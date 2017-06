Dec 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1106.00 NSE 7158.40 FIMMDA 14552.30 ============= TOTAL 22816.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A08383 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 03-May-13 99.3354 9.7300 250.00 INE679A08091 THE CATHOLIC SYRIAN BANK LTD 8.75% 21-Apr-14 95.1000 12.7900 1.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.0788 9.3400 400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0400 8.9600 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1300 7.3700 3.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.0000 10.9500 302.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2350 8.9800 4.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0000 8.9300 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.4500 40.00 NSE === INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.3700 9.9360 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9700 9.2462 20.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.2600 10.0138 40.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 15.00 INE557F09401 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 06-Jan-13 99.8455 8.7271 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.8321 8.7410 750.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 115.2139 9.5396 250.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.6646 9.8326 500.00 INE136E07LN3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 11-Nov-13 104.1200 0.9095 8.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5581 9.3300 200.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 99.9699 8.8000 100.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.8144 8.8208 38.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.5853 8.8300 17.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.6225 8.9748 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.0142 9.3500 250.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.5748 8.8000 50.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.1204 8.8000 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.8191 9.0293 352.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9491 8.8800 50.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.1568 9.4250 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9013 8.8700 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0381 - 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9703 8.9869 150.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.8805 8.9700 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7954 8.9800 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.2616 9.4456 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9351 8.9600 300.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.2906 9.4499 150.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.6377 9.4499 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.9198 8.7700 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.1395 8.9149 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3824 8.9538 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-16 99.6504 8.9400 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0400 8.9521 3.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 103.5300 9.3074 1.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 101.0000 14.7132 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.8938 9.1048 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6716 9.3600 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7400 0.0000 7.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-17 99.5910 8.9400 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.8000 0.0000 3.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5364 8.9400 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 98.6725 8.9234 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 59.5500 0.0000 0.40 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.2400 8.9859 10.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 58.7500 0.0000 4.40 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-19 99.3874 8.9600 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-20 99.3182 8.9600 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.8000 0.0000 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.1000 8.5008 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-21 101.8394 8.9600 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 104.7500 9.6449 0.60 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4200 10.4711 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-21 99.2668 8.9600 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2100 7.5954 5.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.1600 8.9354 5.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.5100 9.7479 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0720 8.9950 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8553 9.3875 500.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.2000 0.0000 1.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 101.6500 9.6641 100.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 101.7400 9.9056 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.5368 8.9400 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-22 99.2196 8.9600 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORP 9.07% 01-Nov-22 100.6300 9.5913 60.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.4100 - 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1680 - 608.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 99.9500 - 50.00 FIMMDA ====== INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.8301 10.0000 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.1000 9.9600 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9700 9.0000 21.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7000 10.9100 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 107.1300 10.7600 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.4700 10.8800 1.00 INE557F09401 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 06-Jan-13 99.8455 8.6733 250.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.9825 8.8999 2450.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.8321 9.2621 750.00 INE958G07585 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.40% 25-Mar-13 99.9645 11.2500 350.00 INE691I07109 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO 8.91% 16-Apr-13 99.6089 9.5300 50.00 INE296A08383 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 03-May-13 99.3354 9.4601 250.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 0.00% 21-Jun-13 115.2139 9.3300 250.00 INE175K07463 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Sep-13 123.4420 - 112.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.6646 8.8980 500.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5475 8.9000 100.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5581 9.3300 200.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 99.9699 8.8000 100.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.8144 8.8205 38.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.5853 8.8300 17.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.6225 8.9500 50.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.0788 9.3300 400.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.0558 9.3500 100.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.3866 8.9047 10.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.0142 9.0000 250.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.5748 8.8000 50.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.1204 8.8000 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9100 8.9600 352.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9491 8.8800 50.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.1568 9.4250 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.1650 9.4200 50.00 INE660A07JC7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 15-Oct-14 99.9383 9.7500 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9013 8.8700 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0542 9.4400 100.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0381 9.3397 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9703 9.0011 150.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.9008 10.1700 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.8805 8.9700 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7954 8.9824 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.2616 9.4456 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9351 8.9600 300.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.2906 9.4499 150.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3869 9.3475 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.6377 9.4500 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LID 8.75% 09-Nov-15 100.0000 8.7500 400.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LID 8.75% 09-Nov-15 99.9198 8.7700 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0400 9.1752 250.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.1410 8.9150 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.1395 8.9150 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3824 8.9600 50.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 100.2414 9.1012 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-16 99.6504 8.9459 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9900 8.9600 3.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.8938 9.3324 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.3964 9.3600 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2985 8.8700 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6716 9.3600 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 9.50% 13-Sep-17 100.4000 9.3600 72.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.2449 8.9700 40.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.2649 8.9643 40.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-17 99.5910 8.9448 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-18 99.5364 8.9442 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 98.6722 8.9250 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 98.6725 8.9250 50.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.2400 9.0400 20.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-19 99.3874 8.9637 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-20 99.3182 8.9658 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.8000 11.1800 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.7385 8.9500 250.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-21 101.8394 8.9600 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.3500 10.4800 1.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 103.2300 10.7000 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-21 99.2668 8.9653 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.8200 7.6497 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.8352 9.3900 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.1000 8.9400 108.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.1600 9.2000 5.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.5100 9.2000 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0720 9.0002 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8553 9.3875 550.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.1400 8.9400 45.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 102.3400 9.8000 110.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 101.7100 9.9049 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.5368 8.9449 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-22 99.2196 8.9649 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.3000 9.2000 4.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.0000 11.0000 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.1680 8.9850 622.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0000 8.9300 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.0000 8.9296 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 99.4550 8.9130 100.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 7.90% 28-Apr-24 91.9160 9.0500 400.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.85% 19-Oct-26 99.1900 8.9429 1.30 INE053F09IA6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.39% 06-Dec-27 99.9800 7.3900 100.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 21-Apr-14 100.0000 12.7194 17.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India