Dec 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1436.80 NSE 9672.30 FIMMDA 17729.40 ============= TOTAL 28838.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073A9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.30% 11-Jan-13 99.9254 9.9100 500.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.0588 0.0000 119.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.0000 9.3000 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.3939 12.1900 5.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.6756 9.3700 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.6000 0.0000 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.8000 11.1500 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.8300 10.9700 1.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 100.5000 7.3800 21.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 100.7500 7.3800 40.40 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.0000 12.3200 4.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 42.5370 9.8600 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.0800 7.2200 7.90 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.4800 10.6500 33.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 0.50 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.4200 9.6300 27.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.0000 10.9900 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3152 8.9700 450.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.9000 10.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-22 100.0300 8.9900 40.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.9500 9.4400 13.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.8755 10.3500 1.00 NSE === INE916D073A9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.30% 11-Jan-13 99.9254 0.0000 500.00 INE898G07054 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-13 119.7280 10.4630 309.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6150 9.2700 100.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 100.3199 8.8500 50.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5760 7.8500 30.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.7955 8.8406 100.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.5850 8.8200 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.0588 8.9047 200.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3754 9.1000 250.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.6918 9.4000 350.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 99.9545 9.7300 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8192 9.1000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8689 8.8850 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8689 8.8850 150.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 22-Oct-14 99.5864 9.4000 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2159 8.9200 1000.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6707 9.3992 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9865 8.9762 350.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.1265 8.8778 38.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.0004 8.8593 12.50 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 96.5902 8.9000 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9346 8.9550 400.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2983 9.3800 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7136 8.8500 200.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 101.2500 8.9826 5.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9516 9.4342 750.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.1625 9.3800 5.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.9700 9.3900 5.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9608 8.9638 3.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6559 9.0760 500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.9859 9.3800 2.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1356 9.3400 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.5792 9.3500 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.3228 9.2135 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0098 8.9650 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6595 9.3600 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6595 9.3600 1.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.4276 9.3300 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6943 8.9700 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3956 9.0616 1.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5508 8.9350 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.4299 8.9499 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.4299 8.9499 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.3656 8.9499 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4500 9.3728 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.7600 8.9844 10.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.3186 8.9499 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 102.0000 0.0000 0.50 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1927 8.9750 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1927 8.9750 42.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.5000 0.0000 0.50 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.5280 9.3300 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.2755 8.9499 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3152 - 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3152 - 103.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.4981 - 10.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 - 10.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 41.6400 0.0000 20.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.3000 10.1363 0.80 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.9200 9.1850 20.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 99.8800 8.7643 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.7000 7.5272 100.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 26.9100 10.1512 175.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0417 - 700.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 12.9887 5.00 FIMMDA ====== INE916D073A9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.30% 11-Jan-13 99.9254 9.7501 500.00 INE898G07054 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-13 119.7280 10.0000 309.00 INE266N07019 ESSEL CORPORATE RESOURCES PRIVATE 13.00% 21-Mar-13 100.2243 11.3723 1000.00 INE976I07880 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 12-Aug-13 100.0700 9.6370 60.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6150 9.9000 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.0280 7.6700 30.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.7955 8.8402 50.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.5850 8.8200 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.7952 8.8402 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.0588 8.8991 319.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.0351 8.9045 100.00 INE294A08750 BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED 9.60% 19-Jul-14 99.8219 9.6400 250.00 INE043D07DF6 IDFC LIMITED -- 23-Jul-14 88.0976 8.8900 150.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3754 9.1000 250.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.6918 9.4000 350.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 99.9545 9.7300 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8192 9.1000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8930 8.8700 400.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.5864 9.4000 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2159 8.9200 1050.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6727 9.4305 350.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6707 9.4304 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9865 8.9900 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9864 8.9900 100.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.1265 8.8900 38.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.0004 8.8700 12.50 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 96.6000 8.9581 5.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.7439 9.2000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9346 8.9550 401.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.6134 9.5000 250.00 INE294A08768 BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED 9.90% 19-Jul-15 100.7593 9.5000 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2983 9.3800 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7136 8.8500 200.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.0000 9.2987 50.00 INE043D07DD1 IDFC LIMITED -- 28-Dec-15 77.2740 8.9653 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.6678 8.9500 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.1643 8.9000 100.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED 9.30% 13-Sep-16 100.3001 9.1300 200.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 101.2500 9.0900 5.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9516 8.7450 750.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.3200 9.3400 5.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.1700 9.3300 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0800 8.9411 3.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6559 8.9450 500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1300 9.3400 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1356 9.3400 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.5792 9.3550 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.8800 9.3400 5.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.6756 9.3654 100.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.2942 9.3667 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0098 8.9650 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9986 8.9499 140.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6595 9.3600 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7342 9.3400 1.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.9000 9.3850 20.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.7960 9.3351 3.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.5000 9.3104 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6944 8.9701 245.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6943 8.9749 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6364 9.0028 36.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 96.2543 8.7100 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2600 2.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 104.2445 9.2400 500.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.4856 8.9564 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5508 8.9392 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.0118 8.9697 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.5279 8.9300 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.4299 8.9563 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.2870 9.3700 300.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.3656 8.9563 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4600 9.3710 1.30 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4500 9.3728 1.20 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8800 8.9695 160.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.3186 8.9564 50.00 INE238A08278 AXIS BANK LIMITED RESET 06-Feb-22 101.1000 9.1500 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.0800 7.2200 7.90 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 88.7438 9.8700 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.1119 9.3500 50.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.4800 10.6400 33.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.3000 8.9600 292.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.4037 9.3500 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.5280 9.3300 50.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 102.4500 9.7800 8.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.2900 8.9300 5.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0870 9.1700 150.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.2755 8.9563 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3152 8.9600 453.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.2680 8.9675 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.7600 8.9600 10.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.0000 9.2200 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.0000 9.2000 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.0300 9.2000 40.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.0500 9.3000 2.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 100.6063 8.9028 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.1000 8.9685 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.1190 8.9657 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0300 9.6700 10.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.9200 9.1849 520.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.4500 7.5555 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0417 8.9700 1505.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0376 8.9800 90.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.3000 9.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 101.0000 12.5350 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% - 100.8000 9.2500 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.5620 9.2300 170.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5000 10.9839 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.4105 9.9731 250.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.4699 9.9636 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3400 10.6176 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.8300 10.9000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2050 10.9177 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - 