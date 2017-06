Dec 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 734.90 NSE 10528.10 FIMMDA 15581.20 ============= TOTAL 26844.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.2500 11.9800 0.30 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.2500 11.8900 0.30 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 98.9000 10.7000 0.30 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.5900 9.0100 5.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1700 8.7400 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6100 11.0800 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0500 10.9400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.3867 9.2700 550.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.3500 8.9000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.5143 7.1900 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3152 8.9600 65.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.4500 3.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 100.3000 9.9400 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.0000 10.6400 1.00 NSE === INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.4900 0.0000 70.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6371 9.2500 250.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 100.3199 8.8500 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5844 9.2500 600.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.0530 7.6499 30.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.6080 8.8000 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.1300 8.9039 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.7450 8.8950 1.00 INE752E07702 POWERGRID SR14K 6.10% 17-Jul-14 95.9500 8.9662 10.00 INE660A07IY3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 01-Oct-14 99.9141 9.8500 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.6146 9.4000 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8684 8.8850 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9661 - 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.1558 8.9499 1650.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.1558 8.9499 400.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9429 8.8400 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9865 8.9762 150.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.8806 8.8664 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.0048 8.9499 50.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 96.7500 9.6292 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9346 8.9550 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.2025 8.8800 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.1881 8.8699 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2041 9.4200 150.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7363 8.8400 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.7974 8.8900 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8480 9.4687 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.1800 8.9448 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7079 9.0613 300.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 100.0000 15.0637 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4725 8.9600 10.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.3262 9.6903 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9887 8.9700 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7862 9.3250 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8687 9.3100 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8687 9.3100 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6943 8.9700 24.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.6084 9.0836 750.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3956 9.0616 12.00 INE005A11788 ICICI FEB 2001 -- 22-Dec-17 62.7267 0.0000 0.20 INE005A11AZ7 ICICI JAN 2002 -- 19-Jul-18 59.4560 0.0000 0.10 INE005A11614 ICICI AG99 -- 23-Aug-18 58.9240 0.0000 0.10 INE005A11BE0 ICICI FEB 2002 -- 27-Oct-18 57.9520 0.0000 0.10 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1125 8.9383 200.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.0300 9.6589 2.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.7192 9.6000 1400.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 97.5000 0.0000 20.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 100.0089 9.6700 850.00 INE005A11796 ICICI FEB 2001 -- 22-Aug-20 48.8725 0.0000 0.60 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.1500 9.4262 0.80 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 1.00 INE005A11911 ICICI JUNE 2001 -- 24-Apr-22 41.7975 0.0000 0.40 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9708 8.9600 40.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.1927 8.9750 10.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 101.6500 10.2636 60.00 INE005A11960 ICICI JULY 2001 -- 28-Aug-22 40.4725 0.0000 0.10 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0233 8.9700 5.00 INE005A11AC6 ICICI AUG-01 -- 27-Sep-22 40.1625 0.0000 0.00 INE005A11AI3 ICICI SEPT 2001 -- 12-Nov-22 39.6875 0.0000 0.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3766 - 235.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3766 - 3.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.7954 - 250.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.4500 - 25.00 INE005A11AO1 ICICI NOV 2001 -- 24-Dec-22 39.2625 0.0000 0.00 INE005A11BF7 ICICI FEB 2002 -- 27-Mar-23 38.3400 0.0000 0.10 INE005A11531 ICICI MAY 1999 -- 16-Apr-23 38.1440 0.0000 0.20 INE005A11382 ICICI DEC 1998 -- 11-Jun-23 37.6000 0.0000 0.40 INE005A11BK7 ICICI MAR 2002 -- 23-Jul-23 37.2000 0.0000 0.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.9500 9.5945 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2500 9.1636 40.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 2.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 99.8897 - 250.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9721 5.00 FIMMDA ====== INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 99.6028 9.1500 150.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.1492 10.6000 35.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.3800 9.9116 70.00 INE033L07116 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 09-Dec-13 110.9758 9.4463 5.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.8062 8.9700 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0500 7.8380 2.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6371 9.2500 250.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 100.3199 8.8500 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5866 9.2500 350.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.5844 9.2500 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.0530 7.6500 30.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.6080 8.8000 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.0155 8.9299 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.1300 8.9046 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.9000 8.8500 1.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.2500 11.9800 0.30 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.2500 11.9900 0.30 INE660A07IY3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 01-Oct-14 99.9141 9.8500 500.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.6146 9.4204 150.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 100.2200 8.2752 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8684 8.8800 100.00 INE033L07082 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-14 112.7381 9.8350 5.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9661 8.9100 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.1558 8.9500 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2159 8.9200 350.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.9429 8.8400 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0850 8.9400 200.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.8806 8.8800 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.0048 8.9500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9552 8.9450 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.2025 8.8800 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.1881 8.8800 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 98.9000 10.8000 0.30 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2041 9.4200 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2292 9.4100 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7363 8.8400 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.7974 8.8900 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8480 8.9500 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2000 9.3098 1.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.1000 8.8300 3.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7079 8.9000 600.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.6500 8.8500 1.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.3262 9.2000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9887 8.9700 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0283 8.9600 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7862 9.3250 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8687 9.3100 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8700 9.2500 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7086 8.9700 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8400 8.9309 3.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.6084 9.4405 750.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.4100 9.1439 35.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.0000 9.9793 350.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2600 1.00 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 60.7500 9.0000 1.20 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1348 8.9400 300.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1700 8.7400 100.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.7192 9.6000 1400.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 100.0089 9.6766 850.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.1500 9.0772 4.60 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.3867 9.2600 550.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.3431 9.8100 100.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED ) 4.00% 03-Sep-21 103.5000 10.7000 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.5143 7.1900 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.0800 8.9476 40.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.1600 8.9300 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5000 8.9300 20.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.2700 9.3200 100.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 101.6500 9.9200 60.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.1070 9.1631 500.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.6500 9.1818 1.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.0000 9.9346 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3766 8.9500 253.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.3202 8.9600 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0200 8.9200 650.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.1700 9.2780 299.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2500 9.0000 52.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 8.8300 132.50 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0000 8.8300 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 99.8897 9.0000 700.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2400 9.2100 1.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 100.3000 9.9257 6.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.3123 9.3700 350.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.0000 9.3939 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6100 10.8500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0500 10.8500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India