Nov 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1786.70 NSE 5406.50 FIMMDA 14544.00 ============= TOTAL 21737.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.6534 9.9400 500.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.6500 9.3100 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7500 8.9600 3.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.4250 8.7000 31.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 35.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0000 11.4600 33.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 05-Nov-19 94.8000 11.3700 3.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.0000 9.0200 32.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.6399 10.7600 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 7.3000 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.4800 9.5500 45.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.4800 9.1700 45.00 INE005A11697 ICICI NOV 1999 N.A. 24-Sep-22 39.3500 9.9600 1.20 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 94.8000 10.5600 3.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LTD - 17-Nov-22 100.0000 11.0000 1.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORP 9.00% 25-Jan-23 100.5600 8.9100 40.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 38.4600 9.8400 9.50 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 35.6720 9.7600 150.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 32.5220 9.7600 51.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 29.6560 9.7600 61.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.6000 7.4000 66.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3713 7.4500 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.7800 7.4400 400.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 24.6620 9.6700 152.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.2331 9.0700 100.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.4800 10.1400 8.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.2985 10.3100 5.00 NSE === INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.3555 9.1927 250.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.7039 8.8959 500.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5519 8.6339 50.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.7315 8.6893 600.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 101.1255 0.0000 10.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4328 9.4000 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.3126 8.9583 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8759 8.9000 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8600 8.9000 350.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 101.0899 8.9523 250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.8351 9.2700 100.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 96.4300 9.0289 2.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 98.5500 9.4472 20.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.2718 8.9499 156.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3500 8.9471 2.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.6884 8.9300 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.7882 9.0141 250.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.4300 8.8843 30.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.0600 9.3677 2.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.8200 11.0150 3.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.9200 0.0000 3.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2773 9.0199 250.00 INE001A07JF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 28-Aug-17 100.4719 9.2960 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 103.6500 0.0000 2.00 INE261F09EB2 NABARD 0.00% 01-Feb-18 64.4250 0.0000 2.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 102.1000 9.0624 10.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 99.7900 0.0000 32.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.9600 0.0000 1.00 INE245A07218 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-20 98.0292 9.5000 100.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.9900 12.0904 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8500 8.9792 1.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.2500 8.2472 1.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.1068 9.2464 250.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 99.9656 8.9867 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.0866 7.4645 30.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.8572 9.0300 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7982 9.3975 100.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 101.5014 8.9900 50.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 101.7200 9.6546 44.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3700 9.0671 13.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.8100 8.9037 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.5900 9.6002 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0000 - 330.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 41.7250 0.0000 17.50 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 32.0700 0.0000 40.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8000 9.2214 1.90 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.2500 9.0632 1.10 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.8800 9.1942 94.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.4400 9.4503 20.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 98.3000 9.0358 8.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.4700 9.3021 110.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6500 10.0287 5.00 FIMMDA ====== INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 98.5756 - 0.10 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.3555 9.1526 250.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.7039 9.0000 500.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5519 8.6289 50.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.7315 8.7460 1200.00 INE894F07477 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 14-Mar-14 110.6930 10.0400 940.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4328 9.4000 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.4000 8.8800 550.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.3126 9.0000 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.8400 8.7200 3.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8759 8.9000 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8600 8.9000 350.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.0000 9.1573 100.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.9275 9.3100 3.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.9255 9.1700 50.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 101.0899 8.6000 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.1380 8.8950 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.6800 9.3200 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0955 8.8900 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.8351 9.2700 100.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.6553 9.8000 250.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.6534 9.8000 250.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.0000 10.5100 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9800 8.8300 450.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0000 8.8300 200.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 96.0600 9.3100 20.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 98.5500 8.9500 40.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.2718 9.0000 150.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.3400 8.9300 6.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.6884 8.9358 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.7882 9.0200 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.0900 9.3500 2.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.1800 11.1958 3.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 103.4900 9.3300 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.6500 9.3800 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2773 9.0200 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3153 9.0100 150.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.5800 10.9200 1.60 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5174 9.3300 200.00 INE001A07JF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 28-Aug-17 100.4719 9.2960 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6100 9.3800 200.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.6500 9.3100 5.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.0800 9.5000 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7500 8.9500 3.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9700 8.9196 280.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0525 8.8881 50.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LIMITE 10.20% 27-Nov-17 100.5508 10.0485 500.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 35.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0000 11.4800 33.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.5700 8.9251 50.00 INE847E08CY9 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 29-Mar-20 95.4000 9.4400 1.00 INE245A07218 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-20 98.0492 9.5025 200.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.5700 8.9158 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.2888 9.0200 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8500 8.9800 1.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.2500 8.2472 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.5700 8.9106 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.2300 7.3500 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 103.7300 7.5000 2.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.1068 9.2500 250.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 99.9656 8.9900 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7982 9.3975 100.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.3900 9.3900 45.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 101.5014 8.9900 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.1600 9.3900 200.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 101.7200 9.9100 84.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 103.5400 10.6500 250.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 103.5253 10.6500 200.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3600 9.0687 8.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.2087 8.7950 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.8100 8.9000 200.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.4339 9.6200 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0700 9.0025 399.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0800 9.1865 66.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 100.5600 8.9000 40.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1000 8.8600 3.90 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.2500 9.0632 1.10 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.5500 8.9900 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.0096 9.1725 294.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 98.9901 8.9700 45.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8992 9.0000 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.7800 7.4400 800.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.4400 8.9147 1.30 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 10.8900 1.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 98.3000 9.0300 8.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5300 9.2900 430.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5277 9.2904 140.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.2043 9.0700 450.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.4800 10.1300 8.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.5500 9.2951 11.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0024 12.7250 162.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6500 9.2800 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0500 10.8577 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives 