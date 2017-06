Jan 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 887.00 NSE 16854.90 FIMMDA 23461.20 ============= TOTAL 41203.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073H4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.03% 15-Feb-13 100.0513 9.6400 250.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 101.1396 9.2000 100.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 - 1.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3380 9.1500 200.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 99.0200 9.2900 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 104.0700 0.0000 10.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.30% 08-Oct-17 99.0200 9.5600 2.00 INE722A08099 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED - 07-Jan-20 100.0000 11.1400 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.0700 7.4300 70.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.1753 10.6100 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.9700 10.9600 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.6000 9.9800 11.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.6500 11.1600 7.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.7500 8.8600 1.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 14-Dec-22 100.0000 11.1900 100.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 15-Nov-27 105.0700 9.9700 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.8500 0.7600 27.00 NSE === INE916D073H4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.03% 15-Feb-13 100.0513 0.0000 465.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 100.0086 9.4003 1000.00 INE136E07KZ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 27-Sep-13 122.5100 2.9467 142.50 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 99.9067 8.8201 250.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.0500 8.7168 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.0500 8.7168 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.3179 9.1445 150.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.9392 8.6320 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.8109 9.0199 150.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 100.1547 8.5100 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.9362 8.7142 150.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1425 9.1200 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.3200 7.1948 61.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0654 8.7500 600.00 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 101.2666 8.6200 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2692 8.6200 1450.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 99.9153 9.4463 1000.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0199 9.5788 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.8217 9.1959 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.3015 8.6368 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.6360 8.6500 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0469 9.1500 150.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.3111 - 1000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0300 - 50.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.4956 8.7507 25.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9466 9.1100 900.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6450 8.7900 350.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.2365 9.1400 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 111.9853 9.1100 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6732 8.7528 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8828 9.0077 1650.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 104.1000 8.7520 71.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2118 8.7500 550.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2805 9.1100 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7505 8.7400 500.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5214 9.1300 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5055 8.7500 900.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3596 8.7300 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1831 - 150.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 100.0000 - 200.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 95.0000 0.0000 25.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.3300 - 34.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.0924 0.0000 18.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 103.0000 9.2764 1.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6500 10.6260 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.5000 8.6952 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 109.0000 0.0000 11.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.6644 7.3745 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 91.8969 9.4950 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6110 8.7500 152.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.9163 9.0549 250.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.4387 9.0500 300.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9854 8.7096 50.00 INE669H09160 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 0.00% 01-Nov-22 105.5000 - 2.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.7200 - 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7747 - 252.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.8400 - 12.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.0780 - 150.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 101.2300 - 3.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.4600 8.7353 20.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 105.0000 8.0359 2.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 15-Nov-27 103.3000 - 1.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.5630 8.7700 100.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 11.4862 3.00 FIMMDA ====== INE916D073H4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.03% 15-Feb-13 100.0513 8.8200 250.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.9725 8.3700 250.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 100.0086 9.0800 1000.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 99.9067 8.7000 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.0500 8.6600 250.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.0500 8.6600 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.3179 9.1400 400.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.9392 8.6300 50.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 90.2668 9.6900 100.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 100.6304 8.5500 100.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.8109 9.0200 100.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.9700 8.4500 210.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 100.1547 8.5200 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.9362 8.7100 660.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.1576 9.2000 80.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.9968 8.6000 10.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.7797 9.1000 50.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 101.1396 9.2000 100.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.1425 9.1200 150.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.9850 9.1800 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.2400 8.8100 121.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.2700 8.6100 5.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0654 8.7500 600.00 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 101.2666 8.6200 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2346 8.6400 1700.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 99.9153 8.9500 1000.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0755 8.2000 180.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0199 8.3500 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.8217 9.2100 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.3015 8.6500 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.6360 8.6500 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.2300 9.0300 2.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1093 8.6200 450.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1209 8.6200 100.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0469 9.1500 150.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 1.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.3111 8.7000 1000.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3380 9.1500 200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0773 8.8200 200.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.4956 8.7600 25.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.7100 9.1100 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.8907 9.0000 50.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9198 9.4600 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9466 9.1100 900.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6450 8.7900 350.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.2365 9.1400 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 111.9853 9.1100 150.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 99.8612 9.1400 5.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6582 8.7600 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6732 8.7600 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8828 8.7500 1650.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1947 8.7600 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2118 8.7500 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2805 9.1100 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7134 8.7500 500.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.3097 9.1100 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5214 9.1300 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5055 8.7500 750.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2500 8.8100 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3596 8.7300 50.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 23-Oct-17 102.6147 9.1200 150.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9000 4.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1822 8.7100 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1831 8.7100 100.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 100.0000 10.2400 200.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0000 8.6000 250.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0000 11.5000 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5664 8.7000 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.5000 8.6800 1.30 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0993 8.7500 200.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.3710 8.7300 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.2200 8.7600 84.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 102.8000 8.6900 1.30 INE722A08099 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.15% 07-Jan-20 100.0000 11.1500 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.0700 7.5500 70.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.6618 8.7100 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.0133 8.6300 18.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.3033 8.6600 112.80 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.5433 8.6000 45.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.3900 7.2000 99.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.6644 7.3700 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.8969 9.5000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6110 8.7500 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6115 8.7500 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.9163 9.0500 250.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.8758 9.0300 8.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.4387 9.0500 300.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.7500 9.0700 2.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.1900 8.6800 6.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.0034 8.7100 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7747 8.7300 156.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9700 8.7000 2.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.1200 8.7400 600.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 100.0000 11.2000 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 101.8000 9.0200 3.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.7000 9.4300 1.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 102.3300 8.6300 5.20 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.4600 8.7300 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 8.9800 0.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.4000 10.9300 4.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.5900 8.7100 45.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.5707 8.7600 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 99.9400 7.3800 2.50 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.5500 9.9500 100.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.5630 8.7700 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.9500 9.8600 60.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 100.6500 9.8900 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.6400 9.1300 500.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.6800 9.1500 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1049 9.2200 200.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.3116 11.1800 65.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.8500 10.6100 4.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 12.6200 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6500 10.6500 3.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 100.3100 9.1300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India