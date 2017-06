Dec 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1671.00 NSE 18306.20 FIMMDA 21906.50 ============= TOTAL 41883.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 98.4142 17.3900 72.70 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0406 9.3400 500.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 17.0100 5.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0000 8.7400 850.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.6750 8.6700 3.30 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 99.9600 9.0000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7500 10.9500 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.2500 10.8200 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.3300 9.2800 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.5200 9.1500 160.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.0500 8.9700 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.7572 7.2000 2.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.41% 15-Nov-32 103.1924 7.1000 7.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 5.00 NSE === INE002A07684 RIL PPD 163 6.45% 20-Dec-12 99.9097 8.3137 150.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9595 9.4548 300.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 116.0099 9.2499 200.00 INE043D07617 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.84% 24-Jul-13 99.8900 0.0000 1.00 INE031A09DU2 HUDCO TX SR-SD5 7.35% 31-Jul-13 98.4400 16.3699 1.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.1066 9.3588 100.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 101.5500 23.1547 2.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.3400 28.7680 2.30 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9036 9.0400 700.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9270 9.0400 500.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.4876 9.0400 100.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 101.5000 7.5866 0.20 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.9419 9.0400 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8861 8.8900 1700.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8722 0.0000 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3118 8.8731 500.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0368 9.5481 1000.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7489 9.0050 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9332 8.9625 650.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.1099 9.0150 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6744 9.0150 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.5000 0.0000 34.60 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9301 - 100.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.50% 22-Nov-15 95.0000 9.5121 2.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9319 - 850.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 96.7500 10.7319 4.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 116.8867 9.3900 250.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.4755 9.0000 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2450 8.9700 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2408 8.9440 350.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7270 9.3200 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1653 8.9587 750.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 98.3500 12.2987 3.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0300 9.0538 2500.00 INE134E08EM3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 28-Mar-17 100.9336 9.3937 250.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 103.0500 9.0461 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7485 9.0537 1200.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 99.9569 9.0330 500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1800 9.3328 3.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.9336 0.0000 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 101.1095 9.3500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4522 8.9700 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9395 8.9700 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.5492 8.9000 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8200 0.0000 10.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.50% 28-Sep-19 102.2500 9.0305 6.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.7000 0.0000 60.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.2400 - 10.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 99.9600 0.0000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 0.0000 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.4100 0.0000 1.50 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.5064 8.9200 200.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.5200 9.1456 80.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1068 8.9900 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0266 9.3600 100.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.2500 9.6415 11.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.4754 8.9499 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3000 9.0766 65.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.1294 - 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 - 1251.00 INE148I08058 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 04-Dec-22 101.4500 - 126.70 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 30.2920 0.0000 2.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 5.65% - 99.8000 0.0000 122.40 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 103.7500 0.0000 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.9500 9.9975 3.00 FIMMDA ====== INE002A07684 RIL PPD 163 6.45% 20-Dec-12 99.9097 8.4500 150.00 INE975F07CB5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.34% 05-Apr-13 100.2302 9.4600 2.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9595 9.1000 300.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 116.0099 9.5200 200.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.1066 9.2400 100.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9036 9.0400 700.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9270 9.0400 500.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.4876 9.0400 100.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.9417 8.8000 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.9419 9.0400 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8861 8.8000 750.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9044 8.8800 100.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.55% 16-Oct-14 99.8492 9.6100 50.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.55% 16-Oct-14 99.8492 9.6087 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0000 9.4865 850.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3118 8.8975 250.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.8512 10.1843 5.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0368 8.6500 1000.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7489 9.0050 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9332 8.9625 650.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.1099 9.0150 50.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.2306 9.0721 500.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6744 9.0214 250.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.5685 10.3000 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9301 8.8506 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9319 8.8500 400.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 116.8867 9.3900 250.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 106.7000 9.2310 2.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.4755 9.0000 250.00 INE008I07247 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 25-Jul-16 100.7800 11.1800 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2450 8.9700 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2408 8.9500 350.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9279 8.7186 2250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1653 9.0000 750.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0300 8.7830 2500.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 103.2053 9.0000 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7485 8.8900 600.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1800 9.3300 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1095 9.3500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4522 8.9751 350.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7335 8.9000 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9395 8.9700 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.5492 8.9049 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.7500 8.8994 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0000 8.7425 850.00 INE306N07500 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.52% 05-Dec-17 100.0000 9.5185 100.00 INE306N07500 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.52% 05-Dec-17 100.0000 9.5200 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 111.7500 9.7090 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.7000 9.4000 60.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.0000 1.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.3300 9.0000 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.5064 8.9253 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1068 8.9950 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0266 9.3600 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0900 9.3500 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.0500 9.1800 3.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.4754 8.9500 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3000 9.3000 65.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.1294 9.2200 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 8.9798 1200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2390 8.9750 579.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.0000 9.6981 500.00 INE148I08058 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 04-Dec-22 100.0300 10.2000 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.2500 8.8000 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.5500 11.0500 20.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.2800 8.9300 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.5000 7.5455 11.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.6531 8.9600 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 97.8578 10.1745 125.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 100.0500 7.3732 5.00 INE053F09HY8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.38% 30-Nov-27 99.9800 7.3828 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7350 9.2700 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.9500 9.2300 16.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.7056 12.8074 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 3.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 97.8578 10.1745 125.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 27-Jul-37 101.9200 9.2000 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 27-Jul-37 103.7500 9.0108 6.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India