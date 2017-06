Nov 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 930.00 NSE 7638.80 FIMMDA 11951.60 ============= TOTAL 20520.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8131 10.4100 46.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3815 9.5800 200.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3855 9.5800 50.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 95.4500 9.3700 1.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 103.0800 9.1800 155.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0400 9.2800 5.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6747 8.5200 2.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 99.4500 11.0800 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.1500 10.6300 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 102.0000 12.1300 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3012 7.3400 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.2000 7.3000 6.50 INE872A08CL2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 31-Oct-22 100.1000 11.6800 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD - 19-Nov-22 99.8366 9.0300 253.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 38.7600 9.7500 3.50 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 97.1500 8.9100 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.5300 8.9800 18.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.3200 7.3600 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.6500 7.2000 1.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.36% 27-Jul-42 103.2248 9.0400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.5300 2.00 NSE === INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.7688 8.7299 850.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.3484 9.2535 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 100.0500 6.7722 20.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5625 9.3400 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.3700 8.6694 1.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.2057 9.3900 250.00 INE660A07IN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.95% 07-Aug-14 100.2201 9.7399 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8898 8.8850 600.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.6581 9.3900 250.00 INE557F08DX1 NATIONAL HOUSING BANK 9.49% 07-Dec-14 100.0145 9.4679 2500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6873 9.3875 50.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.9903 8.9985 500.00 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 93.5801 8.9000 20.00 INE053F09450 IRFC TX SR-42M 8.00% 29-Aug-15 98.2950 8.8999 20.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.3578 8.9000 40.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.9800 9.3136 1.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 97.6500 10.3469 1.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.3839 9.4134 50.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 103.0300 9.1941 150.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1500 9.3435 3.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0500 0.0000 7.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.9500 9.2967 3.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.3626 9.3800 100.00 INE752E07EC5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-18 101.3749 8.9375 50.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 98.7000 9.6799 50.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 101.6886 8.9600 150.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 102.0133 8.9600 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 101.5537 8.9559 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6100 12.0118 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.1500 11.7004 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.1942 9.0400 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 88.6000 3.4365 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7726 9.4000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7850 9.4000 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.8000 9.5531 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.2357 8.9450 30.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.1300 9.0254 4.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8000 9.0020 8.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.0000 9.8958 15.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.9006 - 318.00 INE148I07159 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Nov-22 101.4000 - 191.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.8800 9.6086 3.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 101.9200 8.9784 18.80 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 102.7010 9.0892 9.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 102.4091 8.9800 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.2900 0.0000 5.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 97.0000 10.1078 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 109.2600 9.0053 1.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.5000 0.0000 7.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7400 10.0183 6.00 FIMMDA ====== INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8052 9.9899 46.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.7688 8.5501 800.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.7540 8.5500 50.00 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 98.7871 12.0964 0.10 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.4896 12.3469 0.00 INE020B07BV9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-13 99.0000 8.7599 2.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 99.6080 11.0000 300.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3815 9.4974 200.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3855 9.4922 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.3484 9.1900 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8200 7.8991 10.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 11-Mar-14 100.5625 9.3400 250.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 97.1379 8.8600 50.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.2057 9.3900 250.00 INE660A07IN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.95% 07-Aug-14 100.2201 9.7400 250.00 INE206D09160 NPCIL TX-20 6.15% 14-Aug-14 95.8579 8.8100 50.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 99.7122 8.6000 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8898 8.8850 600.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.6581 9.4036 250.00 INE557F08DX1 NATIONAL HOUSING BANK 9.49% 07-Dec-14 100.0145 9.4900 2500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6873 9.4000 50.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.9818 8.8500 50.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 98.4405 8.2800 5.00 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 93.5801 8.9000 20.00 INE053F09450 IRFC TX SR-42M 8.00% 29-Aug-15 98.2950 8.9000 20.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.3578 8.9000 40.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.9240 8.8501 100.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.3415 10.0000 100.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 95.4500 9.3700 1.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.8860 9.3500 1.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.6000 9.7611 2.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.3839 9.4268 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 100.6897 8.9500 300.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 103.0300 9.1900 300.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1600 9.3400 4.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1500 9.3400 3.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7800 9.3500 1.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.2876 9.4051 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0400 9.2800 5.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9125 25.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 2.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 101.3749 8.9500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6747 8.5200 2.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 95.0500 7.7400 0.30 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 101.6886 8.9600 150.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 102.0133 8.9600 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 101.5537 8.9600 100.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 99.4500 11.0700 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.8831 8.9300 200.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 101.7183 8.9900 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.1942 9.0400 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3012 7.3400 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.4000 7.4100 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.0500 7.1888 21.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 88.1400 9.8600 16.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7726 9.4000 250.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4500 9.2100 2.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0700 9.3800 151.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.2600 9.3000 2.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 102.7967 10.6000 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.7000 8.9800 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.1300 9.1650 3.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.1700 9.1600 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2600 9.3074 1300.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 8.8400 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 100.0900 11.3700 5.00 INE872A08CL2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.70% 31-Oct-22 100.0500 11.6900 10.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.8366 9.0400 520.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0000 9.0150 179.00 INE148I07159 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Nov-22 99.5500 10.0700 20.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.1345 8.8500 39.40 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 101.1951 8.8100 60.60 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.8800 9.6900 3.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 101.9200 8.9700 18.80 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.1822 8.8100 150.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.5300 8.9800 9.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.1822 8.8100 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8600 7.2828 35.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.3200 7.3600 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.9500 7.4955 3.40 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 102.4091 8.9852 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.2900 8.9340 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7400 9.2700 106.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.4000 12.8600 20.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.5000 11.1377 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8900 2.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.0616 9.0800 200.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.36% 27-Jul-42 103.2248 9.0300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5900 10.9754 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6100 10.8000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India