Jan 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3633.40 NSE 10279.50 FIMMDA 22000.80 ============= TOTAL 35913.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.7500 8.8100 5.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.6291 9.9200 500.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3320 9.1500 50.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 97.7000 8.5300 1.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 99.0200 9.2900 10.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.8140 9.3400 1000.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 104.5400 11.5000 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8800 8.6500 1.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1985 8.7000 500.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 99.2500 10.4500 20.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.1700 8.6500 10.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.7500 8.4100 2.70 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.8400 9.0100 5.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.8700 8.9900 8.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.4600 8.9800 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 106.1053 10.6900 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 10.9500 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3347 9.1000 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.6100 9.9900 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4000 7.1200 1246.70 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 101.2800 10.7600 40.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.4700 9.0100 84.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0500 11.4600 60.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 103.0500 10.8600 2.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION - 22-Jan-23 99.8400 9.2600 20.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.8000 9.2300 1.00 NSE === INE521E07AU4 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 17-Mar-13 121.4600 0.0000 20.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 99.3803 9.3163 250.00 INE136E07GP8 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 16-Sep-13 116.0000 - 40.00 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 08-Nov-13 160.1900 - 2.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5617 8.7477 250.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.5739 9.1455 100.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.8744 8.5987 250.00 INE043D07DR1 IDFC LIMITED -- 10-Apr-14 90.4758 - 120.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.9359 9.1000 50.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.8985 8.6500 50.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 100.6087 9.6499 250.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0752 9.5958 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.2226 8.8000 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.4415 8.7500 150.00 INE752E07116 POWERGRID SR-10 10.90% 21-Jun-15 25.6000 - 1.20 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.5100 8.8107 5.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.2409 8.8900 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.0900 0.0000 5.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.7696 9.1599 300.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3384 9.1599 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.3966 8.6400 400.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0206 9.1599 350.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.1997 8.6400 50.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.3332 - 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 - 265.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.7100 12.1233 1.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 99.0700 8.8205 1.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 100.0000 9.0657 1.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 99.8300 10.6717 11.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9045 9.1200 200.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 103.6400 8.8016 16.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8576 9.0140 500.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.2569 8.7300 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2790 8.7300 680.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2402 9.1200 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8491 8.7300 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7265 8.7450 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5882 9.1000 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.1782 8.7200 300.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5549 9.1200 300.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9005 8.6513 550.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2375 - 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 99.4000 5.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.9261 8.6719 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5183 8.7100 150.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.4768 8.7100 150.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 103.3191 9.1343 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.8200 8.6143 2.50 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.0606 0.0000 2.70 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.8400 0.0000 5.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.2500 9.4572 7.50 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.6100 0.0000 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.7162 9.0850 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6086 8.7552 34.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7571 9.0800 350.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.7000 0.0000 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.2567 8.7600 150.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.9700 9.1766 1.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.7245 8.7200 150.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.1000 11.0293 1.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.4500 9.2946 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.4210 - 70.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6398 - 250.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.9400 - 1.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.1067 - 251.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.7000 - 20.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED SR-21 9.15% 31-Dec-22 101.3493 - 297.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.2988 - 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.7000 - 1.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.3982 0.0000 30.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.6007 8.7500 50.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 98.7600 0.0000 1.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.2000 0.0000 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8600 8.9594 1.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 106.5000 9.8424 0.30 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.9800 8.7202 5.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 101.3000 0.0000 1.30 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.5639 8.7700 100.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0500 0.0000 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.1000 10.0935 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3700 9.0518 3.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 11.3754 1.00 FIMMDA ====== INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3910 - 1.50 INE237A09054 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 0.90% 08-May-13 100.0316 8.7100 5.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.2158 9.2800 460.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 99.3803 9.1600 250.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.0100 8.3600 50.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.5137 8.9900 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5617 8.7000 250.00 INE804I07DW5 ECL FINANCE LIMITED 11.50% 18-Dec-13 100.4241 10.9000 250.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.5739 9.1000 100.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.8744 8.6000 250.00 INE043D07DR1 IDFC LIMITED -- 10-Apr-14 90.4758 8.7400 120.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.9359 9.1000 50.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.0981 9.8800 1.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.8985 8.6500 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.1350 8.8700 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9850 8.8100 350.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 100.6087 9.6500 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.2995 9.5600 100.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 101.8098 9.0000 100.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.4383 8.7300 270.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.2226 8.8000 200.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.0616 8.6600 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.4415 8.7500 150.