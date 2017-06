Jan 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3555.40 NSE 16425.20 FIMMDA 26743.50 ============= TOTAL 46724.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.2630 9.2100 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1000 8.7900 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.9500 8.6300 0.60 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.9653 9.0000 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2192 9.1300 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.0700 10.4300 2000.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.4300 9.1600 25.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.1000 8.7900 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3401 8.8000 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9500 8.9500 2.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.7355 8.7900 750.00 INE514E08CB3 EXIM BANK - 31-Dec-22 100.8999 8.8200 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED - 31-Dec-22 100.9228 9.0100 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.7269 9.1400 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.0000 7.4900 1.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.3000 8.8100 13.80 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET - 100.0500 12.8600 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.4 BD PERPE 9.40% 31-Dec-99 100.8200 9.3200 1.00 NSE === INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9800 9.3976 100.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 116.0583 9.2224 500.00 INE136E07KZ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 27-Sep-13 122.0400 3.3032 1.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.1654 8.6773 250.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.9455 8.6500 800.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6859 9.2000 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.6997 9.1400 120.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.9658 8.6500 100.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.0741 9.2000 450.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1689 9.2000 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1092 8.7300 350.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3498 - 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1654 - 250.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 100.8978 8.7000 50.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 96.9500 9.5355 7.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9346 8.9550 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.7096 9.3000 140.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0715 9.7154 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6721 9.2500 500.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.6024 9.2450 50.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.2902 - 100.00 INE005A09AX6 ICICI PDDMY102 28-May-16 72.6201 0.0000 30.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 118.3263 9.2199 250.00 INE005A09AV0 ICICI PDDMY102 27-Jun-16 72.0589 0.0000 31.00 INE005A09AY4 ICICI PDDMY102 05-Jul-16 71.9099 0.0000 62.20 INE005A09AU2 ICICI PDDMY102 28-Jul-16 71.4834 0.0000 25.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.8938 8.7737 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7562 8.7638 50.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 100.3428 9.0152 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1358 8.7800 150.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1358 8.7800 50.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.0000 10.6958 20.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 101.5502 9.1712 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5570 9.2200 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1217 8.7800 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1217 8.7800 4.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 100.9871 9.1900 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.0021 9.1900 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1679 9.2200 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.0291 9.1900 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.3108 9.1900 550.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3675 8.7900 750.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1826 8.7800 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1826 8.7800 50.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 100.0440 - 1500.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 103.1500 90.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.2827 8.7950 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.7637 8.8500 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 10.40 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 102.5995 8.7950 50.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.9600 0.0000 2.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.2100 10.7541 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 1.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 103.0400 8.8428 4.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.1060 9.5500 100.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.7500 9.5111 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3748 9.1400 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.4300 9.1573 25.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.7553 8.8350 3.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.0000 9.6674 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.8555 8.8700 2.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3258 9.1500 200.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 102.8300 9.7146 100.00 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.80% 16-Aug-22 99.6000 9.8482 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 9.2738 216.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.3782 8.7950 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2565 8.7950 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 99.9000 0.0000 8.50 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3370 - 1100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4500 - 300.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.4500 - 50.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.8502 - 100.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.4538 - 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.9100 - 150.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 - 700.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9900 - 35.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.0000 - 2000.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.2033 8.8000 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.9000 9.4561 19.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 97.3800 8.9101 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2000 7.4710 1.10 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.3044 8.8200 350.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 28.9445 9.5856 3.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 - 250.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.0118 8.8325 300.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.6000 9.9074 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.1600 0.0000 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8100 9.1031 30.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3000 - 16.00 FIMMDA ====== INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 15-Feb-13 100.0942 8.4000 1000.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9800 9.0000 100.00 INE976I07807 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 30-Jun-13 100.2620 9.2000 150.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.0585 9.5100 200.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.5386 9.0500 250.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 120.1126 9.3000 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1570 8.7000 100.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1570 8.7000 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.1240 7.7700 340.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.9455 8.6500 800.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.6859 9.2000 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.6997 9.1400 250.