 15.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 96.5500 10.6308 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9971 8.9400 100.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.9300 8.5301 50.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 96.0500 8.1424 7.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 101.9000 8.5897 1.00 INE040A08146 HDFC BANK LIMITED 7.50% 28-Jun-15 95.6800 8.0690 10.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 96.1200 9.0044 2.00 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 93.3500 9.0060 20.00 INE043D07CB7 IDFC LIMITED 9.35% 06-Aug-15 100.6611 9.0300 20.00 INE053F09450 IRFC TX SR-42M 8.00% 29-Aug-15 98.0300 8.8219 20.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4502 9.3300 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.8957 9.3500 50.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.1200 9.0018 40.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 95.6800 10.7956 20.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.2400 8.8350 40.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 98.3400 9.5174 20.00 INE261F09BZ7 NABARD 8.45% 18-May-16 98.3000 9.0083 35.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4412 9.3925 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7879 9.0150 350.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.4875 9.0300 350.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.7494 9.0534 250.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9600 0.0000 50.00 INE306N07476 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.55% 10-Nov-17 100.0000 0.0000 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.8845 8.9894 50.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.7350 0.0000 60.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 97.1000 11.7899 4.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.1774 9.0400 50.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 100.0400 8.1047 99.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.5500 9.7387 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8784 9.3904 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4000 0.0000 1.50 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 98.1800 9.3808 10.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.7400 9.5629 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9499 9.0538 20.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4000 9.0640 18.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0400 - 238.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0275 0.0000 50.00 INE141A09090 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 12-Feb-24 99.0300 0.0000 7.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.5000 0.0000 150.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.5901 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.6600 9.0979 57.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2900 7.4622 10.50 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 100.1000 0.0000 18.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.9900 9.9779 70.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7900 10.0128 503.00 FIMMDA ====== INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 100.0253 9.0000 1550.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.9695 8.9200 150.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8021 10.0000 150.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 99.9584 9.1900 15.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 16-May-13 110.6620 9.7000 200.00 INE976I07831 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 26-Jul-13 93.8402 9.8504 300.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.0000 12.5200 0.20 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.4440 9.4788 10.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.5865 8.5987 300.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4968 9.3500 100.00 INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 9.90% 23-Apr-14 100.0139 9.7999 250.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.6194 9.3500 100.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.0558 9.3500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0000 8.9300 1.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.8366 8.8250 60.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.1400 0.10 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9334 8.8600 35.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.1392 8.7400 325.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.8821 8.8800 200.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 22-Feb-15 101.1031 8.6000 750.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 96.2965 7.9500 2.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.0000 10.1291 750.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9971 8.9400 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9981 8.9400 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.8095 9.3800 50.00 INE043D07CB7 IDFC LIMITED 9.35% 06-Aug-15 100.6611 9.0300 20.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4502 9.3200 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.8957 9.3500 85.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.2329 11.0000 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4412 9.4000 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.1466 9.3100 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9800 8.9800 7.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7889 9.0150 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7879 9.0150 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8300 9.3200 252.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0100 9.2848 5.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.4875 9.0300 350.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7500 8.9621 8.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.7494 9.2300 250.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9600 8.9300 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9126 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.9624 8.7600 200.00 INE306N07476 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.55% 10-Nov-17 100.0000 9.5500 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.7310 8.9000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6610 8.5200 4.80 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 100.0000 10.3250 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.7032 8.9000 100.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 99.4500 10.2600 8.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.6648 8.9000 90.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.7090 8.9600 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.1774 9.0400 50.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 101.8677 8.9650 150.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 100.0000 8.8375 99.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.4500 8.9157 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6000 7.3000 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.6000 7.2500 6.30 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 88.1200 9.8684 15.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.5500 9.7387 1.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 101.9878 9.0000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8784 9.3850 100.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.6500 9.8100 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0400 8.9700 51.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.8990 9.3500 300.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9499 9.1950 20.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4000 9.0640 56.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7200 9.0363 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3523 9.2950 200.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 99.1200 10.0848 500.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 99.1200 10.0849 150.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 250.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0210 9.2400 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0800 9.0023 719.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.9900 9.0219 508.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.6000 8.9000 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.2141 8.9500 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.6000 8.9000 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.4000 9.0000 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.9700 9.1790 400.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 108.0000 7.3674 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5500 7.4500 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2900 7.4600 10.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.4080 10.8500 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.9000 9.9800 70.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.0600 9.3424 300.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 100.0000 7.4100 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.3539 9.2500 300.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6542 9.0265 2.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 101.7350 9.0000 60.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.8000 10.7200 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7061 9.2700 300.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7500 9.2700 65.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0000 10.8600 5.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 