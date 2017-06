Dec 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1177.50 NSE 6218.50 FIMMDA 16046.60 ============= TOTAL 23442.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.2068 8.2600 100.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 99.7000 12.2700 20.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0000 8.8300 150.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.1789 12.2700 3.00 INE742F07080 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-17 103.6751 9.5400 500.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 10.6400 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.7500 7.3700 2.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3951 9.3300 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.2000 9.6700 35.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0000 8.9300 40.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 105.3000 10.0100 6.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8941 7.4100 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.8430 10.0000 100.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.2700 7.2900 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5067 9.0400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.3800 10.4100 13.00 NSE === INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 100.0105 8.7363 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.3931 8.8283 750.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.6588 8.8300 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9569 8.8400 50.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5942 9.2490 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2974 8.8821 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0271 8.7868 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.9394 8.8379 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0587 8.9050 200.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.7135 9.0479 100.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.8300 0.0000 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0760 - 250.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.3575 8.9200 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2476 8.9440 100.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 105.8333 9.1511 45.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1311 9.3450 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8600 9.3170 6.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.7355 9.3500 350.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 0.0000 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.6528 38.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5860 8.9300 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.5431 8.9300 150.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.0404 9.0000 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.3508 8.9947 100.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 102.1500 9.0513 20.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.2500 9.3920 150.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.8500 12.1091 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.5000 11.9937 2.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.3000 8.9367 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.0793 9.3500 100.00 INE860H08DG0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.50% 20-May-22 100.9000 10.3489 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.2028 8.9750 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4500 0.0000 1.50 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.2600 8.9260 2.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.0000 9.0444 10.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.4609 8.9525 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.6000 9.5975 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2410 - 1154.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.9200 - 200.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0500 7.6529 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.4700 9.3015 100.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 100.1000 - 120.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6500 0.0000 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6500 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 100.0105 8.6436 250.00 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.2068 8.6000 100.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.5762 8.5100 1.00 INE523H07064 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD. 11.90% 02-Jul-13 100.5324 11.0509 500.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.3931 8.8300 250.00 INE676N07027 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 11.70% 25-Jan-14 100.4176 11.2500 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.6588 8.8300 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.7106 8.8000 10.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 99.7000 12.3100 1.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 99.9540 8.4500 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9569 8.8400 50.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5942 8.8800 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2974 8.9104 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0271 8.8000 250.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 0.60 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.9394 8.8500 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0280 8.9248 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0587 8.9098 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.6674 9.1409 5.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.7135 9.4100 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4050 9.3800 100.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.8300 10.7400 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9284 8.8300 400.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.3575 8.9200 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2788 8.9400 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.2313 8.7600 50.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8578 8.9800 3000.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.1547 8.9400 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1311 9.3450 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.4392 9.3500 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8600 9.3124 12.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.6100 9.3100 2.00 INE742F07080 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-17 103.6751 9.8100 500.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.7355 9.3500 350.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.3819 9.3450 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.2313 8.7700 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9200 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 19.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5860 9.9300 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.2313 8.7800 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.5431 9.0000 150.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.0452 9.0000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.0404 9.0000 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.3508 8.9947 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.2313 8.7800 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.2500 9.3919 150.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.6500 9.4100 60.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 103.2338 10.6500 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.7500 9.3500 18.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.2313 8.7800 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.8680 8.9300 200.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2313 8.8000 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 102.0000 7.7600 1.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.3000 8.9400 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.0793 9.0000 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.2028 8.9802 450.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0287 9.3600 100.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.2300 8.9300 3.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.2600 8.9206 2.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.3548 9.3653 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.3541 9.3600 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.2900 8.9300 4.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.9500 9.2000 60.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.4609 8.9525 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.9423 9.2000 4.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.6073 8.9300 8.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2313 8.8000 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3951 9.2800 50.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.0000 9.9385 500.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.96% 05-Nov-22 99.9500 9.9026 750.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2410 8.9750 1154.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2700 8.9700 210.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0000 8.9300 450.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.9200 8.9400 390.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.2369 8.8000 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.1692 8.9550 100.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 102.1173 8.9600 100.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 99.9500 9.8966 525.00 INE787H07115 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.38% 21-Nov-27 100.0100 7.3778 150.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 99.1744 130.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.8430 9.9955 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.2818 9.3165 90.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 97.8500 10.1450 125.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 99.9600 7.4126 120.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5067 9.0350 50.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.9400 10.2400 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9700 51.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.0000 10.8600 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.3000 10.0000 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.5000 10.8500 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5500 10.8594 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.8500 10.8900 1.00 ===============================================================================================