Dec 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2911.50 NSE 5420.80 FIMMDA 11199.40 ============= TOTAL 19531.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE008A08RR8 IDBI BANK LTD OMNI-1 6.50% 20-Oct-13 97.5300 9.7100 2.50 INE013A07SY4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 10-Mar-14 100.0000 10.1700 1500.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 - 4.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 102.0200 4.7800 8.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.9606 9.4000 50.00 INE760I08027 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 9.95% 17-Oct-17 102.0000 9.4200 3.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 14.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 11.0900 28.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1576 9.3100 400.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.0100 9.7500 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.0200 7.2700 250.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.5000 11.0700 2.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0773 9.4300 400.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 0.00% 21-Dec-22 99.9900 9.0000 31.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 101.1400 7.6300 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.2441 7.2900 12.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6000 10.6700 2.00 NSE === INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9824 8.8698 70.00 INE521E07AK5 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 04-Mar-13 117.8300 0.0000 40.00 INE521E07AL3 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 04-Mar-13 116.0600 0.0000 22.50 INE521E07AJ7 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 04-Mar-13 114.2800 0.0000 20.00 INE521E07AP4 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 11-Mar-13 142.7000 0.0000 12.00 INE521E07AQ2 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 15-Mar-13 120.2200 0.0000 50.00 INE521E07AR0 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 15-Mar-13 117.2700 0.0000 10.00 INE521E07AU4 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 17-Mar-13 119.8900 0.0000 107.00 INE521E07AT6 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 17-Mar-13 142.9000 0.0000 22.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.8623 9.7177 250.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 99.1748 9.5206 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.3840 9.2585 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.0201 9.4251 600.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.1080 9.5763 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5333 9.3000 200.00 INE752E07DN4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-14 101.5983 8.8100 100.00 INE521E07CD6 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 25-Jul-14 112.1000 0.0000 10.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.1238 9.4300 200.00 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 109.0000 0.0000 14.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8775 8.8800 300.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.8079 8.9067 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 99.0000 10.6354 0.50 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.9882 9.0962 1250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.9859 9.3800 50.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 101.0729 9.3650 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6654 9.3600 7.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.4513 8.7743 750.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.4888 9.3800 50.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 102.2400 9.0275 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.3000 6.5618 2.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 97.2400 9.9644 0.30 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.9200 10.2642 0.50 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.0500 8.2080 15.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.1500 10.9558 37.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.0747 11.2480 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3850 9.0000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1646 8.9800 24.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.3419 9.3600 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.9000 9.0579 9.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3182 9.2944 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.4600 9.6169 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2264 - 21.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 99.9400 - 30.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 98.7608 9.1591 3.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 98.8000 0.0000 1.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 99.1800 8.9377 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5000 9.1351 0.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 - 4.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.0500 9.2362 1.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 99.2000 0.0000 12.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5200 0.0000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7500 10.0208 7.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.5800 - 5.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 2.50 FIMMDA ====== INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9824 9.0000 70.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.8623 9.4000 250.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.1362 10.5650 5.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 99.1748 9.4000 500.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.3840 9.1600 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.0201 9.4518 600.00 INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.1997 10.0000 1.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.1080 9.6000 50.00 INE013A07SY4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 10-Mar-14 100.0000 10.3100 1500.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5333 9.8500 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.5304 9.3328 200.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.3422 9.5300 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.7553 9.5200 50.00 INE752E07DN4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-14 101.5983 8.8100 100.00 INE043D07DB5 IDFC LIMITED 0.00% 27-Jun-14 87.9558 8.8900 270.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.1238 9.4300 200.00 INE721A07952 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 26-Aug-14 60.5523 10.2500 0.60 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 99.9252 9.7499 150.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.6477 9.7499 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8775 8.8800 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8866 8.8750 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.8079 8.9200 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.6243 9.3500 50.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 99.6075 8.4700 50.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 100.1519 10.2500 0.70 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.9907 10.2500 1.30 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 - 4.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 95.8000 9.4534 10.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 102.2200 11.0657 92.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-I 9.30% 13-Sep-16 100.2500 9.1500 300.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 100.1605 9.1243 100.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.9650 9.4835 1000.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.9882 9.1500 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.9859 9.3800 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.9606 9.3900 50.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 19-Jul-17 101.0729 9.3704 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7650 9.3300 7.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.4513 9.2281 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.4888 9.3851 50.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 03-Nov-17 100.2900 9.9000 250.00 INE199G07032 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-17 100.0000 9.3100 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2600 3.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 98.7600 8.9059 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.0450 8.9622 100.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 94.9500 10.4500 0.30 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 98.7500 10.5000 0.50 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.4200 7.4795 15.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.2297 9.1057 2.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.1500 10.9500 37.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.0300 8.7852 8.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3850 9.0000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1576 9.3000 100.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 104.1756 3.4330 750.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.0200 7.2651 250.00 INE238A08278 AXIS BANK LIMITED RESET 06-Feb-22 99.0000 9.7800 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.2300 8.9700 24.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.6300 9.2000 2.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.0773 9.3400 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.3419 9.3600 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0521 8.9650 55.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.9324 9.2000 6.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3182 9.2900 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.5534 8.8999 250.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.5700 9.8300 5.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.4000 9.1800 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3700 8.9500 11.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.0000 9.2200 200.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 0.00% 21-Dec-22 100.0000 9.0060 190.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 0.00% 21-Dec-22 100.0000 9.2000 150.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 100.6000 8.9000 3.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 95.5430 9.1757 1.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 101.1400 7.6300 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.0900 7.4626 80.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9800 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9153 9.2453 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.9531 8.9900 150.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.8300 10.2000 12.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5500 10.9317 11.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.4525 9.9664 150.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.5800 9.3331 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7500 9.2600 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India