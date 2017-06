Jan 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2690.00 NSE 31896.60 FIMMDA 45977.70 ============= TOTAL 80564.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 99.8424 9.1000 100.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 105.8839 0.0000 250.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6117 9.7500 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.8360 9.3200 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.0507 9.2700 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.9500 8.6100 9.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.9900 9.0000 2.00 INE341E11037 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.64% 03-Mar-20 54.8753 8.7300 135.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3400 0.2600 41.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.2500 0.9200 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0444 9.1600 500.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0500 12.4600 2.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.8567 9.2500 50.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.2000 10.9600 5.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.8985 9.2500 500.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 100.6100 9.3500 50.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.9000 84.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD - 20-Dec-22 100.3520 9.1800 250.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 100.4900 9.0200 200.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.5700 8.9100 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA - 28-Dec-22 100.6099 8.8000 50.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0300 9.0000 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3824 8.8600 50.00 NSE === INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.9433 8.9578 100.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.9901 9.1074 150.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 100.0067 9.1949 250.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 115.9484 9.2179 900.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.7152 9.3944 50.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1396 8.7911 250.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.4984 9.3162 100.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.0609 9.3150 100.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.6614 8.7282 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9522 8.8400 850.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0008 8.8000 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 100.0105 9.3300 1150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0150 - 950.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.0000 - 40.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0925 8.7500 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1735 8.7225 500.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.9978 9.4957 190.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.2599 8.8236 250.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0328 9.5606 500.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.8430 9.3200 200.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 81.2712 9.7199 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8024 9.2500 100.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.4360 0.0000 350.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 97.8213 9.3100 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.4985 9.4295 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4496 9.3500 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.8527 9.3500 750.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.9110 9.3500 4700.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.6792 9.3100 2000.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.2827 9.2400 150.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.2447 - 400.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.6913 9.2500 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.4174 8.8100 300.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-I 9.30% 13-Sep-16 100.4100 9.0800 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-16 99.9833 8.8300 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 101.5702 9.2400 665.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.9184 9.2558 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.9251 9.3128 1300.00 INE043D07872 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 14-Mar-17 100.1677 9.2193 2500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 101.2737 9.3000 2250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.4543 9.2555 200.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.7655 8.8000 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9793 8.8200 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4497 8.8450 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4759 8.8200 400.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8021 9.3200 300.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.0142 8.7700 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1813 8.8400 102.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3900 0.0000 50.00 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 61.5800 0.0000 2.30 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0089 8.8300 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9953 8.8350 50.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 100.1559 8.9000 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 99.9500 11.4103 50.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 101.6335 8.8450 100.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 101.6288 8.8450 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.1123 9.5500 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.8801 9.2200 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.7553 8.8350 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.8555 8.8700 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.9048 9.2175 450.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.2773 9.2100 100.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 103.0000 10.0359 5.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.8760 8.8350 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.1200 9.0224 28.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5500 9.4058 80.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.3000 11.0009 10.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.5518 - 50.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.2000 - 5.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0173 - 602.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2577 - 550.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 100.5000 - 80.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 - 168.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 100.1500 - 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.3200 - 168.00 INE691A09185 UCO BANK 9.00% 28-Dec-22 100.0000 - 600.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 - 600.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED SR-21 9.15% 31-Dec-22 100.0000 - 250.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 100.7800 8.8758 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5400 0.0000 7.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1000 9.1829 7.50 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 102.0500 0.0000 15.00 INE523E08NH8 - -- - 99.9800 - 110.00 INE040A08336 - -- - 100.0000 - 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6600 0.0000 10.00 FIMMDA ====== INE144H07CM1 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 28-Jan-13 105.7031 11.5000 55.00 INE657K07106 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 12.50% 29-Jan-13 100.0757 10.7600 50.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.9433 8.8000 100.00 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 99.8424 8.8000 100.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.9901 8.8000 150.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 100.0067 8.9000 250.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.4174 8.9000 10.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.2303 9.4000 150.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 115.9484 9.0000 900.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 105.8839 9.0000 250.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.7152 9.3000 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.5440 9.2100 30.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1396 8.7500 250.00 INE296A07534 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-13 91.9927 9.4800 10.00 INE774D07HK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-Dec-13 91.7912 9.7400 1.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.4984 9.3000 100.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.0609 9.3000 100.