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.6252 8.7500 250.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.9658 8.6500 100.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.9854 9.3500 100.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.0741 9.2000 450.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1689 9.2000 760.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1092 8.7300 350.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3498 9.2500 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1654 8.7900 500.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 100.8978 8.7000 50.00 INE660A07HV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-15 80.8502 9.6000 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0600 8.9000 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.7500 9.2800 230.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0715 9.2500 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.6024 9.2400 50.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 100.3710 10.7000 200.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0000 9.4000 150.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.2902 8.9300 100.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 100.0000 8.7600 1000.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 118.3263 9.2200 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.8938 8.7800 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7562 8.7700 50.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 100.3900 9.0000 600.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1848 8.7600 150.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1358 8.7800 100.00 INE895D07214 TATA SONS LIMITED 8.85% 30-Oct-16 100.1000 8.8800 440.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.2962 10.6200 20.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.2000 12.9200 1.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 101.5502 8.8300 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5570 9.2300 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.2630 9.2000 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0000 8.8200 204.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1000 102.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 100.9871 9.1900 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.0021 9.1900 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1679 9.2200 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.0291 9.1900 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.3481 9.1800 302.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2011 9.2200 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3675 8.7900 772.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1826 8.7800 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.2416 8.7600 50.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 100.0440 8.9300 1500.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.0200 9.9800 500.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 101.2500 11.0800 40.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.2827 8.7900 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.1816 8.7900 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.7637 8.8500 100.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.3000 9.0500 40.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 102.5995 8.7900 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.1882 8.7700 1.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 95.8500 9.0000 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.7200 8.7800 40.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2192 9.1200 50.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 100.4300 9.0000 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0269 8.8200 50.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 103.0400 8.8400 8.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.8261 8.8100 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.1060 9.5500 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3748 9.1400 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4000 8.9000 2.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.0000 9.1100 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.0000 9.1100 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9490 8.8500 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1500 8.8300 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.0920 9.1900 550.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3258 9.1500 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.9500 8.8100 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.2500 9.1500 37.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.3782 8.8000 150.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2565 8.8000 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8800 517.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.6000 9.1400 11.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3695 8.8000 1301.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3401 8.8000 135.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.0500 9.5300 8.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4500 8.8500 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4150 8.8600 50.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.4500 9.6200 50.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.8502 8.7900 100.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.4538 9.1500 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.0100 7.1900 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4245 9.1200 200.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.0000 9.7900 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.9500 9.8000 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9500 9.1600 2.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.0000 9.1500 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6400 9.1000 1.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.7355 8.7800 500.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6838 8.7900 400.00 INE457A09199 BANK OF MAHARASHTRA 9.00% 31-Dec-22 100.0000 8.9900 1000.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 9.0000 500.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9900 8.7900 285.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.9228 9.0000 150.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.4050 9.0800 80.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.7269 9.1300 1000.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.6985 9.1300 550.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.2033 8.8000 50.00 INE428A09117 ALLAHABAD BANK RESET 18-Dec-24 98.4312 8.8800 150.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.9600 11.5300 40.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.9500 8.8400 50.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 103.3512 8.8400 200.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.8000 11.0200 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.6500 9.2100 150.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.3845 8.8100 250.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.3044 8.8200 100.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0000 9.8800 25.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0302 8.9800 350.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8200 9.2500 31.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.2500 12.4900 0.50 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.0200 9.4000 250.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% - 100.3000 9.2400 4.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.4142 8.8100 43.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.0118 8.8300 350.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 99.0000 10.0000 12.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 105.7973 8.8100 150.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.9430 10.1900 20.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 99.0000 10.0000 12.50 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 01-Jan-70 97.6000 9.0000 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.1600 10.8400 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.0000 10.7700 1.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 99.6436 12.7500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com