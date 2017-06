Nov 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 353.70 NSE 7424.50 FIMMDA 8748.10 ============= TOTAL 16526.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 102.7526 4.9900 22.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.0000 206.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.5000 8.5600 4.60 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.6000 10.4300 21.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.8000 12.3500 0.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2000 7.3500 0.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.2500 7.4400 0.30 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.7400 7.3500 0.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.0000 11.2300 1.50 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 101.0000 10.4600 3.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT - 07-Nov-22 100.3000 9.6500 10.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LTD - 17-Nov-22 100.0000 11.0000 1.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-23 37.8210 10.0200 52.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.4000 9.0100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8300 7.3800 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3713 7.4500 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6000 10.6800 4.00 NSE === INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.7243 9.0508 50.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5000 0.0000 40.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.4928 8.7309 1500.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.9846 8.8330 100.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.9801 8.8339 50.00 INE020B08559 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 07-Jun-14 101.0616 8.9000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8870 8.8850 2400.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.3046 9.4200 550.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2265 8.7500 100.00 INE090A08HG0 ICICI BANK LTD, 7.60% 30-Dec-15 96.2100 10.5870 25.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.0032 8.9425 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2431 9.0300 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7588 9.0400 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7642 9.0199 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0000 0.0000 5.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.4464 9.0400 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.4400 12.2656 46.00 INE245A07192 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-18 98.5771 9.4598 150.00 INE245A07200 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-19 98.2172 9.5000 150.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 102.0700 9.0695 17.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF 1.89% 16-Nov-19 103.9800 0.0000 2.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 100.6000 9.9253 4.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 99.5500 10.6500 2.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.2000 10.5131 10.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.4100 10.4850 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5500 9.5419 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 8.8093 5.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.2500 0.0000 2.50 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 100.0000 10.9760 1.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 101.0000 10.4615 3.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3800 8.9121 157.00 INE872A08CL2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.70% 31-Oct-22 100.0000 11.6926 21.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.9285 - 286.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0800 9.5790 47.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT -- - 100.4700 9.6197 206.00 INE872A07QW1 565 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE -- - 99.9000 0.0000 150.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD -- - 95.5100 0.0000 20.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 96.8700 10.1242 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.5000 0.0000 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.2000 0.0000 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7200 10.0209 15.00 FIMMDA ====== INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.7243 8.8500 50.00 INE721A07BN1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-Jun-13 100.4858 9.5629 4.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5000 9.6200 40.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 102.7526 5.0000 22.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.4928 9.0000 800.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.4928 9.0000 700.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.5606 8.6500 200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0800 7.6798 35.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.9846 8.8500 100.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.9801 8.8500 50.00 INE020B08559 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 07-Jun-14 101.0616 8.9000 250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 101.1419 10.8600 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8996 8.8775 500.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.3046 9.4200 550.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.3506 9.4000 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2265 8.7500 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.0000 8.8300 150.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 95.9000 9.3728 20.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.0032 8.9520 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.3236 8.9931 40.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.5000 10.6300 4.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 21.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.0700 9.3600 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2431 9.0300 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7588 9.0400 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7642 9.0200 100.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 97.7500 10.6000 0.80 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0000 9.2800 5.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.4464 9.0400 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.4470 9.0400 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9100 50.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.7500 11.6800 1.00 INE245A07192 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-18 98.9500 9.3713 450.00 INE121A08MN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Sep-18 98.4550 11.6000 250.00 INE245A07200 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-19 98.2372 9.4999 300.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 99.5500 9.6500 2.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.9500 9.2000 0.80 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.0000 8.5500 2.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.3400 10.4900 1.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 102.4900 9.0500 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6598 9.4200 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.0477 9.4100 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.3261 9.0241 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.9800 8.9800 20.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.7821 9.2300 225.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.2500 9.1500 30.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.6400 9.0481 4.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4212 8.9649 150.00 INE872A08CL2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.70% 31-Oct-22 100.0000 11.6900 21.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.9800 9.2025 905.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.9285 9.0250 390.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 101.7700 8.9800 20.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 101.9500 8.9800 25.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.4000 9.0100 1.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 102.0300 8.9800 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.9200 7.2600 3.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 108.0000 7.3666 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8000 7.5170 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.5500 9.0300 10.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.7220 8.9500 150.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.2030 8.8200 30.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - -- - 100.0820 7.3664 250.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.4100 12.8500 15.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.4100 12.8500 5.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.41% 15-Nov-32 100.1300 7.3900 14.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7000 10.9100 25.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5400 10.9809 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7235 162.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.4 BD PERPE 9.40% 31-Dec-99 100.7200 9.2700 15.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com