Dec 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 591.30 NSE 5055.30 FIMMDA 12823.10 ============= TOTAL 18469.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D07R88 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 23-Jan-13 112.7239 0.0000 10.00 INE976I07526 TATA CAPITAL LIMITED 8.60% 22-Feb-13 99.7710 9.6100 50.00 INE916D07T78 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 27-Feb-13 109.5125 0.0000 2.00 INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 100.0000 10.9500 1.30 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.1186 9.2900 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.0614 9.3600 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 3.6800 3.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.3000 9.1800 52.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0169 9.3600 250.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.2000 10.9600 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5014 9.0400 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7000 10.6700 19.00 NSE === INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 116.3134 9.3182 4.00 INE136E07LO1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 11-Nov-13 111.1700 0.7565 1.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.6976 8.9039 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5322 9.3500 42.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4798 9.3500 20.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.5986 8.8150 200.00 INE434A09065 ANDHRA BANK 7.25% 05-Apr-14 97.6500 9.2724 3.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9837 8.8499 100.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.6407 9.3800 250.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 99.9911 9.5762 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.5577 9.3380 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.0016 9.3500 250.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 96.9400 10.5180 5.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7491 9.0000 100.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 101.0559 8.8208 350.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 100.7215 9.0000 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6993 9.0000 50.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 94.8800 0.0000 1.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 8.78% 07-Dec-15 100.0000 - 1000.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1622 9.2733 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5600 8.9437 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0805 8.9300 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.4700 0.0000 15.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9700 0.0000 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8886 8.9200 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.4850 0.0000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.5816 0.0000 9.20 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA - 16-Nov-19 104.2500 0.0000 45.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.4096 8.9800 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.5768 8.9367 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6000 9.5348 17.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.9580 9.3700 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1015 8.9900 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9620 9.3700 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4000 0.0000 0.50 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.3700 8.9208 2.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.7800 9.0816 13.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3226 9.0712 404.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.2000 - 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2915 - 267.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.7000 0.0000 0.60 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.0400 9.1713 2.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.5700 9.4346 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 - 505.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5500 0.0000 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.2400 10.0154 30.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.7600 9.8100 2.00 FIMMDA ====== INE916D07R88 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 23-Jan-13 112.7739 11.0232 10.00 INE976I07526 TATA CAPITAL LIMITED 8.60% 22-Feb-13 99.7710 9.2400 50.00 INE916D07T78 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 27-Feb-13 109.5625 11.0148 2.00 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 99.2971 11.0537 0.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.4500 9.8372 0.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 116.3134 9.0997 4.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.3231 9.7200 8.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.6976 8.9000 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5322 9.3500 42.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4798 9.3500 20.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.8264 7.8355 30.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.5986 8.8150 200.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9837 8.8500 100.00 INE306N07328 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 18-Jul-14 100.0411 9.9400 500.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 100.0000 8.4163 100.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.6487 9.7500 150.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.1186 9.4000 50.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.6407 9.3800 250.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LIMITED -- 12-Dec-14 100.0300 25.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0000 8.9000 300.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9000 8.9548 200.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.2428 8.9300 50.00 INE438A08027 APOLLO TYRES LIMITED 9.70% 16-Dec-14 100.0000 10.0638 1000.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 99.9911 8.9000 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.5577 9.3500 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.0016 9.3500 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.7491 9.0000 100.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.2500 9.2000 2.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.9043 9.3700 50.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 101.0559 8.8208 350.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 100.7215 9.0000 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6993 9.0000 50.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 8.78% 07-Dec-15 100.0000 8.7400 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0300 86.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.3800 11.3244 45.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 101.1785 8.9300 1.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 13-Sep-16 101.4668 8.9219 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.7300 10.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1622 9.0000 200.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9545 8.7192 750.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.0614 9.3400 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.6800 8.8200 2.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.0676 10.5000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0805 8.9321 200.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.4892 9.3400 48.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.3000 8.9526 40.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9700 9.3000 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8886 8.9200 150.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.8159 8.8863 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.4850 8.7600 2.00 INE077A09062 DENA BANK 9.25% 24-May-18 99.0000 9.4800 1.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.4800 8.9400 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 100.1784 8.9786 80.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.4096 8.9800 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.1500 11.1100 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4500 9.2000 2.10 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9081 8.9200 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8500 8.9700 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.6426 9.9300 150.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.0532 9.7391 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.5768 8.9400 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.9580 9.3700 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1015 8.9952 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9620 9.3700 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9932 9.3650 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0169 9.3500 250.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 101.8311 9.8900 60.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.3000 8.9200 7.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.7800 9.2200 10.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3226 9.2900 404.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.3400 8.9400 50.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.0782 9.9232 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2594 8.9600 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3400 9.4000 7.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.0000 9.2300 100.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 99.9300 7.2000 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.3100 8.9400 50.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 92.1200 9.0263 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.2700 8.9400 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.6000 9.2200 850.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.2100 8.9400 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.2134 7.4500 20.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.3615 8.8500 67.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.1800 8.9400 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9900 740.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9900 505.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5788 9.2825 371.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5500 9.0300 205.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.4386 9.0400 87.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6500 9.2800 12.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.9300 10.7900 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.8500 10.8900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India