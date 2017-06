Jan 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3509.00 NSE 10303.50 FIMMDA 21276.60 ============= TOTAL 35089.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.7320 9.6700 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6200 9.1200 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9000 15.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1697 8.7100 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 4.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 100.4053 9.1000 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 98.8000 9.1100 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.6000 8.2000 3.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.7600 8.9800 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.7885 10.6500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.7466 9.0400 650.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 99.1500 10.5200 10.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.7555 9.0600 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 102.2000 8.7900 8.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.2606 9.1900 250.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.7500 8.8300 13.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.8046 8.7000 50.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 101.0822 9.6400 1000.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.8100 8.8300 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 104.7064 8.8300 195.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.4800 8.6600 236.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.9200 0.0000 19.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.2124 9.2900 252.00 NSE === INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 100.0463 9.1500 700.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.3700 9.2000 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3447 8.7800 500.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 101.1021 9.1800 200.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 96.9800 8.7941 17.00 INE861G07060 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.27% 31-Mar-15 97.0000 8.8053 20.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.3149 9.1800 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.2329 8.8000 200.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.7582 8.7800 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.8000 8.5859 2.00 INE040A08146 HDFC BANK LIMITED 7.50% 28-Jun-15 96.5000 7.7101 5.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8608 9.1800 400.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.1845 8.6500 50.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 96.9400 8.8071 10.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.9600 8.2886 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.9677 8.7436 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.3323 9.2103 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7066 8.7430 350.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 105.4852 9.7895 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 104.1500 8.7411 17.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.7992 9.1500 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1456 8.7700 450.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7573 8.7400 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4165 9.1500 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5478 8.7400 802.00 INE705A09084 VIJAYA BANK 9.50% 31-Oct-17 102.6000 7.3958 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 0.0000 14.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.8541 9.5700 500.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.6300 9.3307 6.50 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 95.0900 0.0000 3.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 99.5000 0.0000 1.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.0784 9.1000 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.5500 10.6364 1.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.4500 9.6202 10.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 11.2417 45.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.4600 8.7030 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.8364 9.5500 250.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.7933 8.7000 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 103.0000 10.5907 7.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.0589 9.0300 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4173 8.7300 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.8700 8.7153 78.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.2034 9.0100 100.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 103.0883 8.9800 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 103.1800 8.7279 45.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.3904 8.7400 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.3164 9.0700 150.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 103.1000 8.6540 10.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.1200 8.6942 19.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.2400 8.6757 3.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.8598 8.7000 150.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.3000 9.3203 90.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8459 - 800.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.5100 - 7.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.1486 - 250.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 101.6600 - 40.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 101.0200 - 36.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.4421 - 250.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.5506 - 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.6000 - 124.00 INE148I08066 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 14-Jan-23 101.2500 - 184.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 99.5000 8.3291 1.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 100.1400 0.0000 20.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.7300 8.7258 3.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.8679 8.7200 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.9090 8.7200 100.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 104.1000 9.6508 10.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.5621 8.7700 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0000 0.0000 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.4400 9.0377 13.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 11.5996 5.00 FIMMDA ====== INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 116.3398 8.9900 500.00 INE134E08AX8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.90% 11-Aug-13 100.9946 8.8000 5.00 INE582L07013 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 0.00% 15-Oct-13 126.0917 9.5100 143.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8157 8.1200 34.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.4000 8.5600 5.20 INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 100.0463 9.1500 700.00 INE752E09252 POWERGRID SR-8 10.35% 27-Apr-14 102.2771 8.5900 20.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.20% 25-Jul-14 100.3709 9.2000 100.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.10% 25-Jul-14 100.3700 9.2000 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.2700 8.3000 6.00 INE859N08027 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.19% 16-Oct-14 99.7320 9.6700 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 23-Oct-14 99.6263 9.6700 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 13-Jan-15 101.3447 8.7800 350.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.35% 13-Jan-15 101.3474 8.7800 150.00 INE859N08027 TATA SONS LIMITED 9.30% 04-Mar-15 101.1021 9.1800 200.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 96.9800 8.7900 17.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.3149 9.1800 500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1600 9.0400 21.