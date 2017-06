Dec 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 503.40 NSE 5681.70 FIMMDA 11597.60 ============= TOTAL 17782.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 129.1970 0.0000 250.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.6158 9.5300 50.00 INE434A09065 ANDHRA BANK 7.25% 05-Apr-14 96.7000 9.9900 3.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.3800 10.0300 0.40 INE691A09102 UCO BANK RESET 01-Jun-16 99.3500 9.5700 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3000 11.1400 103.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.0900 0.0000 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.6500 11.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1748 9.3100 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3500 8.9100 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.0600 8.9700 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.7000 9.0200 1.00 NSE === INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9717 9.0806 400.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5500 0.0000 36.00 INE144H07CI9 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 24-Jan-14 119.7400 - 20.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.4912 9.3900 350.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.6225 8.9585 750.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.7046 8.8000 62.50 INE434A09065 ANDHRA BANK 7.25% 05-Apr-14 97.1500 9.6777 3.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.1194 9.4000 200.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.7929 8.8200 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.5311 9.4000 50.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 101.1204 8.8000 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9246 8.9000 50.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.3238 9.4548 400.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.3238 9.4548 400.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.2049 9.4300 200.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0807 9.4616 1000.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0200 - 250.00 INE691A09102 UCO BANK RESET 01-Jun-16 100.3600 10.1823 2.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.1099 8.9261 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4861 8.9600 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6791 9.3600 2.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.4000 0.0000 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.8223 9.0033 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 101.8394 8.9600 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2100 7.5954 15.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.9266 9.3750 200.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4000 0.0000 1.50 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 101.6500 9.6642 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.0600 9.0341 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2750 9.3044 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2340 - 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 0.0000 4.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3812 9.1468 102.10 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.2500 9.0635 1.60 INE103G08024 - -- - 99.9900 - 20.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.7000 0.0000 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.8500 - 7.00 FIMMDA ====== INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9717 9.4090 400.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.9822 8.9200 1200.00 INE915D07OP1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. 8.60% 11-Feb-13 99.7748 9.3000 50.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 129.1970 9.1942 250.00 INE958G07585 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.40% 25-Mar-13 99.9651 11.2500 300.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0200 9.0000 5.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5500 9.5800 36.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.6158 9.4500 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5254 9.3600 350.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.6336 8.9343 900.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.7046 8.8000 62.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.6225 8.9500 50.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 100.9827 9.4100 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.5128 8.7997 84.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.1194 9.4000 200.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.7929 8.8200 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.5311 9.4000 50.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.0861 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 101.1204 8.8000 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9246 8.9000 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.7972 8.8250 10.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.1179 9.7753 1000.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.2049 9.4300 200.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 106.5998 9.8500 10.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0807 9.1509 1000.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.3800 10.1200 0.40 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3821 9.3500 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.2900 9.6148 1.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.8352 8.8000 145.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0200 9.1840 250.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 8.78% 07-Dec-15 100.0000 8.7754 1000.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.1099 8.9300 500.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.1000 11.2200 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4861 8.9600 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4502 8.9800 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.3243 9.3800 40.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8200 9.3400 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.91% 15-Oct-17 99.7400 8.9600 3.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.8223 9.0057 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4700 9.0000 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 101.8394 8.9600 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1748 9.3000 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.9500 8.9600 3.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 102.4200 9.4000 1.50 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.45% 13-Dec-21 102.9716 8.9500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.9571 9.3700 400.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9725 8.9600 151.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.1400 8.9300 5.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.2000 9.2500 6.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 101.6500 9.9200 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.8000 9.0239 60.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8800 9.2000 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 650.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2340 8.9750 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 9.0000 4.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3812 8.8100 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1000 9.0000 2.10 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.2500 9.0000 1.60 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.7157 8.9500 20.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 100.1954 7.3500 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9500 9.2483 20.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 100.1976 7.3800 90.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4675 9.2400 273.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6543 9.0200 1.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.9000 10.0900 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India