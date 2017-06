Dec 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1207.20 NSE 5807.20 FIMMDA 11394.60 ============= TOTAL 18409.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.9661 9.8500 200.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.1805 9.8500 300.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.2405 9.8500 50.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD - 12-Dec-14 100.0300 12.9700 25.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.9000 10.7800 0.70 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.7000 7.3000 2.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 100.9221 8.9600 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0000 9.3100 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.6000 8.6400 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3500 11.0900 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6000 10.7900 1.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 102.2293 8.9100 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.0100 9.7500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6700 7.2800 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.9000 7.3400 5.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 101.9300 9.6200 10.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5600 9.0300 8.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3407 9.3400 100.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 38.7400 9.8300 13.50 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.6000 8.9700 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.8025 9.0100 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.9500 0.0000 40.00 NSE === INE136E07LE2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 07-Oct-13 116.4000 0.2963 27.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1932 8.8586 300.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1932 8.8586 200.00 INE115A07DF8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 10-Dec-13 99.9850 - 155.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7318 8.9189 100.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.6153 8.8000 200.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.6331 8.9900 200.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 8.4500 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8640 8.8900 500.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.5682 9.4200 50.00 INE008A08ZI0 IDBI BANK LIMITED 7.25% 04-Jan-15 96.8000 0.0000 10.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9007 8.9095 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.5052 9.4000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.1714 8.9000 250.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 99.9978 9.4998 1000.00 INE040A08146 HDFC BANK LIMITED 7.50% 28-Jun-15 95.9300 7.9620 2.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.3522 9.4200 150.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 97.7600 10.3601 4.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 100.2062 9.0800 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3147 0.0000 100.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.1700 8.8156 200.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.8600 0.0000 10.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7200 9.3505 20.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3147 0.0000 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6000 0.0000 13.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.4850 0.0000 1.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 96.7000 8.7504 0.70 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.3147 0.0000 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.0544 8.9513 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.3147 0.0000 50.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 95.0200 0.0000 20.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.3000 - 10.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0000 9.3097 2.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.3147 0.0000 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2042 0.0000 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.3891 9.0000 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.4806 0.0000 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9708 8.9600 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1700 8.9843 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8997 9.3800 100.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.3705 8.9650 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2800 9.0775 220.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4689 8.9499 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2042 0.0000 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.2500 9.4910 30.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.2457 - 43.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2200 - 77.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 - 21.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 38.8000 0.0000 7.50 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.3156 0.0000 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.3191 0.0000 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.5880 2.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.2042 0.0000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5200 0.0000 0.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6900 0.0000 22.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.9500 0.0000 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5000 10.0471 3.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.9300 - 2.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 0.0000 1.50 FIMMDA ====== INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.9026 9.0500 250.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 99.4649 9.1500 300.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1932 8.8300 300.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1932 8.8325 300.00 INE115A07DF8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 10-Dec-13 99.9850 9.0354 155.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7318 8.9200 100.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.6153 8.8000 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.8679 8.8996 170.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.9062 8.6900 170.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.4983 9.3600 200.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.6331 8.9900 200.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9200 8.9600 10.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.9661 9.8500 200.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.1805 9.8515 300.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 100.0000 8.4155 60.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.0900 8.9100 1.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8640 9.0000 500.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.2405 9.8501 50.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.5508 9.4300 150.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0000 8.8221 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9007 8.9200 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.5052 9.4000 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.6318 9.3500 300.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 99.5951 8.4900 250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.6333 9.3500 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.1714 8.8999 250.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 99.9978 9.3158 1000.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.3522 9.4200 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.4204 9.3900 50.00 INE523E07814 L T FINANCE LTD 9.45% 18-Dec-15 100.0000 9.4500 250.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.3323 9.3800 200.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 95.3700 7.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.3900 11.3199 35.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 100.2062 9.0800 300.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2000 9.3200 15.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0500 12.9677 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1700 9.3300 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 103.5000 9.3167 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.8700 9.3200 10.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.8600 9.0000 10.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7200 9.3500 20.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1190 8.8600 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.7700 8.8919 50.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.2900 9.9037 500.00 INE571A07035 IPCA LABORATORIES LIMITED 9.25% 12-Dec-17 100.0000 9.4500 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.4850 8.7706 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.0544 8.9600 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.3510 8.9436 1.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 100.9221 8.9560 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0000 9.3000 2.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.8244 8.9700 10.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 104.0500 8.9802 3.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 100.9844 9.7500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.7300 8.9900 4.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 102.2293 8.9000 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 103.8480 3.4471 500.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.3891 9.0084 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 101.9500 9.7559 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 101.9527 9.7557 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.8665 9.3906 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0300 8.9500 54.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1450 8.9883 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8997 9.3800 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.1888 9.3900 300.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.3705 8.9650 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.4797 9.4264 400.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5700 9.2542 274.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4689 8.9500 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3407 9.2900 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.1199 9.2200 150.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.2457 9.2000 43.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3100 9.1486 77.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3000 8.9600 25.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0995 8.9065 300.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 99.8314 8.9548 200.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.8987 21.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 2.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 1.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.0000 8.8300 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3500 8.8100 25.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.6924 8.9550 100.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.1300 8.7582 6.30 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India