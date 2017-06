Jan 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6473.30 NSE 14015.50 FIMMDA 31116.30 ============= TOTAL 51605.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07EH7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 02-Nov-14 99.9400 9.0300 1000.00 INE909H07842 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.75% 27-Dec-14 100.4686 9.9000 1600.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.7395 10.2000 550.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 104.0832 10.3900 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.7989 9.0600 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.3900 10.3300 0.80 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9000 15.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.3689 8.6700 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 10.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 98.5000 9.5200 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 60.7500 8.5400 20.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 100.8596 8.6500 250.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.8390 9.2600 500.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.3130 8.6500 1000.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 98.9100 9.5000 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.9634 10.7300 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.9328 9.0100 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.7500 12.3500 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8000 10.3900 54.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.9367 3.0100 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 102.2000 8.7900 8.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.5512 9.1500 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.5087 8.6900 252.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.9200 8.8000 10.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.8396 8.6100 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3500 7.4300 18.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.9300 10.3400 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.6231 9.2100 250.00 NSE === INE136E07HW2 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 29-Jan-13 105.9100 - 26.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0769 8.6379 200.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2470 8.5505 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.0295 8.8823 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7676 9.0700 70.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 100.2484 8.5600 50.00 INE660A07FF8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.60% 03-Jun-14 101.0361 9.6699 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.5907 9.1599 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1493 8.7000 500.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9594 9.1599 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.4749 8.6900 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.4549 - 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2552 8.6400 100.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.5093 8.6875 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3387 9.1500 50.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.1265 9.1500 100.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 98.0731 9.1500 350.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8188 9.2000 150.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.5135 9.7000 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.9059 9.1400 200.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.1907 - 350.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.2157 - 250.00 INE522D07453 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 09-Jan-16 100.0000 - 25.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.7840 8.6410 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.1272 8.6424 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.8585 8.6500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0180 8.6738 250.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.5000 8.6602 10.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 102.1086 9.0600 200.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.9659 9.0600 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0432 8.6431 1450.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.8000 0.0000 33.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.1607 8.6500 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0955 8.6500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7765 8.6800 500.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 100.2125 - 500.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 100.0000 - 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.7400 - 3.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0000 12.2237 130.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 98.5000 9.5268 50.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 99.9000 0.0000 1.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.6100 10.6072 138.50 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5500 0.0000 3.70 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.3500 10.6557 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.3677 9.4600 200.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 102.0500 10.6156 121.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.1900 0.0000 51.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 102.2100 8.6309 20.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.9367 9.4700 500.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.0600 9.6588 27.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2593 8.6500 250.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.0168 8.9600 450.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.9700 8.8876 4.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.2400 9.1355 390.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.3712 8.6400 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.0778 - 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1421 - 650.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.6721 - 750.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.7849 - 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.3000 - 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.8056 - 220.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 102.1381 - 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.1500 - 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.1285 8.6700 50.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 102.0000 10.1501 2.00 INE039A09LK9 IFCI LIMITED 9.55% 13-Apr-25 98.4000 9.7679 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 0.0000 3.10 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5000 9.0047 1.20 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.4000 9.8092 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.4000 9.8092 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9500 0.0000 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.7000 10.1335 200.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5000 9.0415 100.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4600 - 79.00 FIMMDA ====== INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0769 8.3500 200.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 116.3160 9.1500 500.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 99.2882 9.6100 450.00 INE667F07493 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.41% 28-Jun-13 100.2409 9.3500 50.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.4853 8.8000 50.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.2470 8.5000 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.0295 8.8300 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7676 9.0700 70.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 100.2484 8.5600 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.7275 8.6800 5.00 INE660A07FF8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.60% 03-Jun-14 101.0361 9.6700 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.5907 9.1600 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.7932 8.6900 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.1405 8.7200 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1493 8.7000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1501 8.7000 340.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9594 9.1600 100.00 INE414G07209 MUTHOOT FINANCE LIMITED 11.50% 01-Nov-14 98.0668 12.9000 10.00 INE721A07EH7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 02-Nov-14 99.9400 9.7500 1000.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5741 8.6900 750.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.4749 8.6900 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 100.2729 9.1600 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.4549 9.1800 500.00 INE301A08340 RAYMOND LIMITED 10.50% 24-Dec-14 100.0000 10.5000 750.00 INE909H07842 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.75% 27-Dec-14 100.4686 9.9000 1600.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2378 8.6500 350.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 101.0139 10.0600 4.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.5093 8.7000 100.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.7395 10.2400 550.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3399 9.1500 300.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3387 9.1500 50.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.1265 9.1500 100.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 98.0731 9.1500 350.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8188 9.2000 250.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.5135 9.7000 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.2162 9.0000 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.9059 9.1400 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.8067 9.1500 200.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.1907 8.6900 350.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.2157 10.3900 250.00 INE522D07453 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 09-Jan-16 100.0000 12.6900 25.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.7840 8.6500 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.1272 8.6500 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.8604 8.6500 150.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.8585 8.6500 100.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 104.0832 10.0000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0180 8.6800 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.1117 8.6500 50.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.5000 8.8700 10.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 102.1086 9.0600 400.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.9659 9.0600 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0432 8.6500 1550.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9422 8.6800 250.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.3788 8.7000 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.8000 9.0600 33.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.7989 9.0500 600.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 101.7788 8.6700 150.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.3900 10.4000 0.80 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0489 8.6800 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0501 8.6800 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0955 8.6500 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.9382 9.0200 400.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5630 9.1200 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7765 8.6800 500.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.7500 8.9900 250.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9000 160.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0500 8.7000 50.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 100.2125 8.8200 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.3689 8.6600 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 13.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0000 11.4700 130.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.9067 8.6500 100.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 100.8346 8.6500 400.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.8390 9.2600 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.6341 8.6800 150.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.3130 8.6400 1000.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 98.9100 9.5000 90.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.2300 9.1000 2.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5500 9.0000 3.70 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.9328 9.0000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.1518 8.9600 10.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4000 10.4600 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.3677 9.4600 200.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 102.1900 8.6300 20.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.9367 9.4700 400.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.7738 9.4900 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.9300 8.6500 7.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.6600 9.5600 20.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.0600 9.1000 14.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2593 8.6500 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2300 8.6600 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.5220 8.9600 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.0168 8.9600 450.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 102.1500 9.0000 26.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.9700 9.0300 4.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2407 9.3000 350.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.3712 8.6400 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.5700 8.6200 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.0778 8.9100 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3060 8.6500 700.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3399 8.6500 150.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.7271 8.9300 250.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.5512 8.9800 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.6067 8.6700 1000.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.1653 9.5000 150.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.5500 8.6800 2.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.7849 8.6500 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.9933 8.9700 200.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.5000 9.0600 10.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.8396 8.6100 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.8056 8.6600 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.8400 8.6500 20.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7500 9.0300 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 102.1381 8.9100 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.1500 9.3700 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.5500 9.4600 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.1285 8.6700 50.00 INE039A09LK9 IFCI LIMITED 9.55% 13-Apr-25 98.4000 9.7700 1.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.6900 8.7400 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 9.0000 3.10 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5000 9.0000 1.20 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 103.9605 8.7600 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2700 7.4600 17.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.1800 8.8000 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.7500 12.7300 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.7500 9.0500 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 107.6946 8.6300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9500 10.6900 204.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7500 10.7200 9.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.8173 9.7400 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.3360 9.3400 1900.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.6231 9.1600 362.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.0400 9.3900 350.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.2500 9.3400 212.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 31-Dec-99 106.1900 10.4000 50.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4600 9.1700 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.3500 10.7000 3.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 99.9000 9.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India