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.2500 9.0000 4.00 INE245A08042 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 02-May-15 101.2329 8.8000 200.00 INE115A07DJ0 NABARD 9.00% 14-May-15 99.7183 8.8000 250.00 INE752E09252 POWERGRID SR-8 8.94% 14-May-15 99.7582 8.7800 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.8000 8.5900 4.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY - 12-Jun-15 100.2170 8.7500 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.8358 8.8000 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.0366 9.7100 4.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8608 9.1800 400.00 INE056O07012 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 11.10% 22-Oct-15 100.8135 10.7000 1000.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.98% 09-Nov-15 100.1845 8.6500 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 10.85% 02-Dec-15 100.6200 9.1400 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.2970 9.1700 200.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3455 9.1500 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.2494 8.7900 25.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.3553 8.7500 25.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.0838 10.3500 550.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.6069 10.3500 450.00 INE511C08704 MAGMA FINCORP LIMITED 9.48% 01-Aug-16 101.9600 8.7100 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 10-Aug-16 101.9677 8.7500 50.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 19-Oct-16 100.3323 8.6800 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0569 12.9700 4.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9500 9.5000 602.00 INE631K07028 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 23-Apr-17 105.4852 9.7900 250.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.25% 11-Jun-17 101.7992 9.1500 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1456 8.7700 450.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 27-Aug-17 101.7573 8.7400 350.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 07-Sep-17 101.4165 9.1500 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5486 8.7400 573.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5478 8.7400 425.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.35% 19-Oct-17 100.6668 8.6500 50.00 INE705A09084 VIJAYA BANK 9.50% 31-Oct-17 102.6000 8.8100 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0300 9.0000 18.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.8900 15.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1697 8.7100 150.00 INE774D07IY6 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.40% 15-Jan-18 100.0000 9.4000 500.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2600 4.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED RESET 19-Oct-18 100.7908 8.6500 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED - 24-Dec-18 100.4053 9.3000 50.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.8541 9.5700 500.00 INE020B08740 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 15-Sep-20 99.0784 9.1000 250.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.7500 9.0300 2.60 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.5661 9.0600 500.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.35% 18-Jul-21 107.7466 9.0300 150.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 13.00% 26-Jul-21 100.0000 10.5500 70.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.4600 8.7000 2.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 22-Aug-21 103.8364 9.5500 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.78% 19-Oct-21 100.7933 8.7000 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.8909 7.2800 14.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.3996 7.4100 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 25-Apr-22 103.0589 9.0300 250.00 INE514E08CD9 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 11-May-22 103.4173 8.7300 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4800 8.7200 5.00 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.30% 15-Jun-22 103.8070 8.7200 75.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2000 8.6600 3.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.10% 27-Jun-22 103.2034 9.0100 100.00 INE134E08AX8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.07% 04-Jul-22 103.0883 8.9800 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 103.1800 8.7200 45.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.00% 01-Aug-22 102.3904 8.7400 100.00 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.80% 16-Aug-22 99.5000 9.8700 7.80 INE053F07538 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 05-Sep-22 102.6059 8.7200 250.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.7555 9.0500 250.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.04% 14-Sep-22 101.3164 9.0700 150.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.04% 14-Sep-22 102.2000 8.7900 108.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0000 10.3800 100.00 INE261F09HT7 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 19-Oct-22 100.8759 8.7000 250.00 INE572E09189 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 01-Nov-22 102.3000 9.5200 172.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.1000 9.5500 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8459 8.7200 650.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8470 8.7200 350.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.2606 9.0500 600.00 INE148I08066 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 30-Nov-22 101.1486 8.7400 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.0200 9.0400 28.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.6600 9.0400 13.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.6600 9.0400 7.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 31-Dec-22 101.4421 8.7100 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.5088 8.7000 15.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.45% 01-Jan-23 101.5506 9.0000 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.4420 9.7100 86.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.8046 8.7000 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 102.5700 9.3300 50.00 INE148I08066 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 14-Jan-23 100.0300 10.1000 100.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 101.0822 9.7000 1000.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 10.90% 19-Oct-25 100.8679 8.7200 76.30 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.5500 10.6100 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 9.24% 19-Oct-26 100.9090 8.7200 100.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 104.1000 8.4900 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.4228 7.3400 150.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0664 7.4000 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 0.50 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.98% 15-Jun-30 100.5621 8.7700 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.1000 9.7100 2.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.92% 27-Sep-31 110.1600 8.9000 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.9523 8.7900 360.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.4800 8.6500 1.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.1000 9.9500 15.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7500 10.7300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9700 10.7000 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.1000 9.7000 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.2324 9.2000 1152.00 INE514E08BE9 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 31-Dec-99 101.4900 9.1400 176.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.80% 31-Dec-99 100.5576 9.1700 100.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7200 5.00 INE511C08704 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7900 3.00 INE511C08712 MAGMA FINCORP LIMITED - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com