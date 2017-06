Jan 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4124.70 NSE 11390.30 FIMMDA 25253.10 ============= TOTAL 40768.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.4903 9.5500 300.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.5995 9.2200 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3169 9.1600 150.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 136.5370 0.6600 28.10 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.5666 8.7400 38.60 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.2500 10.9500 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.6251 9.0400 400.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.5058 8.9300 206.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.7485 8.8800 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.5000 9.3300 15.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED - 13-Jan-24 101.1147 9.6300 2500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.5600 7.2400 4.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6800 8.8000 325.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5616 9.0300 55.00 NSE === INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.2334 8.9228 50.00 INE136E07KZ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 27-Sep-13 122.6600 2.7262 7.50 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1200 8.6867 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1200 8.6867 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5863 8.7405 250.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.7318 8.9158 250.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.8821 8.6967 250.00 INE434A09065 ANDHRA BANK 7.25% 05-Apr-14 98.3500 8.7819 5.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.5292 9.0019 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9923 8.8500 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.5028 9.1900 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.3906 9.1850 250.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.6607 8.7800 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0821 8.7500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1141 8.7200 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 18-Oct-14 101.3269 8.7500 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.5267 8.7000 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.1858 8.7000 800.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1750 0.0000 21.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3326 9.1500 150.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 98.6500 7.7870 2.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 96.7000 8.8268 2.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 100.0983 9.8300 500.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0253 9.1599 500.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.4303 9.1700 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 119.1837 9.1199 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7961 8.7438 100.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.3900 8.6937 7.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.7455 9.1700 300.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 111.5729 9.1199 200.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9535 9.1056 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7829 8.7500 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5970 9.1000 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6209 8.7200 101.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 100.2482 - 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.3500 - 9.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.0000 8.9958 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.6500 9.3384 1.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.4500 9.6203 10.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.2672 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.5431 9.6000 250.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 104.1800 8.6263 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.7200 8.7807 8.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.7351 9.5100 129.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.1522 9.0150 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.8707 8.7100 352.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.2020 9.0100 50.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 104.3500 9.8114 1.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.6965 9.0100 100.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.1700 8.6864 41.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.4000 9.2682 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.0809 8.6949 50.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 100.2133 9.0000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0713 - 450.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.6000 - 215.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.1000 - 220.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.7000 - 64.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.0000 - 17.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.5076 - 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.6116 - 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 102.6200 - 93.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.0219 8.6850 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 101.2300 8.6492 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.6474 8.7050 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.6500 8.7367 1.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 101.3400 0.0000 53.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.4500 9.0111 1.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.1868 8.7124 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.2100 9.1092 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5600 - 161.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.5000 11.5434 3.00 FIMMDA ====== INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.2334 8.8000 50.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1200 8.6300 100.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.1200 8.6300 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5863 8.7000 250.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.7318 8.9000 250.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.8821 8.7200 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.7640 8.7400 50.00 INE909H07594 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 08-Apr-14 89.5356 9.4900 6.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.5292 9.6700 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.9923 8.8500 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.5028 9.1900 500.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.3906 9.1800 250.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.4903 9.5800 300.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.6607 8.7800 250.00 INE860H07250 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.90% 19-Sep-14 100.7339 9.3400 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0821 8.7500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1141 8.7200 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 101.3269 8.7500 100.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.5995 9.2200 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.5267 8.7000 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.1858 8.7000 800.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1750 8.7900 21.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3362 9.1500 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3326 9.1500 100.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.2822 8.6500 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.3556 8.9000 12.50 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.8458 8.7900 50.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 100.0983 9.8300 500.00 INE721A08AG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Aug-15 102.3719 8.2700 150.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0253 9.1600 500.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.4303 9.1700 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6200 9.1400 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3169 9.1600 150.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 8.8500 450.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0500 8.8400 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 119.1837 9.1200 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7352 8.7700 450.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.0377 10.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.3900 8.9100 7.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.7455 9.1700 200.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 137.2350 9.9400 56.20 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 111.5729 9.1200 200.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.0000 10.9600 2.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9535 9.1100 200.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.4633 9.1400 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7829 8.7500 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5970 9.1000 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1870 8.8400 111.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.7500 8.9900 3000.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.7500 8.9900 2000.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.7500 8.9900 750.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 100.2482 8.8000 500.00 INE306N07559 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.50% 16-Jan-18 100.0000 9.4900 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.1000 8.9100 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.5666 8.7300 38.60 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.4500 9.0100 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.7466 9.0300 400.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.5500 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.5431 9.6000 250.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 104.1800 8.6800 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.4662 7.4000 10.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.7351 9.5100 129.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.1522 9.0200 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.7800 8.5700 352.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.1600 8.6600 3.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.2020 9.0100 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.7118 8.6900 100.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 104.3500 9.4700 1.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.6965 9.0100 100.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.1700 8.6800 41.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.4000 9.1100 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.0809 8.7000 100.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 100.2133 9.0000 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 100.0000 11.3800 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3500 8.6500 756.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9764 8.7000 100.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.6000 9.4300 215.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 100.2826 7.1700 100.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.1200 9.0200 204.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.5926 9.0500 160.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.5076 8.7000 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.5041 8.7000 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED SR-21 9.15% 31-Dec-22 101.7485 8.8700 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.6116 8.9900 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 100.4780 9.7100 81.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 102.5700 9.3500 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.0219 8.6900 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.9553 8.6900 50.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED - 13-Jan-24 101.1147 9.7000 2500.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 101.2300 8.6500 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 101.0041 8.6900 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.6474 8.7100 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.8051 8.7100 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 101.0175 8.7000 173.80 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 101.0576 8.7000 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9300 1.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 101.1068 8.6900 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2500 7.4600 1.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.1868 8.7100 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0949 7.4000 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.5600 7.2400 4.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 100.2117 9.0500 250.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6800 8.7200 255.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.9000 8.8400 70.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.4900 7.3200 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.4600 9.0800 20.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.2000 9.1100 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5616 9.0300 55.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 100.7000 9.8900 3.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5000 9.1800 165.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5600 9.1700 125.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.9300 10.6000 22.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.4400 9.1500 5.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.5000 12.6200 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0500 10.6700 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com