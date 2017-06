Dec 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1248.40 NSE 9349.00 FIMMDA 17914.70 ============= TOTAL 28512.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 100.9827 9.4500 600.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.6400 10.3600 4.40 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.4952 9.4100 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5647 9.4100 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.7266 9.9900 1.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 98.4428 8.0100 500.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.9500 5.4800 40.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.0000 8.9800 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9500 10.6500 1.00 NSE === INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 15-Jan-13 99.9597 8.7573 200.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 28-Oct-13 110.0600 0.8104 67.90 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 11-Nov-13 110.8600 1.0454 56.20 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2897 8.8176 650.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Jan-14 100.7097 8.9499 300.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.6799 8.8299 250.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.8486 8.7909 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 30-Mar-14 100.5871 8.8300 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.5584 8.7675 250.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 30-Apr-14 98.1158 9.4000 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 06-Aug-14 100.1221 9.4499 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.2034 9.4499 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9503 8.8500 1050.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 22-Oct-14 99.5908 9.4000 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3832 8.8316 350.00 INE261F09HI0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.49% 21-Feb-15 100.2822 9.2169 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8957 8.9800 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3785 8.9532 300.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 03-Aug-15 100.4053 9.4000 100.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 24-Feb-16 97.1627 8.9784 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.1000 8.9300 900.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 25-Jul-16 101.8200 11.2865 150.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.8400 0.0000 50.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0408 9.0510 300.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 15-Feb-17 100.9608 8.9638 150.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 99.9626 9.0327 500.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 16-May-17 100.9555 9.3900 50.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 11-Jun-17 101.0397 9.3700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5241 8.9499 500.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 27-Aug-17 101.0125 8.9499 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 13-Sep-17 100.4206 9.3600 200.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 14-May-20 98.3015 9.0000 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4500 9.3723 7.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 15-Apr-21 100.8742 9.0050 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.8500 8.5430 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.3000 9.6547 9.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 27-Jun-22 100.3000 9.7752 75.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 100.0000 10.9753 5.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.1500 8.9427 42.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 21-Aug-22 102.0600 9.5984 70.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3300 9.0712 79.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3500 - 1.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.8300 - 11.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 06-Dec-22 100.0000 - 150.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 98.0216 9.8396 10.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.0200 9.4414 1.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 19-Oct-25 98.9074 8.9849 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 0.0000 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2500 9.1636 8.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.9000 7.5051 11.40 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.2200 0.0000 22.50 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 22-Nov-27 100.0500 - 50.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 99.4700 9.5999 2.00 INE261F09BZ7 NABARD 8.45% 04-May-30 100.4753 8.9203 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5500 0.0000 10.00 FIMMDA ====== INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 15-Jan-13 99.9597 8.6739 200.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 25-Mar-13 99.9576 9.0000 5.00 INE136E07LI3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-13 110.1800 10.9321 67.90 INE136E07LO1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 11-Nov-13 110.9860 10.9702 56.20 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2897 8.8000 650.00 INE043D07831 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.49% 07-Jan-14 100.7097 8.9563 300.00 INE261F09FW5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 07-Mar-14 100.6799 8.8301 450.00 INE115A07AN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 16-Mar-14 100.4613 9.3700 312.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.46% 30-Mar-14 99.8486 8.7905 300.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.37% 30-Mar-14 99.8369 8.8100 200.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.68% 30-Mar-14 100.5871 8.8300 50.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 100.9827 9.0000 550.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 9.87% 23-Apr-14 100.8097 9.5500 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.41% 27-Apr-14 98.5584 9.0000 250.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.1158 9.4000 200.00 INE115A07CG8 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 03-May-14 100.4561 9.4000 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 06-Aug-14 100.1221 9.4500 250.00 INE001A07HD6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 16-Aug-14 100.2034 9.4500 250.00 INE296A07781 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 24-Sep-14 100.0799 9.8000 500.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 100.0000 8.4200 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9503 8.8563 1050.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.5908 9.4000 100.00 INE414G07209 MUTHOOT FINANCE LIMITED 11.50% 01-Nov-14 98.7848 12.4000 100.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0000 9.4700 200.00 INE134E08DY0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 15-Dec-14 101.3832 8.8525 350.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0535 8.6819 750.00 INE261F09HI0 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 21-Feb-15 100.2822 8.9562 300.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 10.25% 09-Mar-15 101.2051 8.8950 30.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 02-May-15 100.8957 8.9800 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3785 8.9532 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.4053 9.3999 100.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6838 9.0100 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.45% 10-Aug-15 99.6400 10.4500 4.40 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1627 8.9850 100.00 INE756I07175 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.45% 28-Apr-16 100.0000 9.4800 150.00 INE261F09BZ7 NABARD 9.55% 18-May-16 98.4112 8.9700 35.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.85% 19-May-16 101.4751 9.3331 30.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.1000 8.9300 900.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 8.80% 06-Jun-16 102.4200 8.8300 3.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.8400 8.9059 50.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9279 8.7119 630.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 15-Dec-16 102.1725 8.9672 250.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0408 8.7600 2500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9608 8.9700 150.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 8.45% 16-Apr-17 101.4952 9.4000 50.00 INE134E08EP6 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 02-May-17 100.6794 8.9400 250.00 INE043D07740 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 03-May-17 99.9626 9.1118 500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.9555 9.3957 50.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2500 1.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.0397 9.3700 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.90% 17-Jul-17 101.5647 9.4004 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5241 8.9500 500.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.87% 14-Aug-17 100.9794 9.3800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 27-Aug-17 101.0125 9.0000 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.4206 9.3600 100.00 INE476A09181 CANARA BANK 8.79% 09-Jan-18 98.6500 9.3500 15.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.60% 11-May-19 98.4428 8.8600 250.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.85% 11-May-19 98.4272 8.8700 250.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 101.9870 9.0136 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.3015 9.0062 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 99.0500 8.9600 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 10.25% 16-Mar-21 102.4500 9.5000 7.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 100.8742 9.0050 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 8.10% 22-Aug-21 103.3000 9.6500 18.00 INE137K07026 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 03-Sep-21 103.7025 10.6300 500.00 INE005A11085 ICICI AUG 2000 N.A. 05-Jan-22 42.3800 9.0000 0.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP RESET 05-Mar-22 103.4800 7.5500 15.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0042 8.9550 150.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.25% 27-Jun-22 100.3000 9.4100 150.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.70% 29-Jun-22 100.0000 10.9900 5.00 INE305A09190 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 21-Aug-22 101.8907 9.8800 230.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD - 14-Sep-22 101.0000 9.1900 2.00 INE065L08025 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 01-Oct-22 102.3300 9.2920 470.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3500 8.9534 1.00 INE053F09HZ5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.30% 06-Dec-22 100.0000 7.2220 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 23-Oct-24 101.0200 9.5056 2.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 98.9074 8.9850 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 11.00% 04-Nov-25 103.5000 9.5000 10.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.00% 19-Oct-27 99.2200 8.9411 22.50 INE134E07307 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 22-Nov-27 100.0200 7.3763 200.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 100.0500 7.3800 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8900 0.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.25% 04-May-30 100.4753 8.9200 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.75% 04-May-30 99.1252 9.0800 10.00 INE787H07057 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 27-Jul-37 101.4618 9.2400 230.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9500 10.8700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com