Dec 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 883.60 NSE 7864.00 FIMMDA 13344.50 ============= TOTAL 22092.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 129.4435 0.0000 500.00 INE895E08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 101.0200 9.3200 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5555 9.4100 50.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 94.5900 11.4100 21.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.0000 9.0000 2.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.7200 9.0200 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.5200 2.1900 5.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 100.8950 7.3600 19.60 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.5200 9.1400 35.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.9000 10.8400 3.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9900 100.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 99.1000 10.0700 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6700 10.6800 40.00 NSE === INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.5523 0.0000 270.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.4768 9.1200 550.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.4301 8.7887 500.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6213 9.2700 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.1897 9.3600 100.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.5875 9.3500 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.7450 8.8950 450.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.1605 9.4200 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.8761 8.8850 50.00 INE008A08A70 IDBI BANK LTD 7.25% 31-Mar-15 96.1200 9.1805 25.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 100.0000 - 2000.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 96.4000 9.7039 20.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.5100 8.8565 30.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.6693 9.3900 150.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 100.1337 9.0489 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1800 8.9110 30.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.7300 8.8184 2.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7600 9.3402 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6986 8.9700 200.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 94.6500 0.0000 2.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.2200 0.0000 55.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.0000 0.0000 2.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.7200 0.0000 6.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 102.0411 8.9499 50.00 INE752E07EF8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-21 101.8951 8.9466 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.1800 12.0699 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3306 9.0100 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.3909 9.0000 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5500 9.5431 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.5200 9.1444 35.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.0000 9.8359 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1646 8.9800 560.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9000 9.3800 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0233 8.9700 156.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.8700 9.0673 3.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.3000 9.6434 3.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.2500 9.9006 150.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.9000 - 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2264 - 1009.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 99.9900 - 5.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 - 30.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.0400 9.1711 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 - 150.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0500 9.9670 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0000 9.2422 98.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.6000 0.0000 3.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 0.0000 2.00 FIMMDA ====== INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 129.4435 9.2891 500.00 INE691I07109 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-13 99.6204 9.5400 50.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.4768 9.1200 550.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.4301 9.1566 1000.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6213 9.0000 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.1897 9.3600 100.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.4633 9.3900 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.4783 9.3774 200.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.5875 9.3500 50.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 101.0200 9.3200 100.00 INE043D07DC3 IDFC LIMITED 0.00% 16-Jun-14 88.0791 8.8900 100.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.7450 8.9013 450.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.1605 9.4200 100.00 INE660A07JB9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.70% 15-Oct-14 99.8547 9.7500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8164 8.9200 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.8761 8.8850 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9950 8.8262 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.4873 9.1271 5.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 100.0000 8.7400 2000.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.1761 8.9000 350.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.5100 8.8565 30.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.3600 11.3307 40.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.6693 9.3900 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8482 8.7500 50.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 100.2070 9.1108 300.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 100.1337 9.2226 1000.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1800 9.9200 60.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.7300 9.2000 2.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.8400 9.3300 10.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5555 9.4004 350.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8000 9.3400 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6986 8.9700 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1100 8.8600 54.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.5068 8.7036 50.00 INE013A07TC8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 15-Dec-17 100.0000 10.0000 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5068 8.7238 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4359 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 102.0411 8.9500 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.9500 9.5000 0.50 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9069 8.9200 150.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 101.8951 8.9500 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3306 9.0100 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.3909 9.0000 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.4525 9.6700 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.4825 9.6600 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 102.4085 7.7000 0.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.7500 9.2000 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.0192 9.3600 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9084 8.9700 200.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.0000 9.2800 50.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0619 10.7100 85.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1642 8.9852 400.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9000 9.3800 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.2827 9.3700 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.3100 9.3000 305.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0226 8.9700 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.8700 9.2100 3.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 99.9335 11.3900 102.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 98.2363 10.1770 112.50 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2264 8.9800 379.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2800 8.9650 257.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.8989 30.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.7047 8.8800 30.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 98.2363 10.0968 112.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9900 250.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET #VALUE! 100.0000 12.8800 0.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0500 9.1000 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.8773 9.2500 400.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9600 9.2400 80.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 98.2363 10.0841 112.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.3473 9.0400 213.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 99.0000 10.0700 1.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 98.2363 10.1221 112.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.9843 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4500 11.0468 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8488 9.2600 43.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5200 10.6800 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India