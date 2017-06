Jan 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1805.80 NSE 15549.30 FIMMDA 23534.00 ============= TOTAL 40889.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.2138 9.1600 200.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.0991 9.1600 100.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0800 8.8100 4.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 101.3800 8.9600 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 104.0089 11.6700 6.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 104.2500 8.7100 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 101.2500 8.9800 6.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.4400 8.7100 7.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.9833 8.5100 15.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 103.2500 9.1600 0.30 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.0800 10.8400 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0019 9.5000 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 100.5700 12.6000 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.6400 12.1900 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3960 7.1100 986.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.8000 11.1400 0.50 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 103.0300 10.1200 1.50 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 28-Sep-22 100.9500 9.9300 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 103.8507 6.9500 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.1800 9.1100 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 106.9184 8.7100 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.0592 9.8400 20.00 NSE === INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 99.3803 9.3163 250.00 INE136E07IW0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 14-Feb-14 114.5800 - 150.00 INE679A08091 THE CATHOLIC SYRIAN BANK LTD 8.75% 21-Apr-14 94.4200 - 5.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.6986 8.6000 200.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0719 9.6064 300.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.8808 8.7500 400.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.5060 9.1500 200.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.6951 8.7500 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.1550 7.2786 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0898 8.7414 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0467 8.7600 750.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8896 9.2000 350.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0713 9.2981 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3542 8.7900 200.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.0805 8.7500 350.00 INE786A07286 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 9.85% 03-Feb-15 100.1128 10.6697 20.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 101.1524 9.1500 250.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.2134 9.2011 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.2862 8.8000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8256 8.7500 400.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.6500 8.6490 3.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9138 9.1500 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.2832 9.1500 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0428 9.1500 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 - 30.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0500 10.5978 11.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.7800 9.1152 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7735 8.7227 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 104.1300 8.7406 4.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2778 8.7300 2030.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8469 8.7300 900.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6977 9.0700 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.7024 9.0800 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9237 8.6451 300.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 103.2500 8.4631 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9701 8.6252 450.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2355 - 650.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.6932 8.6700 750.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 95.3500 0.0000 0.90 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.3504 8.7600 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0134 - 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.8700 8.9863 7.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.4017 0.0000 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5800 0.0000 2.50 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 11.2440 7.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.8486 9.1500 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 103.2099 8.7800 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.0000 10.5468 30.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2899 0.0000 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 101.6400 10.2890 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.6853 9.0899 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.9455 9.0500 250.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 103.3677 8.7400 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.7000 0.0000 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.1000 10.3263 7.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 103.0300 10.1174 1.50 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.80% 16-Aug-22 100.4800 9.7021 1.20 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.6291 8.7150 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2899 0.0000 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.1000 11.0291 1.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 102.5000 9.5531 150.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3461 - 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3151 - 596.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 101.1000 - 5.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.9700 - 2.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.3762 - 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.8900 - 30.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.7000 - 14.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.4610 - 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.9300 - 1.00 INE752E07EH4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-23 103.3281 8.7790 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.4026 0.0000 20.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 107.9000 10.2175 10.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.4061 0.0000 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.7004 8.7800 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.2899 0.0000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7500 0.0000 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.8685 8.7800 50.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 106.8000 9.8033 0.80 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 104.1100 0.0000 0.40 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.7900 - 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.3500 10.0638 670.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.6800 0.0000 8.00 FIMMDA ====== INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 169.8751 8.5000 50.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 100.0309 9.2900 450.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 99.3803 9.1600 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.5137 9.0000 150.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.1455 8.5000 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9242 9.9300 4.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.9359 9.1000 380.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.6986 8.6000 200.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0719 9.0000 300.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.0113 8.9200 500.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.8808 8.7500 400.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 101.0900 8.6000 2.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.5060 9.1500 200.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.6951 8.7500 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 101.3011 10.7700 5.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.1550 7.2800 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0898 8.7400 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0467 8.7600 750.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8434 9.2300 350.