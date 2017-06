Dec 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 648.60 NSE 10885.10 FIMMDA 15832.80 ============= TOTAL 27366.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A08383 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 03-May-13 99.3163 9.7400 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.7000 10.8400 0.80 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.2500 8.1400 3.30 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.9660 8.2600 1.50 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5000 9.6200 7.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.3300 8.9700 11.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 99.8300 9.5700 50.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA - 05-Dec-22 100.0000 9.2700 3.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0300 9.4400 250.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.7200 9.0000 70.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2000 5.1800 2.00 NSE === INE136E07HU6 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 24-Dec-12 116.2700 12.2627 120.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9793 8.9911 400.00 INE144H07CK5 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 24-Jan-13 115.7870 11.3192 34.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.9206 9.0093 250.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9595 9.4548 2.00 INE660A07FI2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.54% 06-Jun-13 100.2703 9.6788 350.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2801 8.8366 1050.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2982 8.8166 150.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.6809 8.8299 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4613 9.3700 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.8091 9.0400 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9026 8.8700 250.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0521 9.5845 3000.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3635 8.9600 150.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.0000 9.3657 50.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9637 - 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0343 - 700.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1627 8.9784 200.00 INE008I07247 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 25-Jul-16 101.8200 11.2865 150.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.9700 9.3900 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.5021 9.3784 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.0910 9.3550 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5251 8.9499 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0135 8.9499 900.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6281 8.9900 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6281 8.9900 40.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.2000 9.1071 5.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 102.1000 10.1034 0.60 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5149 9.0300 9.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 101.8317 9.1108 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.7500 0.0000 0.50 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0266 9.3600 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4000 0.0000 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.9001 8.9800 86.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 99.9055 11.4956 70.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.1000 9.0280 1.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.4700 8.9400 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.4000 9.6286 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 - 151.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 - 50.00 INE148I08058 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 04-Dec-22 101.2500 - 119.00 INE059B07021 SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED 10.75% 06-Dec-22 100.0000 - 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.7500 9.6255 20.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 1.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.6400 9.0108 70.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 99.0500 9.6537 3.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 100.4768 8.9203 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.0000 9.7340 3.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 104.0830 9.2100 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5000 0.0000 35.00 FIMMDA ====== INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9793 8.9218 400.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.9206 8.8000 250.00 INE296A08383 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 03-May-13 99.3163 9.4800 250.00 INE660A07FI2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.54% 06-Jun-13 100.2703 9.4499 350.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2801 8.8200 1050.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2982 8.8000 150.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.2289 7.5700 50.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.6809 8.8301 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5374 9.3500 4.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4613 9.3700 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.8091 9.0400 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9026 8.8700 400.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.3101 8.8500 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0000 9.4738 500.00 INE909H07404 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 18-Dec-14 82.4040 10.0450 35.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0521 8.7000 3000.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.9480 8.9700 40.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3635 8.9600 150.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.2406 9.0558 500.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.0000 9.3700 50.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9637 8.8368 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9491 8.8500 350.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0343 8.8000 350.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1000 9.0000 450.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1759 8.9800 150.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8278 9.0100 630.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.9700 9.3900 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.5021 6.1575 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 98.7500 7.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.0910 9.3550 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.0558 9.3650 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5251 8.9500 500.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.5800 10.9200 1.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.7000 10.8900 0.80 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0135 8.9500 900.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6381 9.3700 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6281 8.9949 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6866 8.9700 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.9500 8.8100 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.9000 8.9700 9.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 101.8317 9.0000 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.1500 8.8200 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.1485 7.4000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.3485 7.5700 15.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0266 9.3654 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0900 9.3500 1.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5000 9.8468 14.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.1400 8.9198 86.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.1200 8.9400 42.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 99.9055 11.4900 70.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9324 9.2000 40.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9900 9.1900 8.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3300 9.2895 250.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.4700 8.9400 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.4800 8.9242 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.1500 8.8200 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 99.1900 10.0200 4.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0977 9.2300 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 8.9798 200.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 99.8300 9.5700 50.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.0000 9.6900 500.00 INE059B07021 SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED 10.75% 06-Dec-22 100.0000 10.7400 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.1500 8.8200 20.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 91.6700 9.0900 598.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 92.0444 9.0300 148.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0000 8.8400 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.7500 9.7200 120.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 100.6391 8.9000 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.1500 8.8200 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 102.5900 9.1000 1.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.0300 8.9639 85.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.6500 7.5300 9.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.7200 8.9500 70.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 100.0500 7.3730 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.9000 2.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.7200 12.8000 1.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 99.0900 9.1000 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 3.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 105.0700 9.1000 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5000 8.9542 245.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.4100 9.0400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2000 10.8200 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.9847 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND 