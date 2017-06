Nov 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1039.70 NSE 25634.30 FIMMDA 16223.20 ============= TOTAL 42897.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8300 10.4100 93.00 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.1902 8.4500 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8450 7.9100 2.00 INE916D077X2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 21-Jul-14 85.7196 9.7900 150.00 INE296A07831 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 10-Oct-14 100.7433 0.0000 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.6400 9.9200 0.40 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.3829 9.4300 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.2325 8.7500 34.30 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 102.5000 10.7600 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.1300 0.0000 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0474 9.3300 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.6000 12.3900 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.2400 8.9400 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 112.0880 6.9300 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8300 7.3700 22.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3713 7.4500 5.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 100.1000 7.3700 50.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 15-Nov-32 102.0454 7.1400 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.1585 9.0800 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.2030 10.3300 2.00 NSE === INE915D07NP3 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 11-Dec-12 124.9700 60.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.9904 8.9538 150.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8760 9.8863 2400.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.4467 0.0000 100.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 100.0303 9.5996 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.4981 0.0000 700.00 INE514E08878 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-13 100.0402 8.7186 20.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.6845 8.7400 200.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7985 8.8424 50.00 INE043D07AB1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 21-Feb-14 100.7775 8.9324 30.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.7836 9.3500 800.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9107 8.8700 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2568 8.9061 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9365 8.8371 800.00 INE090A08HG0 ICICI BANK LTD, 7.60% 30-Dec-15 96.2500 10.5731 25.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.0030 8.9425 250.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 98.9426 8.9600 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4471 9.3923 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 109.1108 9.3899 50.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.2300 9.3203 2.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.9392 9.4000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2412 9.0300 750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7560 9.0400 6000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8187 9.0050 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7000 0.0000 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9300 0.0000 5.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 59.3750 0.0000 1.60 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.3964 8.9600 150.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.3823 8.9499 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.9500 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 108.1500 11.7013 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.5500 11.9865 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5149 9.0300 600.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.2763 8.9600 50.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 10.20% 15-Dec-21 106.2500 10.1393 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3100 8.0795 20.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.0866 7.4645 30.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.8577 9.0300 1700.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7827 9.4000 250.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.2368 9.0754 500.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.9500 8.8356 200.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.2292 8.9600 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0200 - 7933.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.5905 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 0.0000 1.70 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 101.9599 8.9769 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2000 9.1702 11.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.7200 9.2149 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.7000 9.2865 11.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0000 9.2449 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.0000 10.0402 15.00 FIMMDA ====== INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.9904 8.8002 150.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8213 9.9872 1293.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8760 8.6500 1200.00 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.1902 8.7900 100.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 128.5548 10.0206 200.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.2815 10.0354 0.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 100.0303 9.5000 250.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.7332 8.4500 650.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.6845 8.8010 200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8450 7.9011 12.00 INE916D077X2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 21-Jul-14 85.7196 9.8100 150.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.7836 9.3500 400.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 99.9592 8.4500 1100.00 INE296A07831 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 10-Oct-14 100.7433 9.7900 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9107 8.8700 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9365 8.8500 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0300 8.9300 2.00 INE916D070W9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 04-May-15 100.3094 9.8206 1.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.6400 10.0000 0.40 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9223 8.8577 500.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.0000 10.2979 1500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0000 8.8276 450.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.0030 9.0000 150.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.0032 8.9500 100.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 98.9426 9.0000 50.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.4300 8.9000 6.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3000 8.9900 2.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.0000 10.7325 60.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4471 7.0138 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 109.1108 9.3899 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.3829 9.4200 100.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2500 3.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.9392 9.4000 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.9000 9.3200 3.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2412 9.0300 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8187 9.0050 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6800 9.3700 1.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.5800 9.3200 3.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9200 280.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9300 8.9501 5.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 102.5000 11.2000 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.4500 13.3900 0.50 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7373 55.80 INE245A07200 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-19 98.6900 9.4000 150.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.3964 8.9600 150.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.0000 10.7386 193.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.3823 8.9500 50.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0000 10.7369 191.20 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.9500 9.3400 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.2500 9.2900 0.30 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0474 9.3250 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.2763 8.9600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3100 7.2300 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.6130 7.1900 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8187 7.5000 33.30 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7827 9.4000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6598 9.4200 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.2400 8.9400 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8877 9.2000 150.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3000 9.2900 8.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.9500 8.8403 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.5000 8.9400 150.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.2292 8.9600 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.4500 9.6200 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0200 9.0152 2203.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0100 9.0123 469.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 9.1400 1.50 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 8.7400 0.70 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 101.9599 9.0000 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2000 8.8400 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.9500 7.5000 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.0000 8.9700 52.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.7000 8.9000 10.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 100.0000 9.0900 50.00 INE787H07081 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.38% 15-Nov-27 99.9300 7.3869 100.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.38% 22-Nov-27 100.1000 7.3700 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET - 100.6100 11.1100 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6700 9.2800 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8900 1.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.6000 12.7700 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0000 9.2400 3.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.1585 9.0758 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7000 10.9505 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0000 10.2449 315.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7500 10.9100 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.1500 10.2965 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.5500 11.9865 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India