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0713 9.0000 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3542 8.7900 300.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.0805 8.7500 350.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 101.1524 9.1500 250.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.2134 9.2000 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.2862 8.8000 250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9788 9.1500 40.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8256 8.7500 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.7450 8.7900 150.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.6500 8.6500 3.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.2138 9.1600 350.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.4223 8.7900 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.4247 8.7800 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9138 9.1500 250.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.8486 9.1500 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.2832 9.1500 250.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.0991 9.1600 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.2748 9.6200 51.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0428 9.1600 250.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.1100 9.2400 30.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0800 8.8100 34.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 100.0000 9.6900 250.00 INE286K07013 TECHNO ELECTRIC ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-16 100.1248 10.4500 300.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.7400 9.0900 100.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0500 12.4800 11.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 101.3800 9.0200 2.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3055 8.7300 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.7900 9.1500 8.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.7000 9.1300 1.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-17 100.1488 10.4500 400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7735 8.7300 250.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 104.1000 8.6000 1.00 INE623B07057 PANTALOON RETAIL (INDIA) LIMITED 11.50% 31-May-17 100.0000 11.4500 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2778 8.7300 1300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2790 8.7300 730.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8480 8.7300 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8469 8.7300 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9400 8.6000 4.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6977 9.0700 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.6290 9.1000 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.7024 9.0800 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8835 8.6500 600.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9701 8.6300 450.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0500 8.8700 6.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2060 8.7000 750.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2745 8.6800 350.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.71% 18-Jan-18 100.0000 9.7100 250.00 INE286K07039 TECHNO ELECTRIC ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-18 100.1798 10.4500 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.6932 8.6700 750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 60.2500 8.9300 6.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 95.3500 8.8500 1.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.3504 8.7600 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.4017 8.7600 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0144 8.8000 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0134 8.8000 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.8200 7.4100 10.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.8700 8.9800 7.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.4017 8.7600 150.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5800 8.6000 2.50 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.4400 8.7100 7.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.2000 8.6000 19.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0019 9.1500 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.5500 7.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 103.2099 8.7800 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 105.3769 10.5200 350.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 103.7908 8.7100 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.0000 10.5400 30.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.9676 8.6000 250.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.5468 8.7400 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2899 8.7800 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4633 7.1900 484.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.9527 7.1200 20.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 101.6400 8.7000 60.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.6853 9.0900 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4100 8.7300 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.3800 8.6400 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4170 8.7800 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.9455 9.0500 250.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 103.3677 8.7400 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.1000 9.7300 7.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 106.0361 10.3500 350.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 105.6602 10.5200 350.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.6291 8.7200 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.9800 9.0300 2.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9200 8.7200 53.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9250 8.7200 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2899 8.7900 350.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.1000 11.0100 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3661 9.0200 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7047 8.7400 373.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4547 8.7800 350.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.9700 9.3700 2.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.3762 8.7100 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.8900 8.8700 38.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.7000 9.0300 10.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 98.7767 9.4300 1.30 INE245A07424 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.40% 28-Dec-22 100.2490 9.3500 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.4610 8.7100 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.9300 9.2500 101.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.3281 8.7800 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.4026 8.7700 30.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.4061 8.7800 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.7004 8.7800 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.2899 8.8000 72.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.4057 8.9600 7.80 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.8685 8.7800 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.0693 9.0300 150.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 103.9700 8.7400 10.00 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 104.1100 9.5500 0.40 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.8200 8.7400 22.50 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.8488 9.6900 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.6400 12.5500 2.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - 100.5700 12.6000 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.1800 9.1100 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 106.9184 8.7000 100.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.1000 9.9500 10.00 INE871D07MW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.30% 24-Jan-38 100.0000 9.2900 105.00 INE871D07MW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.30% 24-Jan-38 100.0000 9.3000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.1000 10.6600 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.0592 9.7000 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.7521 9.1000 20.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.6500 9.1500 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.7711 11.0000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5600 10.8500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0800 10.6500 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.6900 1.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 100.0000 9.0400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India