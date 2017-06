Jan 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2197.30 NSE 11666.50 FIMMDA 26232.90 ============= TOTAL 40096.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07347 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 13-Jan-13 99.6452 82.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.5000 9.9700 0.30 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.9920 12.0100 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.5750 8.1400 11.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 60.2500 8.7100 22.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.4138 8.7500 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.3000 8.5500 1.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 99.9800 9.0000 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.4528 8.7600 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.5667 8.7000 7.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.7500 10.8700 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.5007 8.7600 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.5000 12.2400 2.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.1000 11.0300 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 102.5800 8.7300 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4800 9.0400 4.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.0024 9.2300 200.00 INE669H09160 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION - 01-Nov-22 100.9500 9.6400 2.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.9500 8.9400 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6000 8.6100 1.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.0441 9.2400 500.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9500 8.8800 3.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-22 101.9000 8.7000 1.00 INE514E08CB3 EXIM BANK - 31-Dec-22 100.9965 8.7700 900.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.9182 9.1000 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.0580 7.2700 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.6500 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 9.2700 100.00 NSE === INE144H07CJ7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 24-Jan-13 115.2690 11.5144 20.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.9809 8.6217 350.00 INE521E07AL3 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Mar-13 118.6100 0.0000 11.00 INE521E07AJ7 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Mar-13 115.0400 0.0000 2.50 INE521E07AQ2 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 15-Mar-13 121.0600 0.0000 25.00 INE521E07AT6 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 17-Mar-13 143.5500 0.0000 50.00 INE521E07AU4 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 17-Mar-13 120.7300 0.0000 10.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0447 8.8433 150.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 116.0583 9.2224 600.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1353 9.1500 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0132 8.8000 250.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5949 9.2134 200.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.0800 - 4.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3274 8.7845 400.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6693 9.2500 250.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.0000 - 200.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0000 10.6425 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6266 9.2200 250.00 INE043D07864 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 15-Jan-17 100.0092 9.3301 2500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6059 8.7732 200.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 103.5054 8.9000 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8332 9.0245 150.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.3228 9.2135 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1034 8.7850 100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4380 8.9353 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6303 8.7950 200.00 INE001A07JD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 23-Aug-17 100.7549 9.2100 50.00 INE001A07JD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 23-Aug-17 100.7549 9.2100 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1679 9.2200 12.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.0845 8.7500 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4045 8.7800 500.00 INE217K07042 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 10.00% 03-Jun-18 100.0000 - 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9380 8.8100 100.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.3073 9.3700 100.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 96.5000 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.4000 0.0000 15.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.4510 9.1277 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.7553 8.8350 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2999 8.8000 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.5138 9.1200 1050.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.5138 9.1200 56.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 99.2500 10.5066 5.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.3900 8.9795 25.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.3705 8.9650 25.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.6712 8.7600 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5634 - 550.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.1800 - 8.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6399 - 1100.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.6500 - 10.00 INE894F07667 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.00% 31-Dec-22 99.9800 - 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.0000 200.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.0200 11.5191 40.00 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 123.1000 8.4125 3.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 34.6500 7.8342 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.5900 9.9086 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.7500 9.8801 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2400 10.1794 42.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0000 9.0861 33.00 FIMMDA ====== INE001A07EZ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 01-Feb-13 99.8725 9.0300 50.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.9809 8.5000 350.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 28-Feb-13 99.9905 9.1200 50.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0447 8.5500 150.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 116.0583 9.0000 600.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.1440 7.7500 170.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1353 9.1500 200.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.0677 9.2000 75.00 INE676N07043 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 10.60% 30-Jun-14 99.9881 11.0400 750.00 INE676N07035 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 10.60% 30-Jun-14 99.9841 11.0400 600.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.2521 12.2500 200.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 13-Oct-14 99.6828 9.9000 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0132 8.8000 250.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5950 8.7000 1200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1443 8.8000 50.00 INE860H07300 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 100.1440 9.9000 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3274 8.8000 400.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.7096 9.3000 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6693 9.2500 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.5000 10.0600 0.30 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0000 9.4100 500.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.0000 8.9300 200.00 INE005A09AX6 ICICI PDDMY102 - 28-May-16 73.8836 9.3500 15.00 INE283O07020 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 01-Jun-16 100.0000 11.9000 1000.00 INE005A09AV0 ICICI PDDMY102 - 27-Jun-16 73.3428 9.3500 15.50 INE005A09AY4 ICICI PDDMY102 - 05-Jul-16 73.1992 9.3500 31.10 INE005A09AU2 ICICI PDDMY102 - 28-Jul-16 72.7881 9.3500 12.50 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0000 12.4900 250.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0000 12.4900 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6266 9.2200 250.00 INE043D07864 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 15-Jan-17 100.0092 9.3300 2500.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 99.7339 9.2500 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6733 8.7500 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5722 8.7900 100.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 103.5054 8.9000 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8332 8.8000 150.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.3000 11.1600 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.4400 9.1600 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1034 8.7800 100.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.9252 10.2500 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4380 8.7800 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6303 8.8000 200.00 INE001A07JD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 23-Aug-17 100.7549 9.2100 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.2400 9.2000 12.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.0845 8.7500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.4700 9.1500 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4045 8.7800 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0000 8.8900 10.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.7500 9.0000 5.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 100.0179 8.9500 500.00 INE217K07042 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 10.00% 03-Jan-18 100.0000 10.2400 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 3.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.1369 8.8000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9380 8.8100 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 60.4250 8.6500 22.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 100.7958 10.1500 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.1652 8.8000 150.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.3073 9.3700 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.5878 8.8900 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0369 8.8000 22.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 95.6500 7.6300 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.1780 8.8000 150.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.4200 8.9400 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.2500 8.7500 3.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.6667 8.6700 7.50 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.7500 8.7000 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.9300 8.7900 4.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.3500 10.4700 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.5007 8.7500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.5611 9.1100 400.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.0900 8.7800 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3313 8.8000 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 8.8000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.5767 9.1100 1150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.9600 9.2100 12.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.5500 9.1000 4.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.6000 9.0900 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.4800 8.7900 25.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5500 8.7800 108.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.0024 9.1100 200.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.1000 9.7300 4.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.1000 9.7300 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4983 8.7700 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4994 8.7700 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.0441 9.1100 500.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0900 8.9100 1150.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1050 8.9100 878.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.6500 9.5800 10.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.0898 8.7500 100.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.3087 9.1500 500.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.0000 9.3000 250.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.8972 8.7500 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.1596 8.7600 950.00 INE457A09199 BANK OF MAHARASHTRA 9.00% 31-Dec-22 100.0000 8.9900 500.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.0303 8.7800 100.00 INE148I07191 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 31-Dec-22 100.0675 9.9900 51.00 INE894F07667 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.00% 31-Dec-22 98.6300 10.2200 10.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.8540 9.1100 550.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.0000 9.2400 450.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.9100 8.8500 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.0200 11.5200 40.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.2701 8.8000 100.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 102.1372 9.0000 250.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.2858 8.8000 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.1300 7.3800 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0700 7.4100 15.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 99.0137 10.0000 12.50 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET - 99.7100 9.0900 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - 100.0000 12.7200 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.4900 0.50 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.6700 9.8900 4.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.4700 9.9100 7.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.5000 9.9000 1.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 99.0137 10.0000 12.50 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 100.1300 7.3900 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.2138 8.7700 50.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 99.0137 10.0000 12.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.8700 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.0000 10.8500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2400 9.8400 42.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7100 9.3200 150.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.1300 9.2500 101.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0000 12.1500 83.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India