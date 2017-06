Dec 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 832.00 NSE 6829.10 FIMMDA 16490.20 ============= TOTAL 24151.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6742 9.0200 1.00 INE031A09DU2 HUDCO TX SR-SD5 7.35% 31-Jul-13 98.8500 9.1800 2.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.9519 9.4100 150.00 INE895E08352 TATA SONS LTD 10.20% 27-May-14 101.0314 9.3200 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.0300 13.4900 50.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 9.68% 25-Jul-21 102.0487 8.8900 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.90% 29-Apr-22 104.4500 9.1500 138.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LTD 11.00% 17-Nov-22 100.2000 10.9600 6.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.9000 8.9400 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.4500 30.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 108.1250 7.3500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 105.5420 7.4300 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 105.7500 7.5200 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 8.12% 27-Mar-27 105.6140 7.4600 1.00 NSE === INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 100.5500 0.0000 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 22.50 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.8500 - 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0000 9.9934 1.00 INE915D07OB1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND RESET 05-Jan-13 120.0300 - 90.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5581 9.3300 100.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.4672 9.3900 250.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 106.7584 9.6700 50.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 97.3757 8.7500 50.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.95% 05-Jun-14 100.7214 9.3200 500.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.4504 9.1278 250.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.0496 8.8499 300.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.9737 8.8625 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.5883 8.8700 50.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 10.00% 25-Jul-14 100.0773 9.4250 100.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.5041 9.0500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8412 8.9149 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.84% 16-Oct-14 99.8843 8.8800 800.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.9019 8.8700 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.9744 8.9400 400.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 101.0362 8.8308 50.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.1136 8.7700 50.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 101.1213 8.8969 100.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1970 8.9684 100.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 100.9800 9.8917 150.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 19-Oct-16 100.3098 9.2277 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.40% 20-Jul-17 101.5558 8.9400 400.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO 10.50% 09-Aug-17 100.7500 0.0000 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0011 8.9700 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.25% 27-Aug-17 101.0263 8.9450 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.6689 9.3600 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 13-Sep-17 100.5000 0.0000 21.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8213 9.3250 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7382 8.9600 300.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.6100 8.9350 50.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.2650 0.0000 1.10 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5584 8.9350 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 15-Jan-19 98.5173 8.9607 100.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.70% 10-Apr-20 100.0000 10.6877 0.50 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 11.00% 31-Mar-21 99.5800 11.0628 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 103.7000 7.5215 150.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.90% 29-Apr-22 104.5200 9.1449 60.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0343 8.9499 100.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.1700 8.9393 90.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.9000 9.0591 13.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.45% 01-Oct-22 102.5500 9.0365 11.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 100.3000 - 2.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LTD 11.00% 17-Nov-22 100.2000 - 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-22 100.2613 - 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.5100 - 300.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.45% 23-Oct-24 100.1200 9.5711 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1000 9.1828 5.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 104.9200 10.0550 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.10% 23-Feb-27 105.7100 8.0317 20.00 INE008A08U50 IDBI BANK LTD 8.99% 13-Dec-27 100.0000 - 23.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9244 - 250.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 5.65% #VALUE! 95.0800 0.0000 50.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.8900 9.2500 80.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 9.41% 27-Jul-37 103.6742 9.0200 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 100.5500 9.3000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4000 0.0001 1.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.22% 28-Dec-12 100.0023 9.4000 150.00 INE915D07OB1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND RESET 05-Jan-13 120.1670 11.5000 180.00 INE704I07DF2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 9.50% 15-Jan-13 99.9838 8.9008 1200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 22-Jan-13 99.8321 8.4175 500.00 INE561H07098 PARSVNATH DEVELOPERS LTD 14.25% 30-Aug-13 100.0000 15.1711 945.00 INE561H07114 PARSVNATH DEVELOPERS LTD 14.25% 30-Aug-13 100.0000 15.0714 300.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 9.90% 11-Mar-14 100.5581 9.3300 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LTD 2.00% 31-Mar-14 124.7966 8.9000 250.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 7.95% 30-Apr-14 98.1430 9.3837 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.4672 9.3900 250.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 106.7584 9.6700 50.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.9519 10.1500 250.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 100.9956 9.2955 100.00 INE895D08352 TATA SONS LTD 10.20% 27-May-14 101.0314 9.3200 250.