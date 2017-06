Nov 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1197.60 NSE 18802.00 FIMMDA 29317.00 ============= TOTAL 49316.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0500 9.2400 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 27-Jul-37 103.4086 9.0600 100.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 99.3000 10.0500 4.00 INE774D07IE8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 07-Jan-15 82.2371 9.7900 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.0000 8.8700 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3400 9.0100 60.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.5629 10.0400 1.60 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.2500 0.0000 31.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.6755 8.0200 4.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.3000 9.6500 5.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1216 9.0000 68.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.0000 9.5500 40.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9000 7.4100 4.00 INE895D07354 TATA SONS LTD 9.40% 27-Nov-27 100.0000 9.4000 700.00 NSE === INE002A07684 RIL PPD 6.45% 20-Dec-12 99.8647 8.4303 250.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 100.8800 8.6919 3.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.1301 9.3900 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9092 8.8800 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8933 8.8800 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.6105 9.3900 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9000 8.8568 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7400 0.0000 2.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7307 9.0199 50.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.8715 8.9096 500.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 96.7091 9.5580 200.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 98.3944 8.8821 100.00 INE565A09124 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 18-May-16 100.2000 9.9256 2.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.2825 9.2400 750.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.8232 9.2881 3000.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8378 9.4609 3630.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0562 9.0434 4500.00 INE043D07757 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.16% 14-Feb-17 100.1000 9.0909 1300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9081 8.9791 150.00 INE134E08EM3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 28-Mar-17 100.9162 9.3985 100.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 100.0079 9.0173 1000.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.0800 9.3619 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4700 8.9723 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9583 8.9849 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6447 9.3700 200.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.6993 9.3600 103.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.3267 9.3600 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7400 0.0000 1.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0500 12.1965 120.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 102.1600 9.0504 2.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.6000 0.0000 11.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.0400 8.9818 45.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 104.9000 12.1018 6.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5500 9.5421 7.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.8572 9.0300 102.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9671 9.3700 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.0000 9.5200 2.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 101.7200 9.6542 21.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.9000 8.7689 5.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.3163 8.9650 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4170 8.9600 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1788 - 944.00 INE872A07QW1 565 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 5.65% - 95.0000 0.0000 2.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 99.7100 9.7216 21.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.5300 0.0000 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5500 0.0000 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.9700 10.0429 300.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7500 10.0180 163.00 FIMMDA ====== INE002A07684 RIL PPD 6.45% 20-Dec-12 99.8647 8.4000 250.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8786 10.0644 1200.00 INE086A07059 ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED 9.15% 08-Feb-13 99.4585 11.1816 500.00 INE721A07BN1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-Jun-13 100.4524 9.6142 1.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.3054 9.1200 250.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.3062 9.2500 100.00 INE126A07194 E.I. D. PARRY (INDIA) LIMITED 10.25% 11-Jul-14 100.9638 9.5600 150.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.1301 9.3900 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9092 8.8772 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8933 8.8800 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 22-Oct-14 99.6105 9.3900 100.00 INE057O08026 OPELINA FINANCE AND INVESTMENT LTD -- 26-Nov-14 100.0000 12.7500 750.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9000 8.8708 200.00 INE107A07020 TAMILNADU NEWSPRINT AND PAPER LTD 8.75% 19-Jan-15 98.9253 10.0100 62.50 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7500 9.0000 53.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8200 9.0000 4.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7307 9.0293 50.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.8715 8.9000 500.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 100.1000 10.8250 100.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.0000 10.5100 300.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 98.4731 8.9752 20.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 101.3500 8.9200 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2800 8.9500 3.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.2825 8.9000 250.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.4184 8.9000 250.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.8232 8.8500 3000.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8378 9.0000 3630.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.0000 8.8600 30.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0734 8.6500 4500.00 INE043D07757 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.16% 14-Feb-17 100.1000 8.6500 1300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9081 8.9900 150.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.0165 8.9800 100.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 100.0279 8.9545 2000.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.0800 9.3600 4.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.2200 11.1840 2.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.9162 9.3215 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.3687 9.0000 2.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5367 9.4100 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3400 8.9898 60.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4700 8.9501 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9583 8.9850 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6447 9.3700 200.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.7000 9.3000 4.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.6993 9.3651 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9800 9.2910 3.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.3267 9.3600 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7500 8.9600 5.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0100 8.7378 1000.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 99.9777 9.9524 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.1500 8.7000 7.50 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 99.2688 9.5500 50.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 100.1170 10.3000 100.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 115.8100 10.2344 300.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.7300 10.0700 60.00 INE245A07218 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-20 98.3000 9.4481 100.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED SR I(A) 4.00% 03-Sep-20 103.2260 10.6500 250.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.0177 8.9868 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.0175 8.9868 10.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.6943 8.9600 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3100 9.0164 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.6655 9.0100 100.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED SR I(B) 4.00% 03-Sep-21 103.3595 10.6500 500.00 INE238A08260 AXIS BANK LIMITED RESET 24-Nov-21 99.8100 9.4005 2.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.1000 9.0000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1127 8.8300 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.8572 9.0300 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9671 9.3700 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.0000 9.7500 4.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 101.7200 9.9100 41.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED SR I(B) 4.00% 03-Sep-22 103.5280 10.6600 550.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 101.0300 8.9700 8.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.9463 9.1900 300.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7000 9.2400 16.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.3163 8.9697 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 8.88% 18-Oct-22 99.4170 8.9600 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.4000 9.8581 10.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.9800 9.0200 950.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.0800 8.9900 203.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 96.9000 10.0000 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9300 7.2743 100.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 03-NOV-17 100.2395 9.9225 750.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-DEC-99 100.7500 9.0000 52.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-DEC-99 100.6900 12.8080 8.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-DEC-99 100.6900 9.2800 3.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 98.0000 9.0000 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0500 9.2400 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 27-Jul-37 103.0999 9.0800 156.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 27-Jul-37 103.4086 9.0508 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5500 9.0000 6.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.9850 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0000 10.2448 651.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.9700 11.0223 300.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7600 10.9100 39.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.7300 11.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com