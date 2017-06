Jan 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2899.20 NSE 31421.40 FIMMDA 32385.00 ============= TOTAL 66705.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.2902 0.0000 500 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 31-Dec-22 100.0000 9.1500 400 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.1940 9.1300 350 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 89.5019 3.3400 250 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.1508 9.7400 250 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3800 8.8500 200 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.3212 8.8800 110 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.9810 9.3600 100 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION6.70% 8-Mar-20 95.6300 7.5000 100 INE660A07JB9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.70% 15-Oct-14 99.8452 9.7500 100 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.9489 9.2500 100 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.8300 8.8800 85 INE090A08SN3 ICICI BANK 31-Dec-22 100.2000 9.1200 80 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1824 8.7400 50 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.2317 8.7600 50 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6115 9.7500 50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4500 11.0800 44 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION8.00% 23-Feb-22 105.5814 7.1400 28.2 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION8.19% 27-Apr-19 97.6500 8.6800 10 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.6000 9.1500 10 INE261F09EW8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 0.00% 1-Jan-19 62.7000 0.0000 9 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 9-Dec-19 100.0000 9.0000 5 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.0000 8.9500 5 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.7600 9.2400 4 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.9800 8.8000 3 INE760I08027 MEGHALAYA STATE ELECTRICITY BOARD 9.95% 17-Oct-17 102.5000 9.2800 2 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 13.4800 1 INE414G07159 Muthoot Finance Limited 13.00% 12-Jan-17 102.9841 12.0200 1 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 4-Nov-20 101.3500 8.9900 1 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.2500 11.0900 0.5 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 7-Dec-21 100.0500 12.4900 0.5 NSE === INE115A07536 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Apr-13 99.9856 9.4131 200.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.9513 9.4073 50.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.2744 9.2294 700.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 99.3224 9.4229 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1824 8.7405 250.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.2123 8.6302 150.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.0530 7.6499 1.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.2296 8.8840 100.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.7790 8.9000 100.00 INE909H07768 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Jun-14 87.3259 10.0000 250.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1579 9.2100 610.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9993 8.8100 700.00 INE660A07JB9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.70% 15-Oct-14 99.8452 9.7500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1117 8.7300 1000.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8237 9.2500 300.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3531 - 1250.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.7116 9.3300 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1344 - 1100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3890 8.8100 100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.4144 8.8300 200.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.0800 - 2.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.7835 9.2171 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.7835 9.2171 250.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.1758 8.7689 25.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 97.9437 9.2299 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 97.8957 9.2500 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6721 9.2500 1650.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6721 9.2500 1550.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.9528 8.7500 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.6049 8.8328 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9003 9.2299 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9003 9.2299 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0132 8.8200 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.9200 9.2500 100.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0469 9.0588 200.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.3228 9.2135 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0517 8.8000 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5416 8.8200 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5868 8.7900 650.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2011 9.2200 750.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2011 9.2200 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2941 8.8100 400.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0332 8.8200 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6333 8.9977 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6333 8.9977 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.8456 8.8000 300.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 100.8410 8.8550 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.2620 8.8000 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.9856 8.8350 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.6284 8.8800 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.7151 8.8033 250.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9941 8.8350 230.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 96.4200 10.9341 2.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0709 8.8200 150.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.5500 9.0849 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.7881 8.8600 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.8594 9.7200 150.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.6950 9.2299 750.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.6950 9.2299 750.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.9959 8.8350 150.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 103.2321 0.0000 2000.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.2008 8.8365 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.2509 9.1599 550.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.9982 9.2025 700.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.0000 9.6589 230.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.7000 0.0000 2.50 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8861 8.8200 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.9000 8.6105 3.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.0000 9.0454 17.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.1881 8.8250 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4170 8.8000 200.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0024 8.8350 200.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 101.3000 9.7484 44.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.0800 9.5158 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.5500 - 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2104 - 400.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2104 - 9.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.3212 - 750.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.3212 - 60.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 -- 05-Dec-22 39.5000 0.0000 2.50 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.7215 - 50.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.3901 - 500.00 INE871D07MU0 INFRASTRUCTURE LEASING 9.40% 19-Dec-22 100.0000 - 200.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.8500 - 65.00 INE691A09185 UCO BANK 9.00% 28-Dec-22 100.0000 - 2900.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 - 700.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.0000 650.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.1104 8.8200 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.1121 8.8200 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.2400 9.5516 650.00 INE428A09117 ALLAHABAD BANK RESET 18-Dec-24 98.2000 0.0000 150.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.1223 8.8200 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4500 9.1380 10.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.1317 8.8200 50.00 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 102.1800 0.0000 5.90 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 27.9319 9.8657 80.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.1402 8.8200 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.1402 8.8200 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET - 99.9320 8.5572 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.5800 9.9011 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2515 10.1785 832.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 - 3.00 FIMMDA ====== INE115A07536 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Apr-13 99.9856 9.1000 200.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.9513 9.1000 50.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.2770 9.0000 450.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.2744 9.0000 250.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.3993 9.2600 1.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 99.3224 9.2000 500.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.2711 9.4000 250.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 100.0700 9.3000 450.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1824 8.7000 550.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.4000 8.5200 12.80 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.2123 8.6500 150.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.2000 8.4400 7.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.2902 8.8500 500.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.2296 8.8800 100.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.7790 8.9000 100.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.9810 9.3600 100.00 INE909H07768 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Jun-14 87.3259 10.0000 250.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1579 9.2100 610.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9122 8.9300 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.2500 12.2400 200.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.1508 9.7400 250.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.6447 9.7500 700.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9993 8.8200 700.00 INE660A07JB9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.70% 15-Oct-14 99.8452 9.7500 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1117 8.7300 1000.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6115 9.7500 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8237 9.2500 500.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.6095 8.7000 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3531 9.2500 800.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3543 9.2500 500.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.7116 9.3300 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1344 8.8300 1000.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1011 8.8300 100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.4144 8.8300 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3890 8.8100 100.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 101.2507 8.7800 150.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.1758 8.7800 25.00 INE040A08161 HDFC BANK LIMITED 7.75% 20-Apr-15 97.6228 8.9500 100.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 97.9437 9.2300 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 97.8957 9.2500 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6721 9.2500 150.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.6950 9.2300 150.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.7993 9.2700 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 98.5000 11.3300 20.40 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.9528 8.7500 50.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 13.7400 1.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK -- 24-Dec-15 100.0000 9.0000 750.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.6049 8.8400 250.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.3477 8.7500 50.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 01-Jul-16 100.0100 10.2500 500.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED 9.30% 13-Sep-16 100.5000 9.0300 100.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED 9.30% 13-Sep-16 100.4900 9.0500 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.2317 8.7500 100.00 INE895D07214 TATA SONS LIMITED 8.85% 30-Oct-16 100.1242 8.8500 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.9489 9.2400 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.2000 12.9200 1.00 INE043D07724 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 14-Feb-17 100.0469 8.5500 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.8624 8.9000 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.6987 9.0200 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.4400 9.1600 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0517 8.8000 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5427 8.8200 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5416 8.8200 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6242 8.7900 650.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2011 9.2200 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.6507 8.7700 550.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2941 8.8100 400.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.2416 8.7700 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.9960 8.8300 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6333 9.0500 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6200 9.0100 100.00 INE199G07032 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED -- 17-Dec-17 100.3020 9.2200 500.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.8456 8.8000 300.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 100.8410 8.8500 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.2620 8.8000 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.9856 8.8300 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0082 8.8300 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.7890 8.8400 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6480 8.8300 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.7151 8.8100 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9941 8.8300 130.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9947 8.8300 100.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.4080 9.3500 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.5878 8.8900 222.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 95.6300 7.6300 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0168 8.8300 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.9888 8.8400 73.80 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3500 8.9900 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.7600 9.2400 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.1940 9.1300 350.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.7881 8.8600 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.8594 9.7200 150.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.9959 8.8400 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0263 8.8300 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 106.5749 7.1900 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.2008 8.8400 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5814 7.1500 28.20 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 89.6434 9.7600 300.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.2509 9.1600 550.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.9800 8.8000 8.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.1000 10.7100 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2643 9.1600 700.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.0000 9.2700 230.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8861 8.8200 50.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 100.6869 10.0700 500.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.0000 9.1900 17.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.1881 8.8300 450.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4170 8.8000 200.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0024 8.8300 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.1630 8.8100 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 100.9000 9.7700 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.6000 9.1500 77.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2266 8.8200 700.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.1500 8.8300 9.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.3212 8.8700 750.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2000 8.8900 240.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.7215 8.8100 50.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.9152 8.7800 50.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.3901 9.1600 500.00 INE871D07MU0 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI -- 19-Dec-22 100.0000 9.3900 200.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.0000 8.9500 75.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD -- 21-Dec-22 100.0000 9.7900 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.6800 9.2000 15.00 INE691A09185 UCO BANK 9.00% 28-Dec-22 100.0000 8.9900 500.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA -- 28-Dec-22 100.0000 8.9000 200.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 9.0000 1000.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 9.0000 500.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED -- 31-Dec-22 100.0000 9.1500 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED -- 31-Dec-22 100.6000 9.0500 150.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 31-Dec-22 100.0292 8.9300 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED -- 31-Dec-22 100.2000 9.1100 80.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.1104 8.8200 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.1121 8.8200 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.2200 9.6300 55.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.8974 8.8500 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.1223 8.8200 50.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 32.0000 9.1500 30.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 101.7636 9.0500 200.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.1317 8.8200 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.1500 7.4700 1.10 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 102.1800 9.8000 1.40 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0592 8.8300 63.80 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0500 12.4900 3.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.4900 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.4500 9.9100 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.5894 8.8300 200.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2515 9.8400 42.00 INE081A08173 TATA IRON 