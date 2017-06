Dec 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1068.30 NSE 7115.70 FIMMDA 13763.60 ============= TOTAL 21947.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE871D07HO3 INFRASTRUCTURE LEASING AND 10.50% 20-Mar-14 101.2644 9.3000 100.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.0000 12.1600 0.10 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 98.8800 10.7100 0.10 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 101.3000 9.5500 4.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.8504 12.0600 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5878 9.4000 100.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.9500 10.7600 0.10 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9600 8.9100 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 11.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6100 8.6700 6.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 97.1700 0.0000 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.2500 0.0000 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.9137 11.0400 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1576 9.3100 300.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 102.0933 9.9100 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.0100 9.7500 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.8000 12.3500 0.50 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0700 10.7200 33.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.4000 11.0800 0.50 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0779 9.5100 200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.9300 8.9900 9.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.0000 10.8200 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.0200 7.2500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.7300 7.4300 6.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.8015 9.0100 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.6500 1.00 NSE === INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9824 8.8698 70.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9075 9.6355 50.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2136 8.8269 700.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2136 8.8269 700.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5126 9.3200 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9300 8.9385 10.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.0223 9.4600 500.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.1257 9.4300 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1778 9.4600 250.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 8.4500 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8135 8.9300 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8802 8.8800 500.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.3201 9.3940 500.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.5483 9.4300 100.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0905 9.3107 600.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6390 9.4162 100.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 100.7898 8.9166 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.8803 8.8865 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2774 9.4300 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3041 9.3800 250.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 95.7800 10.8451 10.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 101.9500 10.2215 1.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 100.8000 9.8997 5.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.4200 9.2962 12.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.1900 9.3222 15.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.9859 9.0947 500.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.4697 9.3927 100.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.2800 9.3025 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0800 11.2320 2.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6654 9.3600 108.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7500 0.0000 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.3750 0.0000 0.60 INE115A08278 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.00% 27-Jun-18 90.0600 9.3735 20.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.3785 8.9100 6.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 98.7400 10.3119 50.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 99.0500 8.9801 23.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.2500 0.0000 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0000 9.3097 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.7500 0.0000 26.30 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 104.1000 0.0000 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.0000 8.1402 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.8977 9.3800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9608 9.3700 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9100 9.0568 19.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7000 9.0120 7.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.3000 9.6431 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.1500 - 102.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.5400 - 20.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.4981 - 350.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 - 5.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0800 9.5762 3.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.1000 11.6617 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 106.0000 10.0076 5.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.6000 0.0000 6.30 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 99.8000 9.5595 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 99.7000 9.2811 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0100 9.2409 100.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 15.50 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.5800 - 13.00 FIMMDA ====== INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9075 9.2501 50.00 INE511C08191 MAGMA FINCORP LIMITED - 19-Jul-13 100.9024 9.3029 5.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2136 9.0000 700.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2136 9.0000 700.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5126 9.3200 100.00 INE871D07HO3 INFRASTRUCTURE LEASING AND 10.50% 20-Mar-14 101.2644 9.3000 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.9212 170.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.5154 9.3450 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.5054 9.3550 200.00 INE148I07175 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-May-14 99.9046 10.6300 60.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.4356 8.8800 200.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.0223 9.4667 500.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.1257 9.4300 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1778 9.4600 250.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.0000 12.1600 0.10 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.2000 9.0000 1.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8135 8.9299 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8802 8.8800 500.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.3201 9.1062 500.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.5483 9.4300 100.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0905 9.1000 1200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9800 8.9074 250.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 100.7898 8.9300 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6390 9.4313 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.8803 8.9000 250.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 97.4449 8.8960 10.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2774 9.4300 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3920 9.3800 150.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 98.8800 10.8000 0.10 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.3649 9.3800 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3041 9.3800 250.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.0000 11.0000 1.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.1861 8.9006 350.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.4030 8.9000 50.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 96.1000 7.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.3900 11.3193 30.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.3200 9.3400 12.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.9859 9.1500 1000.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.4697 9.4064 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0750 8.9434 25.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2500 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2500 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5878 9.3905 100.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.9500 10.8100 0.10 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6654 9.3600 58.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.3557 9.3500 20.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9600 8.9219 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.4200 8.9054 6.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.6100 8.6600 6.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.4500 9.0000 1.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.8000 10.4868 5.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0000 9.3000 1.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0500 9.2942 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.7500 8.9043 26.30 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 104.1000 9.0000 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1576 9.3000 300.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 102.0933 9.9000 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.0000 8.9500 1.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 101.9400 9.7576 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.7200 9.0000 6.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.8977 9.3800 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0900 8.9462 10.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9615 9.3700 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9608 9.3700 100.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0800 9.3600 200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9300 9.2000 19.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5000 9.2610 1000.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.1500 9.2200 102.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.5400 9.1125 93.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2500 8.9756 15.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.1000 9.5304 2.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0800 8.9095 700.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.4981 9.0048 200.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 99.8500 8.9515 100.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.8980 100.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.8985 5.00 INE871D07MU0 INFRASTRUCTURE LEASING 9.40% 19-Dec-22 100.0000 9.4000 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4200 9.0802 25.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.5000 8.9952 0.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.8000 11.0200 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.3970 9.1346 200.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.6000 9.0000 6.30 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.0200 7.2500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6500 7.4406 6.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.9000 7.5000 1.70 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET - 99.6400 9.0615 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% - 100.7500 9.2600 1.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 99.8000 9.0100 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 99.7000 9.0100 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9153 9.2453 400.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.7500 9.0100 64.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.5189 9.2400 50.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.8800 10.0900 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.8800 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4700 10.9846 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.3703 9.9803 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2300 10.9200 53.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 12.3550 15.50 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.5800 9.3334 13.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.3500 9.3317 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India