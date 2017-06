Jan 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5009.50 NSE 12741.40 FIMMDA 26553.80 ============= TOTAL 44304.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE587B07TB1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.60% 12-Jun-13 100.2352 8.7600 500.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 106.0754 0.0000 1000.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.6190 9.3500 250.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.9218 8.5800 250.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.8445 8.5800 150.00 INE916DA7055 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.67% 10-Apr-14 100.0132 9.5800 180.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.7303 9.3800 500.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.6485 9.1900 400.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.8000 8.2900 4.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.7063 9.6000 1000.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 97.1700 9.8400 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.4566 9.0900 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 101.0766 9.8200 200.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 102.0000 12.1200 1.50 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.2000 10.4000 455.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 100.7500 8.6400 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.6500 17.00 NSE === INE020B07FE6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 19-Feb-13 99.8599 8.4941 450.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.8469 8.6450 250.00 INE121A07EO6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.64% 15-May-13 100.3608 8.9835 100.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2229 9.2942 50.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.6231 8.5163 250.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.8445 8.5800 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.5019 8.8079 250.00 INE958G07676 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 28-Jun-14 100.0000 12.3838 400.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0112 8.8000 350.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8050 9.2600 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.1803 8.6987 300.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.43% 20-Jan-15 100.3536 9.0857 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.1564 8.7201 500.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.0321 9.3000 50.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.8799 8.8981 100.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.4466 8.7712 150.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.2418 8.8000 250.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.7824 8.7500 100.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.8336 8.7500 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.2288 8.7400 300.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6149 8.8100 300.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0038 9.0675 350.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.4200 8.6222 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1733 8.7650 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6826 8.7625 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4241 9.1500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4321 8.7725 50.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 100.4219 9.5406 300.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 102.2364 9.1299 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.8043 8.7915 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 99.4676 8.7571 100.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.8300 10.9736 60.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.6300 0.0000 50.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 96.3000 0.0000 40.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0851 - 50.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.2000 8.9554 2.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 104.7503 9.1500 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.4383 8.7525 200.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 11.4050 50.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.83% 18-May-21 99.9800 9.8145 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2012 8.7900 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.6685 9.5800 450.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.4850 8.7525 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.4900 0.0000 205.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4000 8.7383 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4582 8.7750 238.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7649 9.0800 450.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.1000 0.0000 0.50 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 99.2500 10.5066 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.5000 8.7288 5.00 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.80% 16-Aug-22 99.4000 9.8813 1.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.2200 9.8241 30.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9300 8.7246 2.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3860 0.0000 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.1500 9.3453 2.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.0540 - 102.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5288 - 602.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6380 - 1683.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.8600 - 3.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9000 - 89.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.8500 - 30.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.0000 - 200.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 100.3629 - 310.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.6000 10.0950 0.90 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.3744 8.9191 50.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 34.6500 8.1865 3.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.8400 - 26.00 INE872A07RB3 - -- - 104.0370 - 19.00 INE572E09189 - -- - 100.6400 - 6.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.6733 8.7803 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.4000 9.0900 10.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 100.1000 0.0000 34.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7800 0.0000 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0000 9.0858 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.0800 - 3.00 FIMMDA ====== INE020B07FE6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 19-Feb-13 99.8333 8.5600 15.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.8469 8.3500 1100.00 INE121A07EO6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.64% 15-May-13 100.3608 9.4000 100.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 106.0754 8.7900 1000.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 101.0013 10.8200 10.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2229 9.1600 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.4598 9.1800 450.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6529 9.1300 150.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.6231 9.4000 250.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.6190 9.4000 250.00 INE587B07TB1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.60% 06-Dec-13 100.2352 9.2500 500.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.3958 8.4000 500.00 INE909H07362 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 23-Dec-13 91.3761 9.9000 10.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.9218 8.5800 250.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.8445 8.5800 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.5019 8.8000 250.00 INE916DA7055 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.67% 10-Apr-14 100.0132 9.7200 180.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.0000 8.8700 14.00 INE958G07676 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 28-Jun-14 100.0000 12.3600 400.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.4242 9.2800 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0112 8.8000 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0918 8.7400 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 22-Oct-14 99.8050 9.2600 1000.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5878 8.7000 100.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 100.3500 9.3600 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.1828 8.7200 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.1803 8.7200 50.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.43% 20-Jan-15 100.3536 8.7500 250.00 INE976I07CI2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Feb-15 108.3223 9.9200 10.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.1564 8.7300 500.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.0321 9.3000 50.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.8799 8.8300 100.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.7303 9.3800 500.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 100.0600 8.9000 500.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.4466 8.7800 150.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.2418 8.8000 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.2140 8.8100 150.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.7824 8.7500 200.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.8336 8.7500 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.2452 8.7400 200.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.2288 8.7400 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0000 8.6100 400.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6149 8.8100 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7500 8.7400 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0038 8.7900 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0055 8.7900 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.4200 8.6200 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1733 8.7700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1745 8.7600 50.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 101.7040 8.7000 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6744 8.7700 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6826 8.7600 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4241 9.1500 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.6485 9.1800 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.6498 9.1800 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.4958 9.1400 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 9.1700 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4314 8.7700 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.91% 15-Oct-17 100.4321 8.7700 50.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 100.4219 9.1500 300.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 102.2364 9.1300 150.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 99.8725 10.0100 350.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 99.9183 10.0100 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.8043 8.7900 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 99.4676 8.7700 100.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.8300 8.8500 60.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 104.2945 9.1500 50.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.7063 9.6000 500.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.3633 8.7600 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0851 8.7900 50.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.2000 9.4600 4.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 97.8000 9.7200 100.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 104.7503 9.1500 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.4383 8.7500 150.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.8100 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.1500 8.7800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.4566 9.0800 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2012 8.7900 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.6685 9.5800 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.6111 9.5900 150.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.7693 10.6500 85.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.4850 8.7500 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4000 8.7300 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4262 8.7800 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3627 8.7900 116.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7649 9.0800 400.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.6393 9.1000 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 103.1000 8.7400 5.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.5000 8.7300 5.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 101.0373 10.0100 670.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.4200 9.1100 20.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.8900 8.7100 3.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.5433 8.7500 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.1500 9.3500 2.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0488 9.8800 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.0540 9.0700 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.1700 9.0500 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5938 8.7600 402.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5623 8.7700 252.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.8320 8.7900 1223.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7036 8.8100 710.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.8600 9.5500 3.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.0000 9.7900 80.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9000 9.1600 63.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0483 8.9800 200.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.0000 9.1400 200.00 INE667A09177 SYNDICATE BANK 9.00% 31-Dec-22 100.0000 8.9900 120.00 INE148I07191 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 31-Dec-22 100.0860 9.9800 79.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.9801 9.0900 200.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.3465 9.7200 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.1150 9.5600 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.0000 11.5200 1.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 32.0710 9.1200 30.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.4323 8.8300 5.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.0000 8.7000 0.50 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 103.6552 8.8000 100.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.9900 8.7700 26.30 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.0300 11.8200 8.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.7150 9.2000 750.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.3744 8.8400 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.8400 8.8500 25.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.8400 8.8500 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.4900 1.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 102.0000 12.4800 1.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.6733 8.7800 50.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.3411 8.8000 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.4300 9.9300 1.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8900 1.50 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING 9.35% 17-Aug-35 100.6876 9.2600 150.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.1000 10.2900 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7800 10.9000 40.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.1500 10.3500 750.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 9.2600 300.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 9.2500 100.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 99.6250 12.7600 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0000 9.2200 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.9028 9.2500 850.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.0200 9.3900 503.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India