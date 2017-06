Feb 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2371.80 NSE 15142.50 FIMMDA 21277.50 ============= TOTAL 38791.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE126A07210 E I D PARRY (INDIA) LTD 23-Oct-15 99.8053 9.2000 600.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.3292 11.7200 0.50 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 103.2500 9.0300 40.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9700 8.7600 1300.00 INE036A07039 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 6.70% 19-Aug-18 83.0500 10.9200 40.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3860 7.2100 46.30 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.4036 7.2100 110.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.3600 9.0300 12.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.3639 9.8300 150.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3000 9.8100 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.8400 0.0000 38.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5800 9.2500 5.00 NSE === INE521E07AL3 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Mar-13 119.5700 0.0000 5.00 INE521E07AO7 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 11-Mar-13 145.0200 0.0000 20.00 INE521E07AR0 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 15-Mar-13 145.1000 0.0000 35.00 INE521E07AX8 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 08-May-13 115.4000 0.0000 15.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.7937 9.6793 3300.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 100.0418 9.2551 700.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7500 0.0000 2.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.3827 8.7362 250.00 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 97.1500 8.8933 3.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 98.0600 7.9583 3.00 INE053F09DD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.85% 14-Sep-14 97.2800 8.6995 1.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 23-Feb-15 100.9446 8.7742 100.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.3300 8.4233 3.00 INE654A09092 STATE BANK OF TRAVANCORE 7.45% 06-May-15 97.3300 8.8007 1.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 94.7200 0.0000 1.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1734 9.1000 1000.00 INE565A09124 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 18-May-16 100.5400 8.9990 1.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 119.1349 9.2500 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.8353 8.7500 1000.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.7422 8.7500 1000.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.6900 8.7846 10.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 103.7300 8.7726 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6148 9.0818 1500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1973 8.7500 2500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1174 9.0224 2500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8800 8.7068 1.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.7500 8.8097 6.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9000 8.7767 13.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.8600 8.7713 10.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.8032 8.8000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 - 300.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 100.8700 11.3407 9.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 98.3100 9.5780 9.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9148 8.8055 3.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.7500 8.1296 12.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.1000 10.2166 1.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 100.1500 0.0000 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 0.0000 0.50 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 99.9100 8.8064 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6000 10.6291 1.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 103.8500 9.2848 4.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 11.2453 24.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.5300 8.8063 25.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.0692 9.1900 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2900 8.8048 8.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 102.6758 0.0000 6.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.6400 9.2283 26.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0796 8.8500 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.2800 9.3205 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9557 8.8550 100.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.0200 8.7365 150.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 102.2000 8.6600 4.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.2475 9.5556 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.1000 9.8354 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.8500 11.4980 2.00 FIMMDA ====== INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.7937 9.5000 3300.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 100.0418 9.0600 700.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.3827 9.1500 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.5474 8.8500 20.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 23-Feb-15 100.9446 8.8500 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.9841 8.7700 30.00 INE126A07210 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.15% 23-Oct-15 99.8053 9.2000 600.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1734 9.1000 1000.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.0096 8.9700 250.00 INE413O07015 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 31-Jan-16 100.0000 11.8900 2000.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 119.1349 9.2500 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.6127 8.8200 500.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.8353 8.7500 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.7422 8.7500 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.5055 8.8200 500.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.0000 9.9900 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0543 8.7900 2000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1973 8.7500 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9500 8.9000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.8032 8.8000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9700 8.7000 2950.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9420 8.7100 1750.00 INE036A07039 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 6.70% 19-Aug-18 81.8663 11.2500 40.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.1728 8.7000 400.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.6310 7.3200 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.3500 7.5000 10.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.0400 9.4000 48.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 107.0596 7.1000 110.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 106.4532 7.1900 46.30 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.4054 8.8100 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.4602 7.4000 2.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.0692 9.1900 100.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.3500 9.2000 12.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.0713 9.8400 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0796 8.8500 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.2100 9.0500 450.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.3646 9.8200 100.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.3639 9.8200 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.2300 9.0400 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9557 8.8600 100.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0806 9.5100 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.0200 8.7300 150.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 102.2000 8.6600 8.20 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4000 10.9300 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 108.0904 7.3500 700.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 107.9535 7.3600 150.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2277 7.3900 30.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.8000 9.8000 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.1000 9.8300 50.00 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.35% 17-Aug-35 100.2142 9.3100 150.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 102.9008 9.1100 74.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5906 9.1200 70.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.9310 9.1100 50.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.9234 9.1100 50.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 100.1500 9.1600 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5800 9.1400 5.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.8500 12.5500 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.6800 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6000 10.6500 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 11.3200 0.50
===============================================================================================