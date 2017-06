Dec 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 414.20 NSE 28604.80 FIMMDA 22901.50 ============= TOTAL 51920.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.9630 0.0000 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 101.0732 9.3900 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.0000 10.7500 0.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.8400 8.6200 9.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.8400 9.0100 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.6200 0.0000 21.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.3500 12.4300 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.9802 7.2700 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3800 8.9500 9.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.9000 94.00 INE523E08NH8 LNT FINANCE - 21-Dec-22 100.0000 9.8000 20.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-22 99.9900 9.0000 3.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.2700 7.4500 80.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 15-Nov-27 101.7000 10.4100 4.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0200 8.9900 11.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6000 10.4100 11.00 NSE === INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9473 9.6490 400.00 INE898G07054 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-13 119.7130 10.7292 309.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.4065 9.0800 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8694 8.8850 150.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 99.8100 8.9000 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.8872 8.9700 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.9561 9.3700 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.9663 8.9700 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9251 8.9600 100.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 99.6095 8.8987 300.00 INE752E07EX1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-15 101.1834 8.8550 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2652 8.9600 23.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.9859 9.3800 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4725 8.9600 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9921 8.9700 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.4276 9.3300 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6986 8.9700 2.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.8489 8.8700 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3956 9.0616 200.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 94.7100 9.3538 0.80 INE077A09062 DENA BANK 9.25% 24-May-18 101.5500 8.5321 1.00 INE115A08278 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.00% 27-Jun-18 90.0800 9.3713 20.00 INE305A09125 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 30-Apr-19 98.3000 10.7569 2.00 INE039A09KV8 IFCI LIMITED 9.75% 31-Jul-19 98.3000 10.0912 2.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 99.0700 8.9758 23.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.8400 0.0000 1.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0500 10.7188 5.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.0640 9.4611 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3842 9.0000 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.2679 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.7600 8.9844 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.7600 8.9844 30.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.3891 9.0000 150.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0300 0.0000 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.1119 9.3450 6500.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.1119 9.3450 6250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9708 8.9600 45.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.1455 9.3400 1950.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.1455 9.3400 1850.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 2.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.4037 9.3500 4150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.4037 9.3500 3950.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2582 9.3040 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 - 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 - 2.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 101.3500 - 3.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 100.0000 - 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.2000 - 222.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.2000 0.0000 50.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 15-Nov-27 101.7000 - 4.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 - 36.00 INE148I07183 - -- - 100.0000 - 150.00 FIMMDA ====== INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9473 9.7500 400.00 INE898G07054 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-13 119.7130 10.2420 309.00 INE657K07106 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 12.50% 29-Jan-13 100.0954 10.7662 150.00 INE523H07049 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD. 11.90% 02-May-13 100.3025 11.1925 1000.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.1431 10.5812 10.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.3995 9.1400 250.00 INE582L07013 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 0.00% 15-Oct-13 123.0060 12.0000 13.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5922 8.8145 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 124.9630 8.9573 50.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.70% 08-Jul-14 100.2549 10.4244 20.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.9964 9.6442 300.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.4065 9.0800 250.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.4119 9.5400 10.00 INE721A07952 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 26-Aug-14 100.9205 10.2500 0.40 INE667F07AG1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.86% 08-Oct-14 100.1901 9.6900 10.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8694 8.8850 150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0000 8.9000 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9865 8.9900 100.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 99.8100 8.9000 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.8872 8.9700 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.9561 9.3700 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 101.0732 9.3900 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.9663 8.9700 200.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.9663 8.9700 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0000 9.9500 101.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.1000 9.0000 2.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 99.6095 9.3500 300.00 INE752E07EX1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-15 101.1834 8.8550 50.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.4100 11.3098 46.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3600 8.9400 23.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-I 9.30% 13-Sep-16 100.3009 9.1300 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.1300 9.3300 5.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0300 12.9782 5.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.9882 9.0987 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1000 8.9600 22.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1300 9.3400 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4725 8.9600 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.0000 10.8000 0.20 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9921 8.9700 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.4276 9.3300 200.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.8489 8.8700 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3956 9.1500 250.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.8724 8.9500 2.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.8000 9.2500 0.20 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 101.8017 8.9923 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0700 9.2900 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.0000 8.3000 0.30 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3842 9.0000 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0400 9.0000 30.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.7600 8.9900 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8200 8.9798 30.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 103.4641 10.7000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.5000 8.9851 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.9802 7.2700 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.7300 7.2700 7.90 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.0813 9.3500 5350.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0100 8.9589 45.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.1455 9.3400 1700.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0737 9.3516 300.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.4037 9.3500 4250.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.4324 9.0000 350.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2582 9.3000 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.5294 8.9400 250.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.1199 9.9152 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2360 8.9725 130.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3800 8.3600 9.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.8976 94.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 99.9700 9.3170 200.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.0000 9.8000 150.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.0000 9.7989 120.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.2000 9.2797 22.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.0100 8.9753 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.0100 8.9754 100.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.2500 9.3100 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.2700 7.4400 80.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9800 1071.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9800 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 9.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 0.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.6831 9.2700 2000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.9470 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.9420 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.7974 10.9800 13.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.0300 10.7700 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com