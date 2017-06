Jan 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1133.70 NSE 11214.50 FIMMDA 19375.70 ============= TOTAL 31723.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.9592 9.2200 2.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.9295 9.1200 720.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 102.8840 9.1300 40.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 3.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 101.1000 8.9000 3.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 98.1700 10.1000 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9704 9.1600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 106.4599 7.2000 22.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.4038 7.2100 100.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.4900 8.8400 49.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 101.0400 8.8700 51.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 102.2700 8.6700 7.20 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.1000 9.8400 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.6000 9.0700 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7609 10.2600 8.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.9540 9.0900 3.00 NSE === INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 99.9293 9.6820 250.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 100.2038 11.5332 1000.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6099 9.2006 50.00 INE660A07EZ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 19-Nov-13 99.7567 9.6078 250.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 100.0218 9.2834 700.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0767 9.6025 400.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.5238 8.9402 350.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8366 9.2500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9535 8.8200 1250.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.9592 9.2200 2.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.9018 9.2000 500.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.3138 8.9000 250.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 101.1702 9.4499 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.2820 9.1500 250.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.2248 9.0800 1250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0717 8.7764 100.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 101.8145 9.1876 10.00 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 101.4354 9.1873 25.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.5023 9.1867 10.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 100.4500 8.9103 1.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.5526 9.1858 10.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9152 8.6800 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9648 9.1000 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.3076 9.1780 11.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4000 8.6948 800.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8970 8.7149 650.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5573 8.7900 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5850 9.1000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6284 8.7151 350.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.1214 8.7154 250.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.8237 8.6400 750.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 99.0000 0.0000 130.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.2000 0.0000 20.00 INE872A07RB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.45% 02-Jan-20 103.8000 - 1.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 97.9800 10.1342 5.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.4324 9.8160 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.4997 9.1200 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3521 8.7900 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 103.0000 9.9988 4.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.0400 8.7050 35.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.6000 9.2705 1.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.2701 8.7800 300.00 INE752E07EH4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-23 103.4642 8.7587 50.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 103.8200 8.7600 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4000 9.1450 1.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 100.7700 - 3.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.4300 9.0463 29.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5400 - 16.00 FIMMDA ====== INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.0677 8.9000 49.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 99.9293 9.5000 250.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 100.2038 9.0500 1000.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6099 9.1100 50.00 INE660A07EZ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 19-Nov-13 99.7567 9.4500 250.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 100.0218 9.1000 700.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7644 9.0600 15.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0767 8.9800 200.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.5238 9.5500 850.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.7500 8.7500 4.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8366 9.2500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9535 8.8200 1100.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3238 9.2500 200.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.9018 9.2000 500.00 INE746L08020 GOLDMAN SACHS (INDIA) FINANCE PVT RESET 20-Feb-15 123.3392 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.3217 9.5600 100.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.3600 8.7500 4.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.6400 8.6400 100.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.2510 8.5600 250.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.0917 8.6500 100.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.3138 8.9000 250.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 101.1702 9.4500 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.8794 8.9000 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.2820 9.1500 250.00 INE056O07012 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 11.10% 22-Oct-15 101.8276 10.2500 298.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.2248 9.0800 1250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0717 8.7600 100.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.2236 8.7700 500.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.9243 9.1400 620.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.9295 9.1400 100.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.8500 9.4100 2.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 - 10.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 100.4500 8.9000 1.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 99.7465 8.9000 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9152 8.7000 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.1000 8.6400 4.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9648 9.1000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4000 8.7000 800.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.0000 10.2300 35.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8970 8.7200 650.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8827 8.7200 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5573 8.7900 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5850 9.1000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6130 8.7200 257.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6284 8.7200 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.1105 8.7200 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.1214 8.7200 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 3.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.8237 8.6400 750.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 111.4801 8.6400 20.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 100.0000 12.6800 1000.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.3854 9.3500 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.2000 8.7600 20.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.9000 10.7000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9704 9.1500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.3633 8.7600 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 106.5274 7.1800 22.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.4038 7.2000 100.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.4324 9.8100 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.4997 9.1200 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.6300 9.0100 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3521 8.7900 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.6543 8.7600 35.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.6537 8.7600 15.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.7846 8.7400 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.8046 8.7400 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.2000 9.0500 450.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3133 8.8000 71.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.2650 8.7200 2.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 101.1291 9.0400 100.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.24% 20-Dec-22 100.6498 9.1300 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.8200 9.0700 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.9900 9.0400 4.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 98.7132 9.4400 1.30 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.1000 8.9700 20.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.2701 8.7800 400.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.4642 8.7600 50.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 103.8200 8.7600 50.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 101.8440 8.7300 7.20 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 8.9800 7.50 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.3700 8.9200 0.80 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 32.3160 9.1000 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1000 8.6800 0.90 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9300 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.0000 7.4900 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.4300 7.3300 2.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.7000 9.8100 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.1000 9.8300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0000 10.8100 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1682 9.2000 1050.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1500 9.2100 450.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.7394 9.1400 166.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3700 9.1600 129.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.7467 9.1400 106.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 102.8840 9.1200 40.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.7000 11.0900 4.50 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.6800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India