Jan 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1278.90 NSE 6669.00 FIMMDA 17298.70 ============= TOTAL 25246.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 - 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.1900 8.7700 10.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.0565 8.7000 880.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.7300 1.1600 22.60 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3014 9.1100 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.0000 12.3000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0027 7.1500 29.30 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.3500 9.0300 42.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.7200 9.4100 5.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.1300 8.8200 5.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.8000 8.8700 35.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.0500 8.8500 145.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.5000 10.3800 2.00 NSE === INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.0795 184.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.4176 9.1182 250.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.8272 9.2324 500.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0667 9.6106 200.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.8700 8.7202 4.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.6072 8.9400 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0455 8.7600 150.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8891 9.2000 350.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 101.0591 8.7500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.0757 8.7500 350.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.3835 8.7500 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1800 0.0000 6.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 97.2900 11.2721 6.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3214 8.7500 700.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8256 8.7500 250.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 101.2812 10.4500 100.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.2112 8.7840 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0200 8.8362 50.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.8700 9.3994 1.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.7500 9.0627 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2778 8.7300 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.2499 8.7000 200.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.1200 0.0000 6.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2735 8.6800 150.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.4000 8.7270 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 102.6449 8.7200 50.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 100.0665 8.7664 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.5472 8.7200 50.00 INE872A07RB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.45% 02-Jan-20 103.7500 - 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED SR-II 9.15% 24-Jan-21 100.0000 - 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.6500 9.3390 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7500 10.6154 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.5449 8.8000 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.5000 8.7427 10.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 103.4800 8.7659 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7633 9.5600 50.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 103.8008 8.7167 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.0000 10.5467 14.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.5568 8.7382 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.6639 9.4499 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.9126 9.5100 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.7400 8.7346 53.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 99.2600 10.5058 1.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.6046 8.8542 150.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 102.4500 8.8111 20.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9244 8.7183 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5740 8.7600 435.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.8700 - 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.3400 0.0000 13.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.1656 8.7100 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.8000 - 11.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.3959 8.7700 100.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 103.6460 8.7850 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.7760 8.7700 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 0.0000 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.9476 8.7700 50.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.8800 8.8566 35.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.3400 8.8195 150.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.8000 - 5.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.8800 9.0225 3.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.7500 - 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3600 9.0525 2.00 FIMMDA ====== INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.0795 8.8500 184.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.4719 9.0700 250.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.4176 8.9500 250.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 100.1707 9.1000 1000.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.8272 9.1100 1000.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6117 9.1100 3.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9455 8.7000 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9244 9.9300 1.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7374 9.0800 45.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.7191 8.0500 13.00 INE043D07EB3 IDFC LIMITED 8.75% 23-Apr-14 100.0000 8.7900 300.00 INE043D07EC1 IDFC LIMITED LOA 0.00% 11-Jun-14 89.2120 8.7400 430.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0667 9.0100 200.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.6800 8.8600 4.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.6072 8.9400 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0455 8.7600 150.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8891 9.2000 350.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 101.0591 8.7500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.0757 8.7500 350.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.3835 8.7500 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1800 9.0500 6.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3214 8.7500 700.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8256 8.7500 500.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 98.1600 12.5000 9.90 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 101.2812 10.4500 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.2745 9.6200 1.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.0000 1.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.2816 9.1700 30.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.2112 8.7400 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0200 8.8400 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.7000 9.0600 1.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.7126 8.6000 140.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2778 8.7300 750.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.2499 8.7000 200.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.6690 9.0900 200.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.3003 9.0900 20.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3000 8.8000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6133 8.7300 30.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.1200 8.9400 500.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.1200 8.7100 6.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2735 8.6800 350.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1381 8.7200 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.4000 8.7300 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.3100 8.6100 12.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED SR-I 9.15% 24-Jan-19 100.0000 9.1500 150.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 102.6449 8.7200 50.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 100.0665 8.7700 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.5472 8.7200 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0625 8.7900 60.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 99.8000 10.9400 1.00 INE871D07MV8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.10% 21-Jan-20 100.0000 9.1000 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.0565 8.6900 880.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.8000 8.4400 5.10 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.0378 9.8800 250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED SR-II 9.15% 24-Jan-21 100.0000 9.1400 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 103.0000 9.2700 1.40 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.9000 9.3900 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.5449 8.8000 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3014 9.1000 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.5000 8.7400 20.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 103.4800 8.7600 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.5300 8.6900 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4000 10.4600 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7633 9.5600 50.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 103.8008 8.7200 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.0500 10.5300 28.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.9800 8.6000 11.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.5568 8.7400 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.6639 9.4500 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0027 7.1100 29.30 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.9126 9.5100 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4771 8.7200 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6800 8.7400 53.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.7205 10.2500 400.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.6046 8.7800 150.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.0740 9.8500 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.9600 9.0300 20.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9244 8.7100 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.7550 8.7200 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7147 8.7400 705.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6379 8.7500 110.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.0100 7.2100 190.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.7200 9.4100 5.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.1300 8.8200 18.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 98.9003 9.4100 1.30 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.1656 8.7100 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.1000 8.9700 180.00 INE557F07025 NATIONAL HOUSING BANK 7.17% 01-Jan-23 100.0100 7.1700 1000.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE -- 28-Jan-23 100.0000 7.1900 310.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.3959 8.7700 100.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 103.6460 8.7800 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.4800 8.7200 8.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.7760 8.7700 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.9000 11.0700 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 9.2700 1.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5000 8.9400 13.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.9476 8.7700 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.0509 9.0300 500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.2324 7.3300 170.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.8000 8.7800 35.00 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 105.1500 9.4200 0.40 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.0500 8.8100 145.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.8000 9.7500 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0000 12.6800 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2600 9.5300 69.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.5572 8.6400 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.0576 8.7900 21.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.1000 10.9000 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1500 9.2800 500.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7100 27.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.7630 9.1000 20.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India