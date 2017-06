Jan 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1594.50 NSE 7927.90 FIMMDA 14738.00 ============= TOTAL 24260.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.3000 7.6000 13.50 INE756I07076 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 30-Apr-14 100.7632 9.1900 50.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.7850 8.7900 30.00 INE721A07EH7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 02-Nov-14 99.9400 9.0400 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.3024 8.6800 500.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 101.7000 9.9300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.3600 10.7900 3.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.9300 8.8300 320.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 99.8964 9.0600 130.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.5500 9.3200 44.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.0726 7.1500 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Dec-27 103.8125 6.9500 2.00 NSE === INE521E07AO7 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 11-Mar-13 144.3400 0.0000 5.60 INE521E07AP4 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 11-Mar-13 118.5500 0.0000 1.00 INE521E07AT6 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 17-Mar-13 144.1300 0.0000 5.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 99.4477 9.1414 1500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 120.6760 9.4189 250.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.5000 10.0270 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.9434 8.8470 150.00 INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 100.5261 8.7265 300.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.8065 8.8053 50.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 101.5495 8.8000 135.00 INE523E07657 L&T FINANCE - 30-Apr-14 100.5204 50.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1075 9.1500 200.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.3100 - 20.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.0208 9.2000 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8024 9.2500 10.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 97.3800 11.1792 5.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3326 9.1500 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.2700 - 13.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.8907 8.9828 50.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9198 9.4556 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6500 8.7900 400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7736 8.7229 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 104.2000 8.7251 14.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9735 9.1000 200.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.2271 8.7400 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2872 8.7300 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8188 8.7400 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7342 8.7450 600.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5832 8.7300 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5832 8.7300 2.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 23-Oct-17 102.5752 9.1199 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.4799 8.7200 50.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 101.1500 10.9053 6.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 98.9000 8.6140 4.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.0200 8.7020 6.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3021 8.6147 30.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.1790 9.2362 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.8707 8.7100 2.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 105.2900 9.6576 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.7486 8.7475 19.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.7927 8.7100 50.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 99.8964 9.0500 250.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 103.1000 9.1943 10.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 100.0000 9.9368 20.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 101.1500 0.0000 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.4955 - 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8092 - 750.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8092 - 15.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.7600 - 8.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.9000 - 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.6500 - 8.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4810 - 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 100.0000 - 250.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.8935 8.7100 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.8679 8.7200 173.80 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.0000 0.0000 2.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.0429 8.7300 100.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.3987 9.4911 30.00 INE148I08066 - -- - 101.5000 - 118.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.5300 9.0750 22.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 100.8000 0.0000 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4000 - 180.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5000 - 5.00 FIMMDA ====== INE384K07016 SKYDECK PROPERTIES & DEVELOPERS 0.00% 28-Jan-13 139.5595 - 100.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 99.4477 8.8500 1500.00 INE916D071I6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.75% 29-Apr-13 99.9366 10.1900 500.00 INE121A07EO6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 15-May-13 100.3085 9.5000 350.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 120.6760 9.2500 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.8021 9.5000 50.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.5000 8.9200 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.9434 8.7900 150.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.8611 8.9000 50.00 INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 100.5261 8.6900 300.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.8065 8.8200 50.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9997 8.6500 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.3000 7.6000 13.50 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 90.2193 9.7200 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.8356 8.7700 300.00 INE043D07DR1 IDFC LIMITED -- 10-Apr-14 90.1987 8.8500 60.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 101.5495 8.8000 135.00 INE523E07657 L&T FINANCE - 30-Apr-14 100.5204 9.4000 50.00 INE756I07076 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 30-Apr-14 100.7632 9.3000 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.5526 9.1500 50.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1075 9.1500 200.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 101.1712 8.6600 250.00 INE306N07146 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.22% 17-Jul-14 100.5820 9.7400 20.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.7850 8.7900 60.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 100.1084 9.7500 100.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.9157 9.2000 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1141 8.7200 50.00 INE721A07EH7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 02-Nov-14 99.9400 9.7700 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.0208 9.2000 50.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 101.1176 9.1500 400.00 INE008A08A70 IDBI BANK LTD 7.25% 31-Mar-15 96.8000 8.8900 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1800 9.0500 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.4316 8.7000 20.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3326 9.1500 50.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.2922 8.6400 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.1175 9.1600 20.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.6158 9.1400 20.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.1711 8.7800 13.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.8500 8.7600 3.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 103.0000 8.6000 24.00 INE916DA7105 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 15-Jun-16 100.0000 9.5000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7500 8.7600 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.8907 8.6000 50.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9198 8.8500 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.8400 9.1400 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6500 8.7900 400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7736 8.7300 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7736 8.7300 150.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8855 8.7500 150.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 102.0000 10.6600 2.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9735 9.1000 200.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.2271 8.7400 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3238 8.7200 400.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2152 8.7500 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8188 8.7400 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7342 8.7500 700.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5455 8.7400 200.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 23-Oct-17 102.5752 9.1200 150.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.5488 9.0800 12.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2437 8.6900 700.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 100.0000 9.4900 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.2812 8.7500 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 96.6500 8.7700 0.20 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.4799 8.7200 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.4700 8.7100 9.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.0200 8.7000 6.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 103.8171 9.0000 200.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.8200 8.9800 4.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.9500 8.9500 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.5565 7.1800 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.0585 9.0300 33.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4200 8.7300 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.1800 8.6700 2.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.95% 21-Aug-22 105.2900 9.1300 2.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.9300 9.0400 320.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.1200 8.6900 19.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.4355 9.1100 200.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.7927 8.7100 50.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 99.8964 9.0500 250.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.6500 8.9700 2.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.6000 8.9800 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8917 8.7100 465.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8092 8.7200 450.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.9000 9.3800 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.2000 9.0100 15.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.3000 8.9900 5.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4810 9.0100 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 100.4500 9.7100 220.00 INE774D08LC4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 17-Jan-23 100.0000 9.7900 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.8935 8.7100 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.8500 9.7700 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 101.0800 8.6900 153.80 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.6000 10.8900 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.6000 8.7100 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2500 7.4600 32.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.0429 8.7300 100.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.2068 8.7100 100.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.1000 9.5700 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.9500 9.8500 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.7724 9.2600 152.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 100.8000 9.8700 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.9300 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.5000 10.2900 264.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4000 9.1700 280.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3600 10.6000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.3000 10.7100 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE