Jan 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3343.70 NSE 9326.50 FIMMDA 25307.90 ============= TOTAL 37978.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07BW7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-14 97.9100 8.8300 2.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.3000 8.7100 1.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9100 8.9900 1.00 INE752E07702 POWERGRID SR14K 6.10% 17-Jul-14 96.2300 8.8300 3.80 INE704I07DK2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 17-Sep-14 101.0000 0.0000 2.00 INE860H07318 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 100.2930 9.6800 50.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.6358 10.2500 550.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LTD - 08-May-15 100.1261 9.1000 750.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.0000 10.1900 1.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.7438 9.3700 500.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 2.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.5000 8.6000 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7000 8.7200 4.00 INE760I08027 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 9.95% 17-Oct-17 102.5000 9.2800 2.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA - 10-Jan-18 100.2131 8.6900 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 3.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.5339 8.7000 100.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 96.7000 9.0600 2.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 52.6723 8.4700 1.40 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.9366 8.6200 4.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.9500 0.0000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.8198 9.0100 200.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 101.2500 7.3600 16.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.1900 10.4100 262.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 107.0900 7.1100 5.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.1300 8.9000 1.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.8031 9.0700 300.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.0000 10.8200 6.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1700 8.8900 53.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.8604 9.1000 100.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.3806 8.6800 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4264 9.0200 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.0300 9.3000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.5000 7.4400 3.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 15-Nov-27 102.7500 10.2700 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.1617 8.6900 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.3300 10.6100 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3000 9.2400 54.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4600 9.2600 8.00 NSE === INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.1021 8.5374 350.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7393 9.1000 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.3403 9.0500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.85% 15-Oct-14 100.0871 8.7500 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1060 8.7300 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.5758 9.2299 250.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.7352 9.2100 500.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.4766 8.7594 150.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.3500 8.7080 3.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.8929 9.1300 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9654 9.1100 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8750 8.6931 350.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.9738 8.7131 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.3084 8.7200 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4073 8.7000 350.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4073 8.7000 15.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9769 8.7000 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.3597 8.6750 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.6383 8.7228 550.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7025 8.7000 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6708 8.9863 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6708 8.9863 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.1800 8.6800 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.4756 8.6955 100.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 100.0000 9.4429 300.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.7347 8.6800 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.8043 8.7915 1.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 103.1100 8.8492 21.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.6932 9.2850 6.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 104.4328 3.3286 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.4004 9.0400 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.2443 8.7345 1.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 104.6611 3.3641 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.0339 9.5900 1300.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2469 9.0000 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.2287 8.7600 14.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.1000 9.6514 4.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 105.5300 9.3055 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.8731 8.7100 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.8731 8.7100 104.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.2689 9.0000 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.6000 0.0000 0.50 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 104.8857 3.3926 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.7500 8.9225 48.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 9.2738 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.9272 8.6900 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.1000 11.0329 1.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.0000 - 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0134 - 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0134 - 9.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.0500 - 9.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.2500 - 850.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 101.3300 - 115.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.5500 - 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.9000 205.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.8258 8.7200 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 102.2400 9.2639 45.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 100.8200 8.7849 95.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.3000 9.0300 0.50 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 104.0379 8.7494 200.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.0500 10.6806 2.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 34.6300 8.1976 3.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.1500 9.8398 4.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 100.5000 0.0000 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.7500 10.1288 4.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 11.6021 3.50 FIMMDA ====== INE549K07030 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.75% 25-Jan-13 100.0687 11.2300 100.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.1021 8.2600 350.00 INE582L07013 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 0.00% 15-Oct-13 125.8059 9.5800 173.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.2669 8.5900 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.7760 9.1100 10.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7393 9.1000 50.00 INE043D07DP5 IDFC LIMITED LOA 0.00% 16-Apr-14 89.8225 8.8900 250.00 INE053F09GD4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-14 99.7513 8.5700 19.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.3403 9.0500 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9100 8.9900 1.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.3000 8.7100 1.00 INE976I07856 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.20% 29-Jul-14 100.4310 9.8000 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.2800 8.8000 7.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.1900 8.8400 1.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0871 8.7500 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1060 8.7300 500.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5884 8.6900 750.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.5758 9.2300 250.00 INE860H07318 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 100.2730 9.8200 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 101.1957 8.7100 200.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.6358 10.3000 550.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.7378 9.2100 300.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.7352 9.2100 200.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.0000 10.2900 1.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 95.5500 9.0000 1.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.7438 9.3700 500.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.1488 10.4200 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 - 2.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.4766 8.7700 150.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 98.1500 9.0000 1.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 102.5380 8.9900 6.30 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.9256 8.7000 10.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.3000 8.9400 2.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.3500 8.9200 1.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.8929 9.1300 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8050 9.1600 550.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.0800 9.1500 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8750 8.7000 350.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.9738 8.7200 50.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 102.9500 9.0000 1.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.0864 9.0700 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.5000 8.6000 1.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.3084 8.7200 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4073 8.7000 550.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0400 8.8000 15.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.0000 10.0500 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9582 8.7000 450.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.3409 8.6800 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.6383 8.7700 550.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7025 8.7000 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7000 8.7000 4.00 INE705A09084 VIJAYA BANK 9.50% 31-Oct-17 101.6000 9.0000 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.6708 9.0300 54.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.7500 8.9700 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.1800 8.6800 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.4756 8.7000 100.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 100.0000 9.4400 300.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.7347 8.6800 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 3.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 63.6767 8.7500 1.20 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jun-18 100.2915 8.6800 200.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.1074 8.7700 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.0000 9.0000 2.00 INE511C08787 MAGMA FINCORP LTD. 11.75% 30-Mar-19 100.6800 11.5600 130.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 103.1100 8.8500 42.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 100.3800 8.7500 400.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.4127 9.3500 500.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.1500 8.7600 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.4000 8.7300 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.5339 8.7000 100.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.3632 10.3800 138.50 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.1000 8.7200 50.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 104.4328 10.4500 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.4004 9.0400 250.00 INE261F09FQ7 NABARD 0.00% 01-Dec-20 52.6723 8.4600 1.40 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 103.3902 8.6900 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.8198 9.0200 250.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 104.6611 10.4500 50.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 102.8900 10.4500 36.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 90.7653 9.6200 1450.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.0339 9.5900 500.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2469 9.0000 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.8000 8.6700 14.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.1300 9.1000 6.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 107.2500 9.0000 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.5500 8.7600 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.8731 8.7100 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.2689 9.0000 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.0487 9.0400 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.8031 9.0700 200.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 104.8857 10.4500 50.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 101.2921 9.9700 30.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2500 9.1400 230.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.4876 9.1000 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.1830 8.6800 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.9272 8.6900 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.3208 9.0200 150.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.1000 11.0200 1.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0684 9.8700 386.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9808 8.7000 554.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0495 8.6900 157.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.0000 9.5400 50.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.0500 9.5300 4.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.2500 8.7300 800.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.3700 8.7100 103.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.5599 8.6800 100.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.8604 9.0100 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.1200 8.9300 85.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.2800 9.1000 30.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.1000 9.1900 2.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.3806 8.6800 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.5100 8.7000 15.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.6854 8.9800 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.0000 8.8200 900.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.0000 8.8300 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.5500 9.5200 140.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.9000 9.4700 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.8258 8.7200 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.7700 8.8700 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 102.2400 9.2400 95.00 INE039A09LK9 IFCI LIMITED 9.55% 13-Apr-25 96.0500 9.0000 1.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 104.0379 8.7500 450.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.9900 8.7600 20.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9500 11.0000 5.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.5886 8.7900 250.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 101.0725 8.7000 100.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 100.8525 8.9500 250.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% - 106.1700 10.4000 150.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET - 98.6000 9.0000 7.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5400 9.1500 1750.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- - 100.1261 9.1800 750.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.6500 9.2700 360.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE A 9.41% 27-Jul-37 107.1617 8.6800 50.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 100.5000 9.9100 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.3300 10.8000 1003.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2000 10.8200 25.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.7500 10.5800 4.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 01-Jan-99 100.1970 8.9900 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.4477 9.1500 150.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3000 9.2100 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0000 10.4000 4.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7100 3.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com