Dec 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1260.50 NSE 6167.00 FIMMDA 16035.90 ============= TOTAL 23463.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8538 10.4400 11.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.7675 9.6600 100.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 100.0500 9.5600 250.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 10.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.9433 9.3900 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.9150 8.8100 16.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 98.3300 10.6400 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9039 11.1400 352.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.6922 10.6800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4271 9.2700 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.4512 9.3200 300.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 38.6280 9.8200 8.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4500 10.7000 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 10.50 NSE === INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.1086 9.3578 250.00 INE084A09050 BANK OF INDIA 5.88% 30-Apr-14 96.0500 8.5846 10.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 102.1000 8.1287 2.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.0601 8.7800 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.75% 24-Jan-15 96.4900 9.1120 1.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7645 9.0000 500.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 96.1400 8.1071 4.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.2859 8.8309 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3175 9.3800 150.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.9254 8.7700 150.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0000 - 1800.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.9706 8.9300 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1299 9.3450 250.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.2211 8.9300 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5300 8.9552 38.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6791 9.3600 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 101.4510 8.9300 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.1750 0.0000 1.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.5890 8.9450 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.2500 9.0091 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 101.7613 8.9450 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.84% 29-Nov-20 98.0600 9.1518 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.0407 8.9011 250.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 101.9317 8.9450 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.5500 10.4492 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.9873 9.3650 400.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.60% 18-May-22 101.3000 9.7827 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0900 9.3500 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.5900 0.0000 1.50 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.4000 8.6933 5.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.0700 9.0333 31.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.4761 8.9499 200.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.9200 0.0000 3.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.0000 9.9438 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1437 - 357.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.9000 - 1.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 38.6280 0.0000 8.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.6180 8.8954 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.5998 8.8943 200.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 14-Aug-25 101.0000 11.5253 1.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.75% 100.4500 - 0.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 100.4768 8.9203 351.00 INE091D11204 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-33 16.3500 10.2875 9.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8000 10.0133 140.00 FIMMDA ====== INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.8478 9.9656 11.00 INE733E07JB6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.40% 10-Feb-13 100.2124 8.5500 100.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.5754 8.5100 1.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.3510 9.6700 1.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 26-Aug-13 100.1086 9.2400 250.00 INE296A08524 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-13 111.4817 9.3200 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 24-Feb-14 100.3799 9.5300 1000.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 22-Mar-14 100.0447 8.6500 1000.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9900 8.9300 5.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9000 8.9200 2.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 11-Jul-14 100.9969 8.9974 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.15% 25-Jul-14 100.2529 9.7800 250.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.1400 0.60 INE043D07BG8 BEML LTD 9.24% 16-Oct-14 99.7675 9.6600 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 21-Oct-14 100.0601 8.7800 250.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.35% 21-Nov-14 100.0500 9.5602 250.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 8.85% 30-Nov-14 100.0000 9.4700 300.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 1.30 INE008A08ZM2 IDBI BANK LTD OMNI 7.25% 24-Jan-15 96.4900 9.1120 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Apr-15 100.7645 9.0000 500.00 INE265M07021 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 27-Apr-15 100.7702 8.9979 100.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 10.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.2859 8.8400 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 8.84% 07-Sep-15 100.3175 9.3867 150.00 INE721A07BB6 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 7.25% 12-Oct-15 100.0997 10.8250 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.71% 09-Nov-15 99.9254 8.7700 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.02% 23-Nov-15 100.0000 9.1950 1800.00 INE258A07039 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 24-Feb-16 97.5106 8.8500 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.9706 8.9363 50.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.9000 10.0200 5.00 INE031A09EZ9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.40% 22-Sep-16 99.9000 9.4043 2.00 INE468M07146 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 8.70% 03-Nov-16 99.8232 8.8512 2000.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 9.95% 07-Jun-17 101.1299 9.3450 250.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.2211 8.9351 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.9500 9.3100 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5300 8.9314 38.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.3000 11.0000 20.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6791 9.3652 50.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.9433 9.3852 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION RESET 08-Oct-17 99.4189 9.3350 200.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.6344 8.9300 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 101.4510 8.9344 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.1750 9.0300 6.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.5890 8.9489 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 14-May-20 98.2500 9.0155 200.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 101.7613 8.9510 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 98.0600 9.1500 1.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 31-May-21 105.0407 8.9000 250.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 101.9317 8.9505 50.00 INE031A09EZ9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 18-Jul-21 106.4271 9.2600 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.0000 7.5000 1.00 INE005A11085 ICICI AUG 2000 05-Jan-22 41.8000 10.0700 0.50 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA RESET 25-Apr-22 100.9873 9.3650 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE RESET 25-Apr-22 101.0793 9.3555 150.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.3800 9.2200 2.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.3000 9.2300 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.3300 8.9550 25.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0900 9.3500 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.0000 9.1900 22.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.50% 21-Sep-22 100.4761 8.9500 200.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.9200 8.8400 3.00 INE077A09104 DENA BANK 10.60% 25-Oct-22 100.4321 9.2700 300.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.0073 9.9371 50.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED 11.35% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 19-Nov-22 100.1437 8.9900 360.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.71% 19-Nov-22 100.1447 8.9949 152.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 30-Nov-22 100.0300 8.9200 800.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 11.90% 19-Oct-23 100.0000 8.8300 50.00 INE680A09055 BEML LTD 9.24% 19-Oct-24 100.2369 8.8100 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.0000 11.4534 1.00 INE008A08ZM2 IDBI BANK LTD OMNI 8.09% 19-Oct-25 100.2369 8.8100 50.00 INE296A08524 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 25-Jun-27 102.4228 8.8400 60.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 99.1734 20.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 4.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.23% 04-May-30 100.4768 8.7332 351.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 27-Jul-37 103.3557 9.0500 150.00 INE121A08MD0 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jul-37 101.5761 9.2300 100.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 101.8700 9.2686 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.9849 4.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.41% 28-Sep-72 102.0930 10.3609 550.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.40% 28-Sep-72 102.1000 10.3596 550.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 10.40% 31-Dec-99 100.6800 9.2800 496.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 31-Dec-99 111.6092 9.5900 400.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.37% 31-Dec-99 105.9039 10.9800 354.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9586 10.9700 50.00
INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.4072 10.6915 50.00
INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7200 10.50
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India