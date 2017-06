Feb 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 974.50 NSE 8968.50 FIMMDA 16130.70 ============= TOTAL 26073.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0200 9.4100 1.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0000 12.6500 2.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.4335 9.2400 100.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 103.1300 9.1200 78.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9500 8.7100 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2000 11.3200 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7500 10.9500 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 10.9500 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.8000 12.1500 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.3951 7.2100 350.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.0567 9.1900 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0400 9.4400 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.1500 8.8400 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3000 9.8100 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.7911 9.2400 70.00 NSE === INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.6262 9.5752 300.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 99.8878 9.9988 3000.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.4683 9.1012 150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0400 0.0000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.8408 8.8900 900.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.7154 8.9499 300.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.3000 8.5235 18.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9197 8.9499 250.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 100.0000 8.6199 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 119.1349 9.2500 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2162 8.7448 1500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0400 0.0000 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7290 8.7600 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0677 9.2400 400.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2547 9.2000 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4963 8.7500 50.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 103.1300 9.5455 4.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.9800 8.7401 4.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 97.1500 8.0112 10.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.9500 9.2860 4.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 104.3936 8.8500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.0080 9.2000 150.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 103.1041 8.8350 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.7584 8.8500 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.9850 8.8350 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9549 8.8550 151.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.7800 - 78.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.3500 - 5.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 102.6000 0.0000 64.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.5920 8.8350 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.5768 8.8400 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 99.8142 8.8500 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 103.2100 8.8349 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.5000 7.6015 0.50 INE549F08517 - -- - 100.0000 - 150.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6558 9.0263 20.00 FIMMDA ====== INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.6262 9.2200 300.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 99.8878 9.6200 3000.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.4683 9.1000 150.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.5000 8.9800 12.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.2554 9.6500 400.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0000 8.8700 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.0661 8.9500 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.8408 8.8900 900.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.0417 10.6400 20.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.7154 8.9500 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9197 8.9500 250.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 100.0000 8.6000 500.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6571 9.0100 250.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.3026 8.8300 20.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 23.90 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.6159 10.8700 80.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.8006 8.5700 140.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 119.1349 9.2500 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.7000 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5400 8.7900 3.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.6000 9.0400 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2162 8.7500 1500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7290 8.7600 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0677 9.2400 450.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.4335 9.2300 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2552 9.2000 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2547 9.2000 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0582 9.1500 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4963 8.7500 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5153 8.7400 5.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.2543 9.2100 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.3500 8.8600 970.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.2750 8.6500 310.10 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.1850 8.6700 39.90 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.7575 8.8500 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.3500 7.5000 3.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.2800 8.6000 10.50 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 104.3936 8.8500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.7600 8.8200 1.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 101.0627 8.5700 11.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2800 8.7800 50.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 105.5837 9.0200 120.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0578 7.1000 196.60 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.3951 7.2000 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.3951 7.2000 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.0080 9.2000 150.00 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.80% 30-May-22 104.6523 9.0300 100.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.0567 9.1800 50.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 103.1041 8.8400 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9500 8.8200 55.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.2227 9.6300 1990.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.9850 8.8400 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9549 8.8600 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3100 8.8000 1.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.3500 9.4700 5.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.4800 9.1200 15.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.5920 8.7400 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.5768 8.8400 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 99.8142 8.8500 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE -- 28-Jan-23 100.0000 7.1800 500.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.1700 8.8100 40.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.4000 8.7800 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 103.5621 8.8500 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.2800 8.8000 20.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 102.9235 8.8500 50.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 103.7203 8.8500 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.1035 9.0400 250.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 103.0467 8.8500 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.0892 7.3400 150.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0000 9.8800 12.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 1.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 10.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 11.20 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6206 9.1200 130.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6286 9.1200 130.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.9510 9.1100 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.0233 10.7500 40.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.5220 10.7500 39.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.6800 11.0900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com