Feb 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3227.50 NSE 8224.00 FIMMDA 10991.20 ============= TOTAL 22442.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 100.5512 9.2400 50.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 100.0000 10.4700 2500.00 INE916D071X5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 16-Sep-13 100.0572 9.9000 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.2000 8.9100 11.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.5000 12.8000 1.00 INE437A07088 APPOLLO HOSPITALS LIMITED RESET 22-Mar-17 101.0200 9.8400 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.2400 10.1100 37.50 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.0312 7.4400 20.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3500 8.9900 0.40 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.2770 8.5900 1.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6300 10.9600 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.5900 10.9000 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.5000 10.0200 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.4712 7.2000 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.1000 11.0000 4.50 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6000 8.7600 10.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.0400 8.7900 4.00 INE721A08BN9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 100.0000 10.6500 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5500 7.4500 2.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 103.9500 6.9400 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3746 8.8600 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.5556 10.1800 1.00 NSE === INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.1338 9.4736 450.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.0510 9.4002 250.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0430 9.6179 500.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 99.7727 9.1501 1000.00 INE437A07088 APPOLLO HOSPITALS LIMITED RESET 22-Mar-17 100.6900 10.1864 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9600 0.0000 20.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.2180 8.9945 450.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5204 8.8000 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.0000 8.7494 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0641 - 350.00 INE721A08BL3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 30-Aug-18 100.0000 - 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.8237 0.0000 750.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 109.9060 8.8452 50.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 100.0000 - 3000.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.1000 10.2172 1.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 99.6537 8.8444 200.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 11.2446 36.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4500 10.4604 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3600 8.7940 160.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.2800 9.3209 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9100 8.8957 1.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.8700 - 5.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.2578 8.8008 250.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.4000 8.7425 1.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.5000 8.7580 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.1200 8.8462 12.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.3500 0.0000 180.00 FIMMDA ====== INE894F07485 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 14-Feb-13 100.0580 8.0500 600.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.0634 8.9000 1.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.1338 9.2000 450.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 100.5512 9.0000 50.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.0510 9.2000 250.00 INE916D071X5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 16-Sep-13 100.0572 8.7500 250.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.9353 9.6400 500.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.0000 10.6500 600.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0516 9.0500 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.8925 8.8500 50.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0430 8.3000 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.0794 8.7700 2.00 INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 100.2934 9.7600 1.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 103.6849 10.9500 604.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 99.7727 9.1500 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.5000 12.8000 1.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.8700 9.4000 1.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.7500 13.0000 0.50 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.7500 9.0000 50.00 INE437A07088 APPOLLO HOSPITALS LIMITED RESET 22-Mar-17 100.6900 10.0100 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9600 9.1000 20.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.0000 10.2200 2.50 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.2180 8.9500 450.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5204 8.8000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7800 8.7300 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3800 8.7800 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7800 8.6700 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.0000 8.7400 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.7000 600.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9700 8.7000 350.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE721A08BL3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 30-Aug-18 100.0000 10.6000 150.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 109.9060 8.8500 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 115.3500 7.9100 4.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.0312 7.5600 27.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 99.6537 8.8500 200.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.2770 8.5800 1.10 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.5000 10.0200 77.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 103.2944 8.8000 150.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 103.3044 8.8000 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.3886 7.2000 100.60 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3300 8.8000 160.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.8246 8.7300 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2462 8.8100 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9100 8.9000 1.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.0197 8.7300 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.1200 8.8000 100.00 INE721A08BN9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 100.0000 10.6500 10.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.4000 8.7400 7.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 32.9100 8.9500 30.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5500 7.4400 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.0500 7.4800 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.1200 8.8400 24.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.7931 9.1100 1350.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.4151 9.1700 5.00 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.35% 17-Aug-35 100.2142 9.3100 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.3500 8.6600 360.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3746 8.8500 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0700 10.8000 38.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0500 10.6600 14.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.5900 10.8200 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6300 10.6500 42.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.5000 10.7500 39.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 