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.5100 8.8100 10.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.2409 8.8900 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.4047 8.7900 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.0900 8.8100 10.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.7696 9.1600 300.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.6291 9.7500 500.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3384 9.1600 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.3966 8.6400 400.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0206 9.1700 350.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.2005 8.6400 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.1997 8.6400 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3320 9.1500 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 8.8500 615.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.8485 8.7700 200.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 99.0200 9.4100 12.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 100.0000 9.0600 1.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 99.8300 12.5600 11.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9045 9.1200 200.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0000 12.6500 6.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8576 8.7600 1000.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.8564 8.7600 250.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.2569 8.7300 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2790 8.7400 430.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2801 8.7300 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2402 9.1200 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4223 8.7500 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8491 8.7300 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7265 8.7400 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5882 9.1000 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.1782 8.7200 300.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5549 9.1200 300.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8777 8.6700 300.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9005 8.6600 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8800 8.6500 1.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.1100 8.9400 500.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.7200 100.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 99.9200 9.9900 700.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 99.9550 9.9900 300.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2375 8.6900 800.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 99.2500 10.4400 20.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 99.4000 12.4200 5.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.9261 8.6600 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.3973 8.7400 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5183 8.7100 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.4768 8.7100 150.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 103.3191 9.1300 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.5000 8.6800 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.2150 8.6300 20.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.7500 8.4000 5.40 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.4989 8.7300 50.00 INE121A08MV2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.50% 05-Dec-19 100.0000 11.5000 500.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.2500 7.5200 20.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.8700 8.9800 8.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.4600 8.9800 7.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 105.8944 10.2700 400.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.0372 9.8600 100.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.2700 9.4500 5.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.2500 9.4600 5.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.0133 9.4300 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3347 9.1000 50.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.8100 8.6600 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.7859 8.7000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 106.4650 7.1900 618.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 107.0724 7.1000 567.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8100 7.2500 80.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 101.2800 10.7500 40.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.7162 9.0900 50.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.3500 10.6600 35.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6086 8.7500 34.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7571 9.0800 350.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.3500 9.2000 42.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.2567 8.7600 150.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.2250 9.6500 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.4685 8.7400 100.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0500 11.4600 60.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.9381 9.0200 8.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.1599 9.1500 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9150 8.7200 200.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.7245 8.7200 450.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.1000 11.0100 3.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.0441 9.7500 44.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8800 500.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.4210 9.0100 70.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6398 8.7500 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7057 8.7400 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.1067 8.7500 250.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.7000 9.4100 20.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.2400 8.7200 1.00 INE245A07424 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.40% 28-Dec-22 100.2290 9.3500 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.3493 8.9300 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.2988 8.7300 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.3505 8.9300 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.4437 9.7100 230.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.8500 9.4000 1.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.7200 8.7300 14.20 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.8282 8.7100 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.8000 8.7200 60.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 101.1881 9.6500 300.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 107.8000 9.6600 10.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 101.8300 8.7300 7.20 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.6007 8.7500 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 103.3200 8.7800 6.30 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 101.9200 8.7300 10.60 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 102.0200 8.7300 10.60 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.6109 7.4000 10.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.6121 7.4000 6.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.1000 7.3800 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8500 7.5000 20.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 28.9500 9.6200 69.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.9800 8.7200 5.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.0300 8.8200 215.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.4900 7.3200 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - 100.0000 12.7100 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 1.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.5639 8.7700 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.7500 9.8700 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.7500 9.8700 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0500 9.1200 70.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0000 7.4000 300.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0000 7.4000 50.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0500 9.9600 10.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 101.3000 9.7400 1.30 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.0000 9.7100 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1249 9.2800 500.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4849 9.1800 105.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3700 9.1600 73.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.4820 9.1400 32.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 12.3500 28.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6500 10.6400 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0000 10.8500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2500 10.6200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India