Dec 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2377.60 NSE 10228.00 FIMMDA 25257.10 ============= TOTAL 37862.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE963K07025 STL FERTILIZERS PRIVATE LIMITED 13.80% 14-Dec-12 100.0000 9.2400 1350.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 100.1277 9.4500 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.1000 12.9400 3.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.5041 9.3900 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.9269 9.3900 200.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 99.7361 9.3600 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9300 8.9200 5.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.0900 8.9700 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.9500 10.9600 5.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 100.1000 12.9300 8.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0177 7.3800 25.20 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.8500 10.2000 1.40 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 111.6338 6.9800 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8700 7.4100 100.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.41% 15-Nov-32 103.0600 0.0000 17.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0557 10.3300 2.00 NSE === INE963K07025 STL FERTILIZERS PRIVATE LIMITED 13.80% 14-Dec-12 100.0000 0.0000 405.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 100.0105 8.7363 750.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.9461 8.8523 300.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 100.0893 9.5060 250.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2755 9.3128 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.3831 8.8474 250.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.1892 9.1565 250.00 INE514E08969 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 22-Mar-14 100.0304 9.2795 1000.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.4582 8.9247 290.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0100 8.9035 1.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9968 8.9849 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.1800 0.0000 2.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8906 0.0000 600.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5842 9.2559 250.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.2606 8.8950 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1223 8.9076 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.0620 8.9300 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0069 8.9300 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3000 8.9882 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.6709 9.0000 250.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.7200 9.4205 6.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 101.0828 8.9123 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 101.4700 8.4812 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3500 8.9453 2.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.1625 9.3800 100.00 INE141A09074 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 07-Dec-16 100.6400 10.3021 5.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 100.1605 9.0345 750.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.7620 8.8363 750.00 INE556F08IP8 SIDBI 9.60% 05-Mar-17 102.1547 8.9400 100.00 INE134E08EM3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 28-Mar-17 100.9241 9.3963 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4584 8.9700 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.4030 9.3600 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9829 8.9600 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.7361 9.3500 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7000 8.9722 100.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 108.0000 8.9695 1.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.1672 - 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.3000 12.0190 2.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4000 10.4761 1.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 100.0500 0.0000 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0700 9.0012 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.9000 8.7680 5.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.2737 9.2400 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4600 9.0524 7.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1939 - 330.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 100.0100 - 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0000 - 180.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 0.0000 4.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.7700 10.0762 2.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.6000 9.0160 623.00 INE787H07123 - -- - 100.0100 - 7.00 FIMMDA ====== INE963K07025 STL FERTILIZERS PRIVATE LIMITED 13.80% 14-Dec-12 100.1650 8.7800 945.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 100.0105 8.6436 750.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.9461 8.7000 300.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 100.1277 9.3509 250.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 100.0893 9.4000 250.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2755 9.3128 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.4624 9.0463 20.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.3831 8.8400 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Dec-13 100.1892 9.2200 250.00 INE514E08969 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 22-Mar-14 100.0304 8.7000 1000.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.4582 9.0000 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.3895 8.9463 40.00 INE909H07693 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 02-Jun-14 86.7242 9.9900 19.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0300 9.0000 4.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0100 8.9100 1.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9968 9.0064 250.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0000 19.6000 8.20 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.1800 8.9500 2.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8906 8.8900 300.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5842 8.8650 250.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 17-Nov-14 100.0000 16.9800 100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.2606 8.9204 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1223 8.9200 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.6709 9.0000 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.0620 8.9300 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0069 8.9300 250.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 04-May-15 100.0197 9.9200 250.00 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 14-May-15 100.4432 9.9200 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3000 8.9882 50.00 INE860H07177 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.59% 21-May-15 101.3533 9.8800 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Aug-15 100.5789 9.3000 500.00 INE968N08026 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED SR-2 9.90% 28-Sep-15 100.1305 9.8000 250.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 23-Nov-15 100.0000 8.8257 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.7200 9.4200 6.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 29-Jan-16 101.0828 9.0000 100.00 INE169A08010 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 9.00% 23-Jul-16 97.6000 10.0446 5.60 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3500 8.9000 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 30-Nov-16 101.1625 8.4671 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.8000 13.0400 3.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 100.1605 8.6500 750.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0762 8.6200 2500.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.1547 8.9400 250.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 05-Mar-17 102.0859 8.9600 100.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.1980 9.4793 270.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 100.0000 12.7200 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7572 8.8900 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.5041 9.3850 100.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 01-Jun-17 100.9241 8.8900 150.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 20-Jul-17 101.3483 9.0000 200.00 INE909H07693 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 20-Jul-17 101.4584 8.9700 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 13-Aug-17 100.4030 9.3600 100.00 INE169A08010 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 9.00% 13-Aug-17 100.4037 9.3600 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9829 8.9600 50.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.9269 9.3850 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 26-Sep-17 101.2343 11.0627 200.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.7361 9.3551 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7000 8.9770 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9300 8.9000 5.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.4447 8.7000 3.50 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 99.8657 9.4200 50.00 INE261F09EB2 NABARD 0.00% 01-Feb-18 64.9826 8.7000 2.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.3300 13.4287 9.80 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.2000 12.6968 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 29-Mar-19 99.9377 9.7007 230.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 100.1158 10.3000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 19-Nov-19 100.1672 8.9800 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 03-Sep-20 103.2460 3.5123 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.7300 9.3600 18.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.3333 8.1500 0.80 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.0900 8.9500 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 31-May-21 104.7143 8.9577 200.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0000 8.8300 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0177 7.3800 25.20 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0450 9.0000 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 27-Jun-22 100.9671 9.3700 150.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.1800 8.9300 2.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED SR I(B) 4.00% 03-Sep-22 103.5818 3.5560 500.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.2737 9.2400 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.3911 9.1300 45.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.3500 9.4536 1000.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4600 9.2700 14.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 97.8500 10.2441 125.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3400 8.9500 453.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 19-Nov-22 100.1342 8.9900 125.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 26-Nov-22 100.0000 7.2100 250.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 99.9700 7.2152 200.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.0000 9.3900 500.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.0000 9.3900 500.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0000 8.9069 730.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0000 8.9200 600.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 9.1000 4.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 102.1900 8.9500 50.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.6500 9.9000 2.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 01-Feb-27 107.2340 7.4500 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0016 7.4197 100.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 30-Mar-27 103.4182 9.0500 100.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.3051 8.8600 1619.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.2444 8.8700 250.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.2342 8.8100 20.00 INE787H07115 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.38% 21-Nov-27 99.9000 7.3900 150.00 INE787H07115 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.38% 21-Nov-27 100.0100 7.3779 150.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 100.0100 7.3700 150.00 INE053F09HW2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.38% 26-Nov-27 99.9800 7.3872 200.00 INE053F09HW2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.38% 26-Nov-27 99.9700 7.3842 100.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 100.7000 12.8000 8.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.0000 9.0000 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.1700 9.2200 1.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 7.41% 15-Nov-32 100.0000 7.4087 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 27-Jul-37 105.2000 9.0000 299.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 27-Jul-37 103.5900 9.0325 105.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 97.8500 10.1295 125.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.9809 10.3800 650.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.9886 10.3786 650.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 31-Dec-99 106.1017 10.9500 230.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.9000 8.4400 5.00 