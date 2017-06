Dec 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2815.70 NSE 13026.10 FIMMDA 22797.20 ============= TOTAL 38639.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 100.3587 9.7600 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.7857 0.0000 500.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD - 12-Dec-14 100.0300 12.9700 25.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD - 14-Dec-14 99.9784 8.9100 200.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0300 136.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1000 8.9400 3.00 INE100D07011 W S INSULATORS INDIA LTD - 30-Sep-17 100.0000 726.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.4000 8.7100 18.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.2033 8.7300 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4674 9.2700 600.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 43.6540 9.5100 0.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.4500 9.1600 268.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.0000 10.9800 16.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.2300 9.0600 12.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.6706 7.3200 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.6689 7.3600 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.0500 7.5200 24.70 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9900 10.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 103.1300 7.1200 8.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.3512 10.3000 2.00 NSE === INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.8200 9.0260 250.00 INE121A07DR1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 22-Feb-13 100.1244 9.7677 400.00 INE521E07AR0 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 15-Mar-13 143.3000 0.0000 5.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 100.1508 100.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.0677 9.1654 350.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.3347 9.1103 250.00 INE136E07LI3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-13 110.3500 0.5206 9.00 INE523E07533 L&T FINANCE 10.15% 18-Nov-13 100.3096 9.9040 100.00 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.3847 9.7227 100.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.4448 9.3411 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.6600 7.9732 15.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.9063 8.7408 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.8203 8.9049 550.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1453 9.5569 250.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 101.0555 8.8000 200.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.4322 8.9300 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.8118 8.8100 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8982 8.8700 150.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 101.2695 8.8400 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.8522 8.9000 75.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.6214 9.3800 100.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.1384 9.2873 1350.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2450 8.9200 300.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 100.5359 9.3687 250.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.0800 8.6228 5.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.6990 9.3200 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3901 8.9499 300.00 INE040A08146 HDFC BANK LIMITED 7.50% 28-Jun-15 95.8400 8.0020 3.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3944 9.3800 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.7004 9.0000 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9244 - 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.2734 8.9433 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2652 8.9600 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3383 8.9090 500.00 INE043D07765 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 22-Jan-17 109.8592 6.3056 500.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.8182 9.3431 850.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1405 9.3400 500.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.1077 9.3500 150.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.7500 0.0000 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8140 8.9400 52.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.7032 8.9100 50.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.0900 11.4046 13.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.6667 8.9100 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.1171 9.0000 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.4800 0.0000 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.3000 6.5618 545.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.1000 0.0000 2.10 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8270 8.9746 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.8374 9.9000 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.1790 9.2362 200.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 103.0000 0.0000 1.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.4500 9.1557 10.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0969 8.9400 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1651 8.9800 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0551 9.3550 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.7000 0.0000 3.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4600 9.0499 10.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.3400 0.0000 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.2485 - 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3245 - 615.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.3100 0.0000 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.2700 0.0000 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.2100 0.0000 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.1800 8.9455 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 - 995.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7400 10.0210 47.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 - 19.00 FIMMDA ====== INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.8200 8.8810 250.00 INE121A07DR1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 22-Feb-13 100.1244 9.7678 400.00 INE804I07017 ECL FINANCE LIMITED 7.64% 05-Mar-13 99.6222 9.5805 325.00 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 98.3700 0.10 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3815 0.10 INE958G07585 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.40% 25-Mar-13 99.9622 11.2500 350.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 100.1508 9.7150 100.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.3888 9.3900 1.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.0677 8.9900 350.00 INE976I07880 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 12-Aug-13 100.0200 9.7610 30.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.0687 8.8500 6.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.3347 8.9899 250.00 INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 100.3587 9.7150 200.00 INE523E07533 L&T FINANCE 10.15% 18-Nov-13 100.3096 9.7150 100.00 INE296A08524 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-13 111.7052 9.4100 1.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.5629 8.4500 100.00 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.3847 9.7150 100.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.4448 9.3715 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5372 9.3000 150.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.6600 7.9730 15.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.9063 9.7500 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.7857 8.9233 1000.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.7966 8.8993 50.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1453 8.9900 250.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 101.0555 8.7857 300.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.4322 8.9300 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.8118 8.8100 50.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 99.9462 8.4500 70.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8982 8.8700 165.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 101.2695 8.8399 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.8522 8.9000 75.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.6214 9.3800 100.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.1384 9.0000 1350.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0000 8.8977 700.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9700 8.9154 300.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9900 8.8316 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9903 8.9888 150.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.5359 9.3800 250.00 INE523H07106 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 11.00% 20-Mar-15 100.3447 10.8250 260.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.6990 9.3200 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3901 8.9500 300.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.6902 9.4200 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.4446 9.3800 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3944 9.3800 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.7004 9.0000 100.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.6165 9.8000 10.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.4909 10.8850 50.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9244 8.8600 150.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.0000 9.6942 500.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.2734 8.9500 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.0535 10.3556 50.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.0200 11.3804 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2652 8.9600 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3383 8.9150 500.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.8450 8.8775 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.5608 9.3600 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.7500 7.00 INE043D07765 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 22-Jan-17 100.0858 7.7484 500.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.8182 9.3500 850.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1000 8.9400 3.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.7286 9.3190 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1405 9.3400 500.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.1077 9.3500 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5100 8.9500 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0814 8.9300 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.4700 9.3400 15.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.4200 9.3600 2.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.0421 9.3552 50.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.8500 9.4070 10.00 INE804I07HU0 ECL FINANCE LIMITED 8.00% 26-Sep-17 101.2154 11.0957 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8140 8.9400 62.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.7032 8.9100 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9888 8.9100 20.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.2300 9.0000 5.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.6667 8.9100 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.1171 9.0000 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.5000 8.6700 18.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.3306 8.7700 50.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 100.6766 9.4500 150.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.3250 9.6188 1090.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.1000 9.0000 2.10 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.7335 8.9500 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4674 9.2500 700.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8500 8.9700 53.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 101.8374 9.9000 50.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 102.1722 8.9100 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.3526 7.4000 150.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.1790 9.2400 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1500 7.4493 30.60 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 103.0000 9.0000 1.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0969 8.9500 317.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1651 8.9852 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0551 9.3550 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.7000 9.0000 3.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.3200 8.9200 2.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.1862 8.8080 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.2485 9.2000 150.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.0000 11.0000 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3245 8.9600 608.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2000 8.9800 12.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 99.9700 9.7100 1.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 99.9500 8.9368 100.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.0000 9.2200 500.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.9000 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.1894 8.8100 70.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.7565 8.8710 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 6.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.2300 8.9062 12.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2600 9.1006 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9500 11.0000 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.7346 8.9500 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.0500 9.1648 200.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.3085 8.7990 50.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 99.6800 7.8000 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.0500 7.5200 23.70 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.1800 8.9455 71.30 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 100.0300 7.3748 40.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0200 8.9900 750.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET - 99.2000 9.1942 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.9000 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.8000 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.6268 9.2773 1000.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.1600 9.2200 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 103.6020 8.0250 205.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 99.0500 10.0700 0.80 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6500 10.9200 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.1000 10.3190 900.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5500 9.3100 72.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7400 9.2700 20.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.4500 11.1385 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0500 10.9495 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 9.2700 15.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com