Jan 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1738.30 NSE 7186.50 FIMMDA 14848.90 ============= TOTAL 23773.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073H4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.03% 15-Feb-13 100.0513 4.4500 465.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 101.1416 9.2000 350.00 INE861G07060 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.27% 31-Mar-15 96.8300 8.9000 8.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.0000 10.6600 0.50 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 4.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 97.6500 8.5400 1.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 100.9065 9.1200 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3300 9.2100 6.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 102.8420 8.7900 400.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2046 8.7000 50.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 99.2500 10.4500 20.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.4400 9.1400 200.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.1333 8.7100 112.80 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.7500 12.3500 0.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.3500 11.1700 2.50 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 99.9000 9.0500 5.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.2500 8.8000 51.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.1955 7.1400 2.50 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Dec-27 100.5600 7.3100 2.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0100 9.8500 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.1330 10.3200 2.00 NSE === INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0396 8.8058 112.00 INE752E07EJ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-13 100.0578 8.7991 50.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.9527 9.4582 50.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9557 8.6879 750.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.2397 8.6068 150.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.8861 8.8500 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.7009 9.2299 100.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1075 9.1500 100.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.3835 9.2299 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.5311 9.0000 250.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.9307 9.1800 100.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.2628 9.1807 500.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.7046 9.2200 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0239 9.1599 250.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.3111 - 250.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.2034 - 250.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.5300 9.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 98.7500 9.3875 24.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0049 8.6737 300.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 100.0800 8.8974 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.8369 9.1400 150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.8369 9.1400 150.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6940 9.1400 340.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6940 9.1400 140.00 INE753F07012 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.95% 26-Feb-17 100.5800 10.1365 7.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5570 9.2200 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3238 8.7200 50.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.4070 9.6694 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7807 8.7500 100.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3500 9.2249 7.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5439 8.7400 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5439 8.7400 1.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5664 8.7000 100.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 110.5000 8.9221 15.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0851 - 9.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 99.8500 9.0253 14.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.4500 8.9044 5.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.5000 9.0564 36.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.0800 9.0555 16.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3021 8.6147 19.50 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 102.2982 8.7300 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 103.0000 9.2764 2.50 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 103.4900 8.7654 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.2443 8.7345 2.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.1790 9.2362 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.8707 8.7100 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.6000 0.0000 0.50 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.6020 8.7200 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.7486 8.7475 4.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 99.8964 9.0500 200.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 99.9700 9.9417 20.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8408 - 700.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.5000 - 4.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.1486 - 64.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.6500 - 3.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.7464 8.7250 50.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 106.2800 10.4610 20.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.7839 8.7250 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.8269 8.7250 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5500 11.4105 3.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.8665 8.7250 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.0846 8.7250 200.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 103.1600 8.8224 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.9029 8.7250 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 - 80.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.6000 9.7848 3.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 109.0400 9.0210 20.00 FIMMDA ====== INE657K07106 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 12.50% 29-Jan-13 100.0196 10.7300 150.00 INE752E07FG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-13 100.0097 8.4500 50.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0396 8.5000 112.00 INE752E07EJ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-13 100.0578 8.5000 50.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.9527 9.2300 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6169 9.1100 20.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.0229 8.7000 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.0229 8.7000 250.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9557 8.7000 750.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.0097 8.6400 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.4610 8.9900 250.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.2397 8.6300 150.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.9407 8.6300 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.7898 8.8000 800.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 101.5467 8.8000 55.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.8861 8.8500 50.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 101.1416 9.2000 350.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.7009 9.2300 100.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1075 9.1500 300.00 INE091A08131 NIRMA LIMITED 10.50% 30-May-14 101.2280 9.4000 250.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.8454 9.4300 250.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.3835 9.2300 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.5311 9.0000 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.6774 8.9000 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.2800 8.7900 5.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.9307 9.1800 100.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5650 8.6600 500.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.2628 9.1800 500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.2000 9.0500 2.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3562 9.1400 100.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.7046 9.2200 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.8167 8.8100 93.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.0000 10.7600 0.50 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0239 9.1600 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 4.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.3111 8.7000 250.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.2034 8.7500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0049 8.6800 300.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 100.0800 8.9000 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.8369 9.1400 300.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6940 9.1400 340.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0000 12.6500 10.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.2500 9.0200 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.2400 9.0300 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3238 8.7200 50.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.4070 9.7200 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7807 8.7500 100.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.8887 8.7800 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5439 8.7400 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2046 8.7000 100.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 99.2500 10.4400 20.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0000 8.6000 50.00 INE043D07DS9 IDFC LIMITED 0.00% 10-Apr-18 64.7780 8.6800 280.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.4400 9.1400 200.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5664 8.7000 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.5500 8.7000 9.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.5000 9.0500 36.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.0800 9.0500 16.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.3500 9.0500 500.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.7000 9.2200 0.40 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.0067 8.6300 19.50 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 102.2982 8.7300 50.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 104.0500 8.9600 200.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 103.4900 8.7600 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.4000 8.7100 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.2500 7.2300 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.8715 9.0600 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.6020 8.7200 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.3000 8.6600 4.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.1000 9.0100 18.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9834 8.7100 150.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.7920 8.7100 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.5300 8.9900 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8408 8.7200 700.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9330 8.7000 500.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.0000 8.7600 64.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 100.1500 7.2000 200.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.2500 9.0000 15.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8400 9.0100 10.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.1877 9.0100 3.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.4500 9.7100 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.7339 8.7100 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.7464 8.7300 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.5100 8.7600 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.7839 8.7300 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.8269 8.7300 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9300 3.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.5600 8.7600 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.8665 8.7300 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.0846 8.7300 200.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.9029 8.7300 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.0000 8.8200 30.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5600 7.3100 2.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0100 9.8500 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.5400 9.0700 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.0700 8.5900 260.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0000 10.8100 27.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1049 9.2200 500.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 102.8420 9.1400 300.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.9065 9.1200 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.6500 11.1000 14.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4500 10.5000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.0000 10.7600 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com