Jan 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4089.60 NSE 8830.00 FIMMDA 23827.60 ============= TOTAL 36747.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE090A08LF4 ICICI BANK LIMITED 10.70% 04-Oct-13 98.9847 12.0700 0.50 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.1362 8.6600 50.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6863 9.7000 250.00 INE414G07209 MUTHOOT FINANCE LTD - 01-Nov-14 99.4100 11.8200 10.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.5990 9.1300 50.00 INE522D07453 MANAPPURAM FINANCE LIMITED - 09-Jan-16 100.0000 0.0000 2.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.6014 6.6900 650.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 102.5000 8.8500 0.60 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1326 8.7100 350.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.0000 8.7500 200.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.4500 0.0000 18.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.7500 9.0100 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.7500 12.3700 35.50 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8000 10.3600 56.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.2620 9.1700 550.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 102.3000 9.3300 4.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.9200 8.8000 10.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4872 9.0100 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.6751 8.7200 50.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 101.0822 9.6400 1500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.3558 7.1200 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.3905 8.8100 100.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3048 9.2400 150.00 NSE === INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 116.3063 9.2329 250.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.9033 8.5199 40.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.7681 8.7345 100.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.5134 9.1700 100.00 INE040A08112 HDFC BANK LIMITED 5.90% 04-May-14 96.1900 - 10.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.9830 9.0800 250.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.7168 8.6150 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1328 8.7100 50.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 100.2396 9.1800 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3424 8.7828 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.1896 8.7050 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8191 8.7500 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.5191 8.7200 50.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 100.9143 8.9000 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.0728 8.8200 200.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3531 - 750.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 97.1000 10.7583 8.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-I 9.30% 13-Sep-16 100.8500 8.9873 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.3000 9.0103 14.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.3838 9.1173 350.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 111.5312 9.1236 200.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.1600 8.7600 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2200 8.7500 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8245 8.7400 350.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.9743 9.0051 1.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.3951 8.6650 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.6944 9.0850 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.3700 0.0000 100.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 100.1707 - 1000.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 96.6400 8.7721 4.30 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.0197 8.7415 50.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 97.0500 0.0000 2.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 98.9000 8.6146 2.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.3500 8.1605 7.70 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 99.9900 8.7078 10.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.2500 11.0268 3.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.2400 8.7490 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4000 10.6508 15.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 103.8600 8.7046 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4500 10.4618 3.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8000 0.0000 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.0700 8.6843 16.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.2673 9.0000 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 103.6008 9.0000 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.3164 9.0700 500.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 103.3000 8.6812 14.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.6400 8.6142 1.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.7638 8.7150 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.8700 9.3883 6.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.4955 - 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7492 - 554.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.4200 - 17.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 101.4013 - 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.9200 - 103.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.9000 - 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.9400 - 15.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.3580 - 200.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.1285 8.6699 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.6569 8.7300 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 100.0174 8.7300 250.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 100.1800 8.7856 50.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 101.6300 8.6780 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.2000 8.9420 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.5000 8.8618 2.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7900 - 10.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.5621 8.7700 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0500 9.8430 6.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.9000 9.0364 1.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0500 0.0000 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5100 9.0407 212.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5600 - 158.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 11.4890 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 104.2200 - 1.00 FIMMDA ====== INE136E07HW2 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 29-Jan-13 106.0340 12.0700 26.00 INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.9809 8.2500 50.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 99.5541 8.8900 5.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 116.3063 9.0000 500.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 99.1825 9.8700 450.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.4637 8.9900 50.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9545 8.7000 250.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.9033 8.5200 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.7681 8.7300 100.00 INE043D07DQ3 IDFC LIMITED -- 07-Apr-14 90.1164 8.8900 150.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.5134 9.1700 100.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.9830 9.0800 250.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.7168 8.6100 250.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 99.5339 8.7100 250.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.1362 8.6600 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0850 8.7500 300.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6863 9.7000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1328 8.7100 50.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.48% 23-Oct-14 99.5800 9.7000 250.00 INE414G07209 MUTHOOT FINANCE LIMITED 11.50% 01-Nov-14 99.4100 12.0000 10.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 100.2396 9.1800 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3424 8.7800 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.1896 8.7000 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.4535 8.7500 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1800 9.0500 5.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8191 8.7500 350.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.5191 8.7200 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.8358 8.8000 50.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 100.9143 8.9000 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.8951 8.8900 100.00 INE907I07042 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 20.00% 01-Sep-15 100.0000 - 145.60 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.5990 9.1500 50.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3531 8.9000 750.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.2722 9.1800 200.00 INE522D07453 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.00% 09-Jan-16 100.0000 12.6900 2.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.7533 9.1700 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.4500 8.9900 14.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.5371 9.0500 500.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.3838 9.1300 350.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 111.5312 9.1200 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0432 8.6500 200.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.6014 9.4000 650.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 103.9928 8.7800 100.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.1600 8.7600 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.8260 9.0500 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2200 8.7500 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7874 8.7500 450.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.9743 9.0000 1.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.3951 8.6600 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.6944 9.0800 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.3700 8.8000 200.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 100.1622 8.8500 1000.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1326 8.7200 550.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.0000 8.7500 200.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2600 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.0197 8.7500 50.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 104.7005 9.0600 50.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.8000 9.0000 1.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 99.9900 8.7000 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.8874 8.6700 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.2400 8.7500 10.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.0600 8.6000 3.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 103.8600 8.7000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.8375 9.5500 2500.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 105.3052 10.5000 150.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.0954 8.6500 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.9743 8.6700 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.9300 8.9500 7.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.1839 9.0100 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6787 8.7400 92.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.2673 9.0000 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 103.6008 9.0000 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 105.7847 10.3500 250.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 105.6069 10.5000 150.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.3164 9.0700 600.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 102.1500 9.0000 10.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9554 8.7100 151.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9547 8.7200 103.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.0542 8.6700 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.4955 9.0000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7492 8.7400 554.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8807 8.7200 161.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.2620 9.0500 350.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.5712 8.9700 300.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 102.3000 9.3200 254.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 101.4013 9.0000 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.6700 9.0300 122.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.9400 8.6300 15.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.4396 8.9200 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4872 9.0100 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 100.4300 9.7300 60.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.6751 8.7200 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.2663 8.6500 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.1278 8.6700 50.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 101.0822 9.7000 1500.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.6569 8.7300 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 100.0174 8.7300 250.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 100.1800 8.7800 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.7795 8.5700 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.0300 10.9800 4.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 101.3058 8.6700 50.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 102.9800 8.6200 10.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 101.3586 8.6700 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7900 8.7000 10.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - ! 100.7500 12.7300 71.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.5621 8.7700 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0000 9.8400 14.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0500 9.9600 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.9300 19.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.0600 9.7000 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.3400 9.3400 1450.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3048 9.2100 402.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5100 9.1400 200.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5600 9.1700 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 31-Dec-99 106.3000 10.3800 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4500 10.6900 18.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 12.7200 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4700 9.1600 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1100 10.6500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com