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.5328 9.1700 1.00 INE916D073T9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 17-Feb-14 90.1016 9.7000 1.00 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0000 10.0000 52.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.6614 8.7200 50.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 100.9689 9.2900 5.00 INE909H07768 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Jun-14 87.3031 10.0000 150.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 16-Jun-14 101.1128 8.7700 14.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.5160 9.3300 10.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8300 9.0900 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9522 8.8400 850.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0008 8.8000 250.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6117 9.7500 100.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 100.0105 9.3300 1200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0150 8.8800 700.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0676 8.8500 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.0000 9.0500 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0925 8.7500 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.8360 9.3300 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1735 8.7500 500.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.9978 8.7500 190.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.2599 8.8500 250.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0328 8.5000 500.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.8430 9.3200 200.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 81.2712 9.7200 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8024 9.2500 100.00 INE040A08161 HDFC BANK LIMITED 7.75% 20-Apr-15 97.4200 9.0500 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.1817 8.7300 2.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.4360 9.3500 350.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.4985 9.3500 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4496 9.3500 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.8986 8.9100 2.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.8527 9.3500 500.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.9110 9.3500 2350.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.2827 9.2400 150.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.0000 9.0000 1500.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.2447 8.9500 400.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 101.0913 8.8200 50.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 100.0000 8.9500 2000.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 100.0000 8.8800 1900.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.6913 9.2500 150.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.4174 8.8100 300.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED 9.30% 13-Sep-16 100.4100 9.0800 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.9833 8.8300 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 101.5702 9.2400 400.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.9184 9.2500 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9700 49.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.9251 9.3200 650.00 INE043D07872 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 14-Mar-17 100.1677 8.4500 2500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2737 9.3000 1250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.7655 8.8000 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.0507 9.2600 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9793 8.8200 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8334 8.8600 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4683 8.8400 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4759 8.8200 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8021 9.3200 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.0142 8.7700 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1813 8.8400 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3900 9.1500 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0089 8.8300 100.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7200 22.20 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 100.0000 11.1000 57.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9953 8.8300 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.5000 8.9100 20.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 97.1000 7.3500 10.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 100.1559 8.9000 50.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.0000 7.4700 15.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0188 9.3000 10.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 99.9500 9.8000 50.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 101.6335 8.8500 100.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 101.6288 8.8500 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0142 9.1500 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9958 9.1600 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.1123 9.5500 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8814 7.2500 28.20 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.5800 9.7800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.8800 9.2200 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.7239 8.8400 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.7553 8.8400 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.8555 8.8700 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7923 8.8800 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.9829 9.2100 600.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.9833 9.2100 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.2773 9.2100 100.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 103.0000 9.6900 10.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.8760 8.8400 50.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.1574 8.8300 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.8567 9.1500 250.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.3000 10.9900 10.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.9700 9.7600 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.5518 9.1500 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0820 8.8400 859.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0506 8.8500 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.8985 9.1500 500.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2908 8.8800 500.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1492 8.9000 250.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 100.1500 9.6800 100.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 100.0000 9.8900 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.3520 9.1400 250.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 100.7300 9.1500 225.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.0000 9.2000 152.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.5700 9.1100 50.00 INE691A09185 UCO BANK 9.00% 28-Dec-22 100.0000 8.9900 600.00 INE691A09185 UCO BANK 9.00% 28-Dec-22 100.0000 8.9900 500.00 INE457A09199 BANK OF MAHARASHTRA 9.00% 31-Dec-22 100.0000 8.9900 4000.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 8.9900 3400.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 8.9900 1700.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.0000 9.1400 550.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.0000 9.1500 300.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 100.7800 8.8700 1.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.8980 8.8500 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5400 9.1400 7.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3000 9.1000 6.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.6500 9.0200 59.00 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 102.0500 9.8100 10.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA I 8.85% 19-Oct-27 99.6559 8.8800 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0259 8.9800 1050.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% - 100.8000 9.2500 250.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET - 100.2448 11.1700 10.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0500 12.4900 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.3000 12.8200 2.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA -- 28-Dec-22 100.6099 8.8000 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.2800 920.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3824 8.8500 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7000 10.9100 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6500 10.9100 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4200 10.8700 44.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.5000 10.8500 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5100 10.8700 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3500 10.8000 1.00