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 97.3757 8.7500 50.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.7214 9.3200 500.00 INE013A07ST4 RELIANCE CAPITAL LTD 10.30% 06-Jun-14 100.0000 10.3800 450.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.4504 9.7500 250.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.0496 8.8500 300.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.9737 8.8625 200.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.5883 8.8700 50.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 25-Jul-14 100.0773 9.4250 100.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.5041 9.0500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8412 8.9150 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 8.84% 16-Oct-14 99.8843 8.8800 1050.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.9019 8.8700 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.0000 9.4719 500.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LTD 10.00% 27-Jan-15 100.2713 9.8500 250.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 7.20% 17-Mar-15 96.3900 9.0504 22.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.9744 8.9300 400.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 101.0362 8.8214 50.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.1136 8.7700 50.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9122 9.1800 150.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 07-Sep-15 100.3860 9.3541 150.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.7188 9.4150 50.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 10.50% 11-Dec-15 100.0000 10.4983 500.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 10.50% 11-Dec-15 100.0000 10.4966 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.0300 13.5000 50.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 101.1213 8.9050 100.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1970 8.9750 100.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO 11.60% 11-Jul-16 103.0335 10.1900 50.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 100.9800 11.3984 195.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.20% 01-Oct-16 100.2333 9.1030 300.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 19-Oct-16 100.3098 8.8956 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.28% 15-Feb-17 101.0000 8.9600 3.00 INE623B07057 PANTALOON RETAIL (INDIA) LTD 11.50% 31-May-17 100.0000 11.4400 300.00 INE895D08469 TATA SONS LTD 9.87% 17-Jul-17 101.6711 9.3700 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 9.40% 20-Jul-17 101.5558 8.9400 400.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMP 10.50% 09-Aug-17 100.7500 10.3000 1.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 9.50% 13-Aug-17 100.4881 9.3353 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0011 8.9700 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 9.25% 27-Aug-17 101.0263 8.9450 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.6689 9.3600 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 9.50% 13-Sep-17 100.4150 9.2000 21.00 INE804I07HU0 ECL FINANCE LTD 8.00% 26-Sep-17 101.1925 11.0955 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 9.30% 04-Oct-17 99.8213 9.3250 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7382 8.9640 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0680 8.8700 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.6100 8.9350 50.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.1700 8.9600 5.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 99.6300 13.6179 236.50 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5584 8.9350 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 8.65% 15-Jan-19 98.5173 8.6500 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.4000 8.9450 50.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 11.00% 31-Mar-21 99.5800 11.0500 6.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.57% 31-May-21 104.9133 8.9200 250.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.57% 31-May-21 104.7348 8.9500 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 106.1732 9.3000 100.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING 9.68% 25-Jul-21 102.0487 9.3057 100.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.45% 13-Dec-21 102.9750 8.9500 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 103.4792 7.5500 30.60 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0175 8.9528 300.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9700 8.9600 111.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 9.35% 15-Jun-22 102.2000 8.9800 26.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5800 8.9750 3.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR- 9.15% 05-Sep-22 101.2600 8.9300 5.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR- 9.15% 05-Sep-22 101.0900 8.9600 4.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.8600 9.2100 40.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LT 9.45% 01-Oct-22 102.3000 9.2937 374.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.5700 8.9048 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 100.0000 9.2400 52.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 9.02% 19-Nov-22 100.2613 8.9700 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATI 9.02% 19-Nov-22 100.2200 8.9750 10.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.5100 9.0000 200.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.5700 8.9016 50.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.65% 15-Jan-24 99.4750 8.9100 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM L 9.45% 23-Oct-24 100.1200 9.2000 31.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.5000 9.0300 12.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4000 8.8200 8.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 105.1500 9.8100 4.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.10% 23-Feb-27 105.7700 7.4221 25.60 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 99.9500 7.3800 40.00 INE008A08U50 IDBI BANK LTD 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9800 20.00 INE008A08U50 IDBI BANK LTD 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9900 3.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9244 8.8506 250.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FI 12.00% 31-Dec-99 102.0000 12.3568 22.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 101.1000 11.0300 4.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.4 BD PE 9.40% 31-Dec-99 101.0000 9.2200 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINA RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 7.41% 15-Nov-32 100.1500 7.3900 8.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.9500 9.2758 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India