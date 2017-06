Dec 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4236.50 NSE 10262.50 FIMMDA 19337.60 ============= TOTAL 33836.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07EH7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD - 02-Nov-14 99.9408 9.0300 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0775 9.3200 100.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 20.00 INE031A09EZ9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.40% 22-Sep-16 99.0000 9.7000 2.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 97.8500 9.5100 3.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0000 8.7400 3000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.9250 8.8100 16.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.9100 9.0100 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6300 11.1200 291.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2133 7.3500 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.4700 9.1500 140.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.5000 9.2900 0.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8800 7.4100 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0800 9.2300 26.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.9100 0.0000 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6800 9.3200 30.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 12.6100 5.00 NSE === INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.7906 8.8708 50.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5000 0.0000 30.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.0509 9.3184 1000.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.3971 8.8427 1000.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 97.1514 8.9000 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0500 8.8722 5.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.1588 9.3700 250.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 99.1950 8.9200 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8632 8.9050 950.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.0250 8.8000 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.5924 9.4000 100.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0000 - 150.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7795 8.9921 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9620 8.9499 500.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.9442 8.8000 50.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.0000 9.3668 100.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 95.8453 9.3415 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0000 - 400.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 98.3500 12.2962 3.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7385 9.0571 600.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1800 9.3329 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 103.9000 0.0000 2.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.4236 9.6843 250.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.4513 9.6298 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.6200 0.0000 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7500 0.0000 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.9250 0.0000 16.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4424 2700.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.2000 - 28.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.9400 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7000 12.0034 2.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.5091 8.9468 150.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.5200 9.1457 70.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5800 8.9207 25.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4000 0.0000 0.50 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.80% 16-Aug-22 100.4000 9.7187 0.50 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.1595 8.9499 50.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0000 11.4795 70.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.4200 8.9820 45.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.4754 8.9499 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3300 9.0721 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1748 - 201.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 100.0000 - 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0200 9.5866 60.00 INE091D11204 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-33 16.3500 10.2875 9.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5600 0.0000 1.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.5500 0.0000 2.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5500 0.0000 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3500 9.9550 60.00 FIMMDA ====== INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.7906 8.7030 50.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5000 9.6400 30.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 101.1491 10.8013 20.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.0509 9.3100 1000.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.3971 5.0770 1000.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 97.1514 8.8900 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0500 8.8722 5.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.0068 8.9900 250.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.1588 9.3700 250.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 99.1950 8.9200 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8632 8.9050 850.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8886 8.8900 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.0250 8.8000 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.6423 9.3700 200.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.5924 9.4000 100.00 INE721A07EH7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 02-Nov-14 99.9408 9.3000 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0775 9.4300 350.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0000 9.3662 200.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.0004 10.6678 10.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.9874 8.8300 3.00 INE523H07106 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 11.00% 20-Mar-15 100.4451 10.7800 240.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8200 9.0000 6.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7795 8.9925 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9620 8.9523 450.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9839 8.9400 150.00 INE721A07AP8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 100.0000 9.7200 69.10 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.0604 8.8000 9.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.2206 9.1000 500.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.9442 8.8000 50.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.0000 9.3700 100.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 95.8453 9.0000 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0000 9.2000 750.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 106.7000 10.6300 5.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 13-Sep-16 101.3287 8.9400 50.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 99.4500 9.0000 50.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.7500 9.0000 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8578 8.8601 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7385 9.0619 600.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.6000 9.0000 50.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1800 9.3300 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1113 9.3500 100.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.3271 9.1300 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.3100 11.0000 10.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.3697 9.1300 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.6200 9.3100 3.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0120 8.7300 2500.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0000 8.7397 500.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 98.4200 8.9800 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.3700 8.9900 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.7100 8.8900 40.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4423 2700.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.1852 8.9758 28.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.1652 8.9800 28.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.5091 8.9500 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2133 7.3500 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4500 9.2100 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.4800 9.5000 6.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.1595 8.9500 50.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0000 11.5000 70.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.2300 9.1600 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.4754 8.9500 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3000 9.3000 27.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 97.8578 10.2424 125.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3700 8.9500 351.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.0000 9.5400 200.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 100.0000 7.2252 100.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 100.1295 9.6900 50.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 99.6710 11.3060 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 99.0500 8.9800 150.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0200 9.6700 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0200 9.6700 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.5000 9.2800 0.50 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 98.0000 9.0000 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0800 9.2200 26.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 100.0000 7.4086 7.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6065 9.0308 203.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.9200 9.1900 201.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 97.8578 10.1283 125.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.6668 9.2707 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5500 10.9400 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9139 10.9800 450.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9025 10.9800 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7994 9.2571 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